SMI schliesst im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat sich am Dienstag leicht abgeschwächt. Wegen des eskalierenden Handelsstreits der USA mit China hielten sich die Anleger laut Händlern bedeckt. Zudem habe der festere Franken die Stimmung etwas eingetrübt. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8915.87 -0.23%) eröffnete 0,1% tiefer. Zwischenzeitlich rutschte er deutlich ab. Bei Börsenschluss war das Minus indes wieder moderat. Am Montag war der Leitindex 0,4% gefallen.

US-Präsident Donald Trump kündigte zehnprozentige Zuschläge auf Waren aus China in einem Wert von 200 Mrd. $ an. Sie sollen von Montag an erhoben und bis Jahresende auf 25% erhöht werden. Im Gegenzug verhängte China neue Abgaben in Höhe von fünf bis zehn Prozent auf US-Warenimporte im Wert von 60 Mrd. $, die ab Montag gelten sollen.

Wallstreet reagierte indes gelassen auf die neusten Entwicklungen zwischen Washington und Peking. Der Dow Jones (Dow Jones 26311.17 0.96%) stieg bei Börsenschluss in Europa 0,5%. Der S&P 500 (SP500 2911.08 0.77%) avancierte 0,6%, und der Nasdaq Composite kletterte 1%.

SMI-Schwergewichte in Minus

Im Schweizer Leitindex notierten die Aktien des Luxusgüterherstellers Swatch Group (UHR 384.9 0.39%) fester. Auch Richemont (CFR 80.72 0.25%) avancierten.

Die Pharmaschwergewichte Roche (ROG 236.65 -0.17%) und Novartis (NOVN 81.46 -0.46%) verloren und belasteten den Index. Ohne klaren Trend bewegten sich die Titel der Grossbanken UBS (UBSG 15.1 -0.2%) und Credit Suisse (CSGN 14.55 0%). Hingegen stiegen Julius Bär (BAER 49.07 1.2%) am deutlichsten.

Bei den zyklischen Bluechips waren die Papiere des Elektrotechnikkonzerns ABB (ABBN 23.1 -0.47%), des Zementkonzerns LafargeHolcim (LHN 44.58 -0.6%) und des Personalvermittlers Adecco (ADEN 57.72 -0.14%) schwächer.

Nestlé (NESN 80.18 -0.77%) schlossen tiefer. Die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns konnten nicht vom Verkauf der Lebensversicherungssparte an die Western & Southern Financial Group profitieren.

Clariant mit Kurssprung

Bei den Einzelwerten stand Clariant (CLN 25.93 7.86%) im Fokus. Die Aktie stieg deutlich. Der Spezialchemiekonzern baut sein Geschäft um und übernimmt Teile des saudi-arabischen Petrochemiekonzerns Saudi Basic Industries (Sabic). Das Plastics-&-Coatings-Geschäft von Clariant soll bis 2020 veräussert werden.

Nach einer Kurszielsenkung von 59 auf 50 Fr. durch Baader Helvea verloren Basilea (BSLN 54.3 -11.71%) markant. Die Empfehlung für die Aktien der Biotech-Firma laute weiterhin «Sell».

Von Roll (ROL 1.34 10.29%) waren gesucht. Der Industriekonzern hatte in China von einem weltweit führenden Automobilkonzern einen Grossauftrag in Höhe von mehreren Millionen Euro erhalten. Von Roll Shanghai sei ausserdem mit dem offiziellen Prüfsiegel der IATF (International Automotive Task Force), einem unabhängigen Standard für die Automobilindustrie, ausgezeichnet worden, teilte die Gesellschaft mit.

Feintool (FTON 113.2 -4.07%) verloren. Die Industriegruppe hatte die Aktienplatzierung abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 50,8 Mio. Fr. erzielt. Im Rahmen eines beschleunigtes Bookbuilding-Verfahrens seien 451’871 neue Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital zu je 112.50 Fr. platziert worden, teilte das Unternehmen mit.

Vifor Pharma (VIFN 170.3 -0.32%) büssten leicht ein. Das Pharmaunternehmen erhöhte seine Beteiligung am Nasdaq-Unternehmen ChemoCentryx deutlich. Von GlaxoSmithKline (GSK 1488.4 0.22%) werde ein Anteil in Höhe von 14,6% erworben, hiess es in einer Mitteilung. Damit liege die Beteiligung von Vifor an ChemoCentryx nun bei 21,2%.

Die Anteile von Obseva (OBSV 15.9 1.6%) legten zu. JPMorgan hat die Abdeckung mit «Overweight» aufgenommen.

Gemischtes Bild in Asien

In Asien handelten die Börsen uneinheitlich. In Tokio gewann der Nikkei 225 1,6%, während der chinesische CSI 300 um 0,1% leichter notierte. In Hongkong verlor der Hang Seng 0,8%.

Euro bei knapp 1.17 $

Der Euro notierte bei Börsenschluss in Europa an der Marke von 1.17 $. So kostete die Gemeinschaftswährung 1.1689 $. Das Währungspaar Euro/Franken zeigte sich fester bei 1.1250 Fr. Der Dollar handelte zum Franken unverändert bei 0.9623 Fr.

Ölpreis fester

Der Ölpreis stieg. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 78.72 0.67%) kostete bei Börsenschluss in Europa 79 $. Gold (Gold 1197.65 -0.3%) lag knapp unter der Schwelle von 1200 $ pro Feinunze.