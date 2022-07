SMI: Deutliche Gewinne wieder abgegeben

(AWP/Reuters) Gestützt wurden die Kurse zum Wochenbeginn vor allem von guten US-Vorgaben bzw. von insgesamt positiven Konjunkturdaten aus dem dortigen Raum ebenfalls vom Freitag. Die Daten hätten zumindest kurzfristig die Risikobereitschaft der Investoren wieder etwas erhöht, hiess es im Handel. Allerdings gab die Dynamik im Laufe des Nachmittags merklich nach, und der SMI (SMI 11'010.18 +0.26%) büsste einen guten Teil der frühen Gewinne bis zum Handelsschluss wieder ein.

Die Stimmung bleibe angespannt und fragil, meinte denn auch die ZKB in ihrer Wocheneinschätzung. Die Unsicherheiten über den weiteren Gang der Konjunktur und der Inflation jedenfalls seien weiterhin enorm hoch. Der Blick der Finanzmärkte richte sich deshalb diese Woche auf die Europäische Zentralbank (EZB), welche am kommenden Donnerstag gemäss eigener Ankündigung den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben will. Gesucht waren zum Wochenbeginn vor allem die Bankentitel, während die defensiven Werte deutlich mehr Mühe hatten.

Der SMI schloss 0,26% höher bei 11’010,18 Punkten, nachdem er im Tageshoch am frühen Nachmittag bis knapp 11’115 Zähler gestiegen war. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Index-Schwergewichte nicht mit dem vollen Gewicht gerechnet werden, rückte um 0,61% auf 1687,39 Punkte vor und der breite SPI (SXGE 14'205.31 +0.31%) um 0,31% auf 14’205,31. Im SLI notierten zum Handelsschluss 21 der 30 Titel im Plus, acht im Minus und einer (Zurich) war unverändert.

Wie sich der SMI kurzfristig weiterentwickelt, dürfte laut Händlern von den zahlreichen Unternehmensergebnissen abhängen, welche diese Woche veröffentlicht werden. So stehen die Zahlen von neun Blue Chips auf den Programm, darunter diejenigen der Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 82.11 -0.62%) (Dienstag) und Roche (Donnerstag).

Diese – wie auch das dritte SMI-Schwergewicht Nestlé (NESN 114.94 -0.24%) (Zahlen nächste Woche) – bewegten sich am Berichtstag allerdings im hinteren Teil des Feldes und bremsten damit den Anstieg des Leitindex klar. Roche GS (ROG 329.00 -0.86%) und Novartis fielen am Nachmittag gar deutlich ins Minus, Nestlé hielten sich etwas besser. Wichtige News zu den dreien gab es nicht, im Markt war vor allem von Gewinnmitnahmen die Rede. So gehörten insbesondere Roche und Nestlé zu den SMI-Top-Performern der letzten vier Wochen.

Von der zumindest anfänglich verbesserten Risikofreude profitierten hingegen vor allem die Banken überdurchschnittlich. So lagen bei den Blue Chips den ganzen Tag die Banken Credit Suisse (CSGN 5.35 +3.32%), UBS (UBSG 15.73 +2.88%) und Julius Bär (BAER 44.29 +2.86%) im Spitzenfeld, und mit Partner Group schaffte es ein weiterer Finanztitel weit nach vorne.

Die Banken litten zuletzt stark unter der Börsenkorrektur, die viele Marktteilnehmer zum Rückzug aus dem Markt gedrängt hatte. Zudem gehen bei fallenden Depotwerten auch die Gebühreneinnahmen der Banken zurück. Doch dies dürfte nun genügend in den Kursen reflektiert sein, sagte ein Händler. Mit Goldman Sachs und Bank of America legten am Montag zwei weitere grosse US-Banken Quartalszahlen vor. Die Goldman-Titel profitierten dabei davon, dass die Bank trotz eines Gewinnbruchs besser als erwartet abgeschnitten hatte.

Gar noch etwas stärker als die Banken zeigten sich einzig Richemont (CFR 101.95 +4.01%), aber auch Swatch Group (UHR 231.80 +2.43%) waren weit vorne. Die beiden Unternehmen hatten Ende vergangener Woche Zahlen vorgelegt, was den entsprechenden Aktien mächtig zusetzte. Die negative Kursreaktion am Freitag (je rund -3%) sei angesichts der eigentlich soliden Zahlen aber etwas übertrieben gewesen, hiess es am Montag in Marktkreisen, entsprechend sei jetzt die Gegenbewegung erfolgt.

Am Tabellenende bei den Blue Chips waren vor allem Gesundheitswerte zu finden wie – neben den bereits erwähnten Roche und Novartis – Straumann (STMN 122.70 -1.56%), Lonza (LONN 562.60 -1.09%) und Alcon (ALC 69.32 -0.69%). Vor allem Straumann und Lonza hatten sich in den letzten vier Wochen hervorragend entwickelt, entsprechend sei auch hier vor allem von Gewinnmitnahmen die Rede gewesen, hiess es.

Im breiten Markt stachen GAM (GAM 0.9550 +3.13%) ins Auge, trotz einer Gewinnwarnung. Händler erklären sich den Kursanstieg vor allem mit Deckungskäufen und Käufen nach dem Motto «Buy on bad news». Stark gesucht waren auch Meyer Burger (MBTN 0.4808 +9.22%) und Montana Aerospace (AERO 16.96 +8.16%).

US-Börsen: Weitere Gewinne

Nach der starken Erholung am Freitag hat es am Montag zum Handelsauftakt weitere Gewinne gegeben. Als Kurstreiber der US-Börsen erwiesen sich positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten, die getrieben von Goldman-Sachs-Zahlen vor allem aus dem Bankensektor kamen. Auch Kursgewinne bei Boeing (BA 149.74 +1.35%) halfen dem Dow Jones Industrial , der den höchsten Stand seit Ende Juni erreichte.

Nach einer Handelsstunde war der Leitindex Dow etwas vom Tageshoch von 31 644 Punkten zurück gekommen, er legte aber noch um 0,64% auf 31’488,12 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 zog zeitgleich um 0,79% auf 3893,56 Zähler an, während der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 11'983.62 +1.83%) mit 12 117,64 Punkten auf ein Plus von 1,12% kam.

Vor dem Wochenende hatte der Dow dank robuster Konjunkturdaten eine fünftägige Verlustserie beendet und sein Wochenminus fast noch wettgemacht. Laut einem Marktexperten gab es dabei erleichternde Signale durch gewisse Inflationsaspekte und Wirtschaftsdaten, die angesichts der Zins- und Rezessionsängste beruhigend wirkten. Dieses vorerst wieder bessere Marktumfeld halte nun mit positiven Unternehmenszahlen an, hiess es.

Mit Goldman Sachs und der Bank of America legten zwei weitere grosse US-Banken ihre Quartalszahlen vor, die vor allem bei den Goldman-Anlegern mit einem vierprozentigen Plus offenbar gut ankamen. Die Investmentbank hat trotz eines Gewinnbruchs besser als erwartet abgeschnitten. Ausserdem wurde eine erhöhte Quartalsdividende angekündigt.

Das Umfeld für US-Bankenwerte war vor diesem Hintergrund generell stark. Bei der Bank of America (BAC 32.25 +0.00%) sahen die Anleger darüber hinweg, dass das Geldinstitut mit dem Handelsertrag als auch dem Gewinn knapp unter den Erwartungen blieb. Sie konzentrierten sich mehr auf die soliden Nettozinserträge, wie ein Plus von 1,2% zeigte. Laut der UBS-Expertin Erika Najarian war das Quartal deshalb besser als es auf den ersten Blick den Anschein mache.

Boeing profitierte mit einem Anstieg um 2,9% als zweitbester Dow-Werte von positiven Nachrichten von der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough, die als erste grosse Messe seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder stattfindet. Als Treiber galten hier festgezurrte Aufträge, unter anderem für 100 737-Max-Mittelstreckenjets von Delta Air Lines . Auch Fluggesellschaften waren unter diesen Umständen gefragt, Delta-Titel legten um 5,8% zu.

Generell wieder begehrt waren auch einige Chip-Aktien wie Nvidia (NVDA 166.73 +5.78%) mit plus 5% oder Ölwerte. Chevron (CVX 139.91 +1.64%) zogen im Dow im Zuge wieder anziehender Ölpreise um 2,2% an. Die Börsenpreise für den Energieträger stiegen mit der generell wieder besseren Anlegerstimmung an, hiess es. Ausserdem hat der US-Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen an Stärke verloren.

Darüber hinaus fielen zwei Aktien im Zuge von Anaylstenkommentaren positiv auf. Chesapeake Energy legten nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs (GS 299.17 +1.80%) um 5% zu. In der Studie äusserte sich Analyst Umang Choudhary generell optimistisch zu Erdgas-Produzenten. Chesapeake sei dabei gut diversifiziert und biete dank Cashflow und dem robustem Wachstum eine attraktive Renditeperspektive.

Expensify sprangen um 12,6% nach oben. Das auf Ausgabenverwaltung spezialisierte Softwareunternehmen wurde von der Bank of America frisch zum Kauf empfohlen – unter anderem wegen einer starken Margenperspektive und dem vielversprechenden Fokus auf das Spesenmanagement.

Eurokurs legt deutlich zu

Der Kurs des Euro hat zu Beginn der Woche deutlich zugelegt. Am Montagnachmittag stieg die Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch bei 1,0189 $ und wurde damit mehr als einen Cent höher gehandelt als am Morgen. In der vergangenen Woche war der Kurs erstmals seit fast 20 Jahren unter die Parität gefallen, also ein Tauschverhältnis eins zu eins.

Auch zum Franken legte der Euro deutlich zu. So stieg das EUR/CHF-Währungspaar im Laufe des Tages wieder über die Marke von 0,99 und notierte am frühen Abend bei 0,9928 (Morgen: 0,9848). Für das USD/CHF-Paar ergab das 0,9737 am Abend gegenüber etwas höheren 0,9756 am Morgen.

Der Euro profitierte laut Händlern vor allem von einer Gegenbewegung gegenüber der letzten Wochen bzw. Gewinnmitnahmen beim US-Dollar. Die amerikanische Währung habe im Handelsverlauf unter der allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gelitten, sagte ein Händler. Mit der höheren Risikobereitschaft der Investoren habe sich die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie dem amerikanischen Dollar oder dem Franken verringert.

Ausserdem sind die Zinserwartungen an die US-Notenbank zuletzt leicht gesunken. Vergangene Woche wurde diskutiert, ob die US-Notenbank auf ihrer nächsten Zinssitzung Ende Juli einen besonders grossen Schritt um einen ganzen Prozentpunkt vornehmen könnte. Dem haben einige Notenbanker, die als Vertreter einer eher straffen Linie gelten, aber widersprochen.

Hauptereignis der Woche ist die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Die Währungshüter dürften die erste Zinsanhebung in der Eurozone seit etwa elf Jahren beschliessen und sich so gegen die hohe Inflation stemmen. Ausserdem bleibt die Sorge wegen einer Energiekrise in Europa ein grosses Thema am Devisenmarkt. Der Fokus der Anleger richtet sich auf die Wiederbefüllung der Gaspipeline Nord Stream 1 nach Wartungsarbeiten zum Wochenende. Sollten die Gaslieferungen weiter ausbleiben, dürfte das den Euro nach Einschätzung von Marktbeobachtern wieder unter Druck setzen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84708 (0,84988) britische Pfund und 140,16 (139,49) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1714 $ gehandelt. Das waren etwa sechs Dollar mehr als am Freitag.

Ölpreise steigen stark

Die Ölpreise haben am Montag ihre Gewinne im Handelsverlauf weiter ausgebaut und zuletzt in einem allgemein freundlichen Marktumfeld stark zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 105,66 $. Das waren 4,50 $ mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 4,13 $ auf 101,72 $.

Die Ölpreise profitierten von einer höheren Risikofreude der Anleger. Eine allgemein freundliche Stimmung mit Kursgewinnen an den weltweit führenden Aktienmärkten hätten die Notierungen von Rohöl mit nach oben gezogen, hiess es von Marktbeobachtern.

Ausserdem hat der US-Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen zum Wochenauftakt deutlich an Stärke verloren. Dies macht das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern ausserhalb des Dollarraums günstiger, was für eine stärkere Nachfrage sorgt.

Die Ölpreise bewegen sich weiter auf hohem Niveau. Verglichen mit dem Jahresanfang liegt der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa 35% höher. Hauptgrund ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Das Angebot an russischem Rohöl ist infolgedessen vor allem in den westlichen Industriestaaten gesunken.

Kryptowährungen auf Erholungskurs

Am Kryptomarkt haben die jüngsten Erholungsversuche am Montag ein Stück weit Fahrt aufgenommen. Der Bitcoin als älteste und nach Marktwert grösste Digitalwährung stieg auf der Handelsplattform Bitfinex um knapp 4% bis auf rund 22’500 $. Das ist der höchste Stand seit etwa einem Monat. Der Kurs von Ether, nach Marktgrösse die Nummer zwei hinter Bitcoin, stieg um fast 10% bis auf rund 1500 $. Auch das ist ein einmonatiger Höchststand.

Viele andere Digitalwerte wie XRP, Cardano oder Solana legten im Kurs ebenfalls teils deutlich zu. Der Wert aller rund 20’200 Kryptowerte kletterte wieder über die Marke von 1 Bio. $. Von ihren Rekordwerten sind die allermeisten Digitalwährungen aber weit entfernt. Der Bitcoin hatte im vergangenen November mit knapp 69’000 $ einen historischen Höchststand markiert.

Hauptgrund für die Kursgewinne dürfte die zum Wochenstart allgemein gute Stimmung an den Finanzmärkten sein. Digitalanlagen gelten als besonders riskant. Ihr Kurs schwankt in der Regel stark mit der Börsenstimmung. So haben die deutlichen Verluste an den Aktienmärkten seit Jahresbeginn die Kryptokurse mit nach unten gezogen. Hinzu kommen Probleme mehrerer Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, beispielsweise beim Krypto-Verleiher Celsius Network.