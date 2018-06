SMI büsst weiter ein – Wallstreet schwach

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse startet mit tieferen Kursen in die neue Handelswoche. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 8509.71 -1.54%)) eröffnet 0,3% niedriger und büsst weiter klar ein – deutlich unter die Marke von 8600 Punkten. Am Freitag ist der Leitindex 0,6% gefallen, hat aber mit einem Wochenplus von 1,6% die bislang stärkste Woche im zweiten Quartal verzeichnet.

Hauptthema an den Märkt bleibt Händlern zufolge der Handelskrieg der USA mit China und Europa. Die Anleger seien deshalb vorsichtig, heisst es am Markt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verkündete am Freitag eine zweite Welle von Zöllen auf chinesische Waren.

Dadurch wird auch Wallstreet belastet. Der Dow Jones (Dow Jones 24880.11 -0.84%) verliert im Anfangsgeschäft 1%. Der S&P 500 (SP500 2763.24 -0.59%) und der Nasdaq Composite geben je 0,8% ab.

Novartis unter Druck

In der Schweiz gibt es zu Wochenbeginn kaum Impulse von Firmen- und Konjunkturseite. Alle zwanzig Werte im Leitindex geben nach. Die drei Indexschwergewichte belasten den SMI. Die Aktien des Lebensmittelkonzerns Nestlé (NESN 73.52 -1.53%) schwächen sich ab. Die Papiere des Pharmakonzerns Novartis (NOVN 73.58 -2.67%) verlieren trotz positiver Neuigkeiten zu Medikamenten. Eine künstliche Linse der Augenheiltochter Alcon hat in einem direkten Vergleich mit einem Konkurrenzprodukt bessere Sehleistungen nachgewiesen, erklärte der Konzern. Die Genussscheine von Roche (ROG 210.4 -0.68%) drehen nach einem guten Beginn ins Minus.

Die Aktien der Banken Credit Suisse (CSGN 15.125 -1.53%) und UBS (UBSG 15.15 -1.94%) schwächen sich klar ab. Die Ratingagentur Moody’s hat die Bonitätsnote für die langfristigen Verbindlichkeiten der Grossbank UBS von Aa3 auf Aa2 angehoben. Der Ratingausblick lautet stabil.

Titel von konjunktursensiblen Gesellschaften neigen meist zur Schwäche. Die Anteile der Inspektionsfirma SGS (SGSN 2595 -1.26%), die des Personalvermittlers Adecco (ADEN 59.88 -0.83%) und die des Elektrotechnikkonzerns ABB (ABBN 22.44 -2.05%) sinken.

Am breiten Markt verlieren die meisten Werte. Der SMIM (SMIM 2634.186 -1.34%) gibt deutlich nach. Einzig die arg gebeutelten Aktien des Backwarenherstellers Aryzta (ARYN 14.845 0.88%) legen zu.

Die Anteile von Idorsia (IDIA 27.14 -1.45%) gewinnen zunächst, doch die Avancen halten nicht lange. Die Biotech-Firma beginnt mit einer Phase-III-Zulassungsstudie für das Medikament Clazosentan. Die Arznei soll zur Vorbeugung von Gehirnblutungen durch das Platzen eines Gefässes eingesetzt werden.

Deutlich im Minus sind zudem die Werte von Straumann (STMN 727.5 -2.35%), Clariant (CLN 23.93 -2.01%) und OC Oerlikon (OERL 16.67 -2.06%).

Asien im Minus – Feiertag in China

Der Handel in China und Hongkong ruht wegen eines Feiertags. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei verliert 0,8%. Der breiter gefasste Topix sinkt 1%. In Südkorea gibt der Kospi in Seoul 1,3% nach.

Euro bewegt sich kaum

Der Euro handelt uneinheitlich. Zum US-Dollar gewinnt die Gemeinschaftswährung und notiert leicht über der Marke von 1.16 $. Zum Franken bewegt sie sich tiefer und kostet 1.1562 Fr. Der US-Dollar büsst zur Schweizer Währung ein und liegt bei 0.9962 Fr.

Ölpreis erholt sich

Der Ölpreis gewinnt nach den Kursverlusten vom Freitag. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 74.361 1.37%) kostet gut 73 $. Die Anleger blicken gespannt auf ein Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in der kommende Woche. Es droht ein konfliktreiches Treffen. An diesem Freitag (22. Juni) beraten in Wien die Mitgliedstaaten des Kartells gemeinsam mit anderen wichtigen Förderländern wie zum Beispiel Russland über ihre Anfang 2017 installierte Fördergrenze.

Der Goldpreis verharrt indes deutlich unter der Marke von 1300 $. Die Feinunze des Edelmetalls kostet 1281 $.