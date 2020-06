SMI wenig verändert

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse notiert am Donnerstag leicht im Minus. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10193.58 -0.08%) sinkt bei Eröffnung 0,2%. Am Mittwoch hat der Leitindex 1,7% gewonnen. Nach den jüngsten Gewinnen rechnen Händler mit einer Konsolidierung. «Nach dem starken Lauf der vergangenen Tage dürfte es zu Gewinnmitnahmen kommen», sagt ein Börsianer. Dafür spreche auch die wieder gestiegene Verunsicherung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Die Angst vor einer zweiten Infektionswelle sei recht gross, nachdem es in China es zu Neuinfektionen gekommen ist und die Regierung in Peking die Massnahmen wieder verschärft hat. «Ein neuerlicher Lockdown hätte nicht nur für Konjunktur, sondern auch für die Aktienmärkte verheerende Folgen. Die Mitte März gestartete Erholung würde dann in sich zusammen fallen», kommentierte IG Markets.

Am Ende der Kurstafel im SMI stehen die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 9.724 -0.73%) und UBS (UBSG 10.515 -0.61%). Finanzwerte zählten zuletzt zu den grossen Gewinnern der Aufwärtsbewegung an den Börsen. Die Aussagen der SNB (SNBN 4950 1.43%) im Stabilitätsbericht zum Finanzmarkt, dass die beiden Grossbanken im aktuellen Umfeld gut aufgestellt sind, der Konjunkturabschwung und die Corona-Pandemie aber Herausforderungen seien, wird am Markt als neutral beurteilt.

Zu Gewinnmitnahmen kommt es im zyklischen Bereich. Aktien wie ABB (ABBN 20.36 -0.44%), Adecco (ADEN 45.2 0.02%) und LafargeHolcim (LHN 41.66 -0.57%), die zuletzt aufgrund von Konjunkturhoffnungen gekauft worden waren, notieren tiefer.

Mehrere Wechsel an den Spitzen ihrer Uhrenmarken lassen die Aktien der Swatch Group steigen. Richemont werden derweil von den weiterhin sehr schwachen Uhrenexporten belastet.

Am besten schlagen sich mehr Aktien mit einem defensiven Geschäftsmodell. Die Pharmatitel Novartis (NOVN 85.2 0.12%), Roche (ROG 339.85 0.09%) und Alcon (ALC 58.28 0.14%) steigen leicht. Zudem legen Swisscom (SCMN 502 1.7%) und Nestlé (NESN 107.66 -0.24%) zu.

Im SMIM (SMIM 2470.017 0.06%) büssen Helvetia (HELN 90.75 -2.52%) ein. Der Versicherer hat zur teilweisen Finanzierung einer Übernahme in Spanien 3,3 Mio. Aktien zu 91 Fr. platziert.

Kühne + Nagel (KNIN 149.95 2.74%) bekommen durch einen Analystenkommentar Auftrieb. Bernstein stuft das Rating für die Aktien des Logistikers auf «Outperform» von «Market Perform» hoch und erhöht das Kursziel auf 170 von 150 Fr.

Grössere Verluste verbuchen die Aktien des Chipherstellers AMS (AMS 15.76 -2.9%). Zudem geben die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 32.72 -4.47%) und Flughafen Zürich (FHZN 126.8 -1.09%) nach.

Orior (ORON 77.7 6.44%) ziehen klar an. Der Nahrungsmittelhersteller hat die Coronakrise nach eigenen Aussagen « gut gemeistert», nennt aber keine konkreten Zahlen.

Komax (KOMN 135.9 0.67%) sind fester. Laut Händlern hat KeplerCheuvreux das Rating für den Maschinenbauer auf «Hold» von «Reduce» erhöht.

Asien leicht im Minus

Die schwächeren Vorgaben aus den USA dämpfen am Donnerstag die Kurse in Asien. In Tokio gibt der Nikkei 225 0,3% nach, und der breiter gefasste Topix verliert 0,2%. Auch der Hang Seng in Hongkong notiert leicht unter dem Vortagesniveau (–0,2%). Dagegen liegt in Schanghai der chinesische Leitindex CSI 300 0,5% im Plus. Der Shanghai Composite legt 0,1% zu.

Euro etwas fester

Der Kurs des Euros steigt am Donnerstag etwas. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet derzeit 1.1256 $. Zum Franken legt der Euro etwas zu. Der Kurs lautet 1.0683 Fr. Der Dollar verharrt unter der Marke von 95 Rappen und wird zu 0.9492 Fr. gehandelt.

Ölpreis fällt moderat

Der Ölpreis gibt am Donnerstag etwas nach. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 40.66 0.99%) 40.52 $. Der Goldpreis bewegt sich kaum und notiert bei 1727 $ pro Feinunze.