SMI gibt nach

(AWP/Reuters/SPU) Zum Wochenschluss sorgt die Zurückhaltung der Investoren am Schweizer Aktienmarkt im frühen Handel für Abgaben. Laut Händlern sind am Freitag verschiedene Faktoren verantwortlich: So steht etwa am Wochenende in London die Abstimmung des britischen Parlaments über den Brexit-Plan auf der Agenda. Aber auch schwache Wirtschaftsdaten aus China belasten tendenziell.

Im Reich der Mitte ist die Wirtschaft im dritten Quartal um 6% gewachsen – das ist der niedrigste Wert seit fast 30 Jahren. Marktteilnehmer sehen dies als eine direkte Folge der seit mittlerweile etwa einem Jahr anhaltenden Zollstreitigkeiten mit den USA. In puncto Zölle erheben die USA ab dem heutigen Freitag auf Flugzeugimporte aus der EU Strafzölle in Höhe von 10% erheben. Darüber hinaus soll es auf weitere EU-Produkte Aufschläge von bis zu 25% geben.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9973.2 -0.36%) steht 0,2% tiefer. Im frühen Handel gibt er noch etwas weiter nach. Damit rutscht der Leitindex unter die Marke von 10’000. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein leichter Verlust ab.

Unter den Blue Chips handeln die defensiven Titel von Swisscom (SCMN 505 0.6%) sowie die zyklischen Valoren um ABB (ABBN 18.895 0.51%), Sika (SIKA 161.4 -0.09%) und Geberit (GEBN 480.3 0.25%) fester.

Leicht im Plus stehen auch UBS (UBSG 11.19 0.04%), während sich Credit Suisse (CSGN 12.235 -0.16%) kaum bewegen. UBS leistet zur Beilegung eines Geldwäscherei-Verfahrens in Italien Zahlungen über insgesamt 10,3 Mio. €. Damit kann das Institut ein laufendes Verfahren der italienischen Behörden beilegen, wie die UBS am Freitag entsprechende Medienberichte bestätigte. Im Sommer hatte die Bank in Italien bereits 101 Millionen Euro bezahlt.

Die Genussscheine von Roche (ROG 288.55 0.05%) weisen eine stabile Tendenz auf. Der Pharmakonzern hatte am Donnerstag im Nachgang an die Umsatzzahlen am Mittwoch für die ersten neun Monate Lob von Analysten erhalten. Derweil geben Novartis (NOVN 85.42 -0.84%) nach.

Ähnlich sieht es beim Lebensmittelkonzern Nestlé (NESN 103 -0.92%) aus, der am Donnerstag seine Zahlen vorgelegt hat. Hier haben sich auch zum Wochenschluss verschiedene Experten eher zurückhaltend geäussert und mindestens ihre Kursziele gesenkt. Beim Brokerhaus CFRA haben die Experten sogar neu eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen.

AMS und Temenos mit Abgaben

Im SMIM (SMIM 2577.904 -0.25%) fallen AMS (AMS 42.91 -4.22%) mit Verlusten auf. Einem Medienbericht zufolge denkt der Österreicher Chipkonzern über eine neue Offerte zur Übernahme von Osram nach.

Temenos (TEMN 145.35 -3.29%) setzen ihre Talfahrt fort. Nach enttäuschenden Wachstumszahlen waren die Aktien des Banksoftwarehewrstellers gestern rund 15% eingebrochen.

Durch die Kursverluste werden auch die Aktien des dritten grossen Techwert im SMIM, Logitech (LOGN 40.22 -0.74%), belastet.

Derweil erholen sich VAT Group (VACN 124.55 1.1%) von den gestrigen Verlusten. Schlechte Zahlen von Inficon haben den Branchennachbarn aus dem Halbleitersektor belastet. Auch Inficon (IFCN 604.5 2.11%) machen einen kleinen Teil der Einbussen wett.

Die Aktien von BB Biotech (BION 60.2 1.18%) drehen ins Plus. Die Gesellschaft ist im dritten Quartal wieder in die Verlustzone gerutscht.

Die Papiere von Schindler (SCHP 225.4 0.71%) handeln fester. In der Branche gibt es interessante Gerüchte: Kone ist angeblich wegen einer zu niedrigen Offerte für die Liftsparte von ThyssenKrupp (TKA 12.905 -0.27%) durchgefallen.

Cosmo höher, Edisun tiefer

Auch im breiten Markt präsentieren sich Cosmo (COPN 76.5 1.73%) fester, dies nach einer Lizenzvereinbarung für sein Antibiotikum Aemcolo in den USA.

Pläne über eine erneute Kapitalerhöhung belasten die Papiere des Stromspezialisten Edisun (ESUN 132 -2.94%).

Stadler Rail (SRAIL 46.82 0.6%) steigen. Ein Konsortium unter der Führung des Thurgauer Zugherstellers hat einen Lieferungs- und Wartungsauftrag aus Spanien nun fest erhalten.

Gemischtes Bild in Asien

Die Märkte in Asien zeigen sich uneinheitlich. Nach schwachen Wachstumszahlen aus China verlieren die grossen Indizes nach anfänglichen Gewinnen. Der Nikkei erreichte zeitweise seinen höchsten Stand seit Dezember, liegt bei Handelsschluss in Tokio allerdings nur 0,2% höher. Der breiter gefasste Topix korrigiert dagegen 0,1% nach unten. Deutlich sind die Verluste in China. Der Shanghai Composite liegt 1,4% im Minus, auch der CSI 300 büsst 1,4% ein. Der Hang Seng in Hongkong fällt um 0,6%. Südkoreas Kospi gibt um 0,8% nach.

Euro wenig verändert

Der Euro stabilisiert sich am Freitag. Die Gemeinschaftswährung kostet zur US-Währung 1.1124 $. Zum Franken hält sich der Euro bei einem Kurs von 1.0980 Fr. ebenfalls stabil. Der US-Dollar hält verglichen zur Schweizer Valuta mit 0,9870 Fr. gleichfalls das Niveau.

Gold weiter leicht unter 1500 $

Der Ölpreis notiert nach leichten Verlusten bei gut 59 $ pro Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 59.86 0.45%). Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert bei derzeit 1491 $ pro Feinunze.

Bitcoin verliert

Bitcoin (Bitcoin 7876.75 -2.37%) gibt am Freitag nach und rutscht unter die Marke von 8000 $. Die grösste Kryptowährung notiert aktuell bei 7900 $.