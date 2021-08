SMI schliesst über 12’500

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse bleibt auf Rekordkurs. Nach einem leichteren Start hat der Markt am Mittwoch den Aufwärtstrend wieder aufgenommen, und der Leitindex SMI (SMI 12'545.35 +0.54%) hat erstmals die Marke von 12’500 Punkten überwunden. Das Geschäft verlief laut Händlern jedoch in eher ruhigen Bahnen. Eine Ausnahme ist der Augenheilkonzern Alcon (ALC 73.28 +13.51%), dessen Aktien nach einem unerwartet guten Zwischenbericht massiv zulegten und damit den Hauptteil zum Kursgewinn des SMI beitrugen.

In New York gingen die Aktienkurse mehrheitlich leicht zurück. Der S&P 500 (S&P 500 4'443.60 -0.68%) gab bei Handelsende in Zürich 0,2% nach. Ebenfalls 0,2% im Minus lag der Dow Jones (Dow Jones 35'252.37 -0.26%). Leichte Verluste in Höhe von 0,1% verzeichnete der Nasdaq Composite.

Vor der am Abend erwarteten Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed, von der Aufschluss über die zukünftige US-Geldpolitik erhofft wird, hielten sich die Anleger zurück. Zudem sorge die rasante Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus für Verunsicherung. Viele Anleger gingen davon aus, dass die Erholung der Weltwirtschaft im zweiten Quartal den Höhepunkt erreicht haben könnte, hiess es am Markt.

Alcon mit Höhenflug

Im Fokus standen Alcon, sie schossen nach oben. Der Augenheilmittelhersteller hatte den Umsatz im zweiten Quartal auf mehr als 2 Mrd. $ gesteigert. Die Resultate seien viel besser als erwartet, schreibt Vontobel (VONN 84.25 +1.57%). Zudem wurde der Ausblick angehoben.

Mit einigem Abstand folgten die Anteile des Pharmazulieferers Lonza (LONN 752.60 +1.92%). Auch Finanzwerte wie Credit Suisse (CSGN 9.55 +1.25%) und UBS (UBSG 15.54 +0.42%) oder Zurich Insurance (ZURN 407.90 +1.07%), Swiss Life (SLHN 487.70 +0.33%) und Swiss Re (SREN 86.70 +0.23%) gehörten zu den Gewinnern.

Uneinheitlich waren die defensiven Schwergewichte, die den Markt zuletzt auf neue Höhen geführt hatten. So geben Nestlé (NESN 116.14 -0.19%) leicht nach, Roche (ROG 372.55 +0.69%) und Novartis (NOVN 86.75 +0.01%) schlossen fester. Diese Titel seien von ausländischen Investoren gekauft worden, die wegen der Verunsicherung ihr Geld in Franken anlegen wollten. Diese Käufe seien nun abgeebbt, sagt ein Händler.

Auch am unteren Ende der Kurstafel zeigte sich kein klarer Trend. Am schwächsten waren die Aktien von Swatch Group (UHR 272.90 -3.5%) und Richemont (CFR 106.45 -2.83%). Ihnen mache die Sorge um die Ausbreitung der Coronapandemie im wichtigen Absatzgebiet Asien zu schaffen, hiess es am Markt. Aber auch der Coronaprofiteur Logitech (LOGI 98.02 -0.75%) gaben nach.

Zudem hatten einige Unternehmen aus der zweiten und der dritten Reihe ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht. Dabei stachen Tecan (TECN 535.00 +1.33%) hervor, wobei die Aktien einen Grossteil der anfänglichen Avancen preisgaben. Die Medizintechnikfirma hatte mit starken Zahlen die Markterwartungen übertroffen.

Andere Werte aus der Branche stiegen ebenfalls wie Straumann (STMN 1'743.00 +1.93%), Vifor Pharma (VIFN 130.10 +2.2%) oder Sonova (SOON 361.50 +0.89%).

Auch der Molkereikonzern Emmi (EMMN 1'083.00 +4.13%) hatte erfreuliche Halbjahreszahlen veröffentlicht.

Schwach fielen die Zahlen von IVF Hartmann (VBSN 162.00 -0.61%) aus, trotz Gewinneinbruch legten die Aktien des Medizinbedarfherstellers zu.

Dagegen hatte die Versandapotheke Zur Rose (ROSE 346.00 -5.59%) die Erwartungen nur teilweise erfüllt, die Valoren büssten stark ein. Das Unternehmen legt den Fokus weiterhin auf Wachstum und ist dementsprechend stark gewachsen. Aber es werden weiterhin rote Zahlen geschrieben.

Anleger bewerteten die jüngste Entwicklung bei Poenina (PNHO 46.90 +5.39%) positiv. Der verurteilte CEO Jean Claude Bregy war nun doch gefallen und ist per sofort entmachtet worden. Er war wegen der kürzlich bekannt gewordenen Straftaten unter Druck geraten. Die Aktien büssten deswegen stark an Wert ein. Nun stehe einer Erholung aber nichts mehr im Weg, sagte ein Händler. «Denn operativ läuft es dem Unternehmen gut.»

ZKB nahm die Abdeckung für Mobilezone (MOZN 12.10 +7.65%) mit der Einstufung «Übergewichten» auf. Der Analyst sieht in der Handyladenkette eine Dividenden-Perle, was der Aktie Auftrieb gab.

Asien im Plus

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten zum ersten Mal in dieser Handelswoche ein einheitliches Bild. An allen wichtigen Börsen ging es aufwärts. In Tokio gewann der Nikkei 225 0,6%. Der Topix stieg 0,4%. In Hongkong rückte der Hang Seng 0,7% vor. In China notierten der Shanghai Composite und der CSI 300 0,8 bzw. 0,9% höher, wobei Finanztitel am besten abschnitten. In Korea gewann der Kospi (Kospi 3'168.79 +0.92%) 0,6%.

Euro über 1.17 $ und 1.07 Fr.

Der Euro stabilisierte sich am Mittwoch nach deutlichen Kursverlusten vom Vortag über 1.17 $. Um 17.30 Uhr MEZ wurde die Gemeinschaftswährung bei 1.1710 $ gehandelt und damit unverändert. Zum Franken gewann sie deutlich und notierte bei 1.0754 Fr. Der Euro war am Vortag vorübergehend unter die 1.07er-Marke und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang November gerutscht. Der Dollar wurde zum Franken mit 0.9183 Fr., nach 0.9150 Fr., fester gehandelt.

Ölpreis leicht erholt

Der Ölpreis legte am Mittwoch etwas zu und stoppte damit die Talfahrt der vergangenen vier Handelstage. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 68.47 -0.71%) kostete bei Börsenschluss in Europa rund 69.50 $.

Gold (Gold 1'782.42 -0.19%) zeigte sich etwas leichter bei einem Kurs von 1780 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 45'918.00 +2.81%) pendelte nach der jüngsten Aufholjagd weiterhin um die Marke von 45’000 $.