Pharmaaktien verhelfen SMI zu Höhenflug

(AWP/Reuters/CF) Die Vorgaben aus den USA sind schwach. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10016.08 0.74%)) hat dementsprechend schwächer eröffnet, liegt nun aber dank den Pharmaschwergewichten deutlich über dem gestrigen Schlusskurs und über der 10’000-Punkte-Marke.

Heute Donnerstag liegt der Fokus hierzulande auf der laufenden Berichtssaison. Gleich mehrere Unternehmen haben ihre Zahlen präsentiert. Hier finden Sie die Übersicht.

Kräftige Gewinne verzeichnen Novartis (NOVN 92.76 3.45%), die damit den Gesamtmarkt stützen. Der Pharmakonzern hat im ersten Halbjahr von der guten Entwicklung seiner Wachstumstreiber profitiert (lesen Sie hier mehr). Auch die Genussscheine von Roche (ROG 272.2 1.32%) tendieren fester.

Heftige Einbussen erleiden im Leitindex dagegen Givaudan (GIVN 2705 -2.21%) und SGS (SGSN 2424 -4.34%), die heute ebenfalls das Halbjahresergebnis veröffentlicht haben.

Richemont (CFR 85.86 0.7%) haben am frühen Nachmittag ins Plus gedreht. Das organische Wachstum ist zwar deutlich über den Schätzungen ausgefallen, allerdings ist die Aktie im bisherigen Jahresverlauf stark gelaufen. Ausserdem seien die Uhrenexportdaten eher schwach, heisst es im Markt. Swatch Group (UHR 307.5 0.33%) halten sich in Nachgang zu den Zahlen vom Vortag etwas besser (lesen Sie hier mehr).

Ebenfalls ins Plus gedreht, haben die Partizipationsscheinen von Schindler (SCHP 218.8 1.39%). Händler verweisen darauf, dass der Konkurrent Kone (KNEBV 51.46 0.31%) kurz vor Mittag seine Zahlen publiziert hat. Der finnische Konzern hielt das Wachstumstempo im zweiten Quartal in etwa und zeigte sich fürs Gesamtjahr leicht optimistischer. Der Gesamtmarkt für neue Lifte und Rolltreppen sei zuletzt leicht gewachsen, hiess es. Davon könnte laut Händlern auch Schindler profitiert haben.

Auch im breiten Markt haben einige Unternehmen Einblick in ihre Bücher gewährt. So beispielsweise Georg Fischer (FI-N 825 -2.31%), Rieter (RIEN 123.7 -1.12%), Temenos (TEMN 171.5 -4.22%), Cassiopea (SKIN 44.6 1.36%) oder Panalpina (PWTN 222.6 -0.8%).

Bobst (BOBNN 58.45 -14.04%) kämpft mit Gegenwind und hat eine Gewinnwarnung publiziert (lesen Sie hier mehr).

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Netflix-Kurssturz lastet auf US-Börsen

An der Wall Street hat ein Kurssturz bei Netflix-Aktien die Stimmung getrübt. Alle drei grossen Indizes fallen: der Dow-Jones-Index der Standardwerte steht dabei bei 27’170 Punkten, der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 8166 und der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2985.19 0.03%) bei 2979 Punkten.

In Deutschland tendiert der Leitindex Dax (DAX 12259.78 -0.66%) schwächer. Die Furcht vor den Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA und China setzt zu.

Am Tabellenende notieren SAP (SAP 113.62 -5.36%). Der Gewinn des Softwareriesen ist im abgelaufenen Quartal wegen der Kosten für den Personalabbau und eine Übernahme um ein Fünftel zurückgegangen. Er rechnet zudem nicht mehr damit, die Rendite im laufenden Jahr um einen Prozentpunkt zu steigern (lesen Sie hier mehr).

Spekulationen auf eine noch längere Niedrigzinsphase in der Eurozone drücken den Euro. Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.12178 -0.08%) sowie der Euro in Franken (EURCHF 1.10711 -0.07%) sind binnen kurzer Zeit stark gesunken.