SMI fällt unter 8600

(AWP/Reuters/SPU) Zunehmende Wachstumssorgen belasten den Schweizer Aktienmarkt weiter. Bereits an der Wallstreet und in Asien haben schwache Konjunkturdaten die Kurse in die Tiefe geschickt. Zu schaffen machen den Märkten derzeit Befürchtungen, die Weltwirtschaft könnte sich abkühlen. Hierzulande haben nun auch die Experten des Bundes ihre Prognosen für das Schweizer Wirtschaftswachstum nach unten korrigiert.

Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 8552.37 -0.58%) gibt bei Eröffnung 0,3% nach. Damit fällt auch die 8600-Punkte-Marke. Innerhalb von wenigen Tagen hat der SMI bereits die Schwelle von 8800 und 8700 preisgegeben.

Der breit gefasste Swiss Performance Index SPI (SXGE 9981.12 -0.57%) fällt unter die Marke von 10000 Punkten.

Die meisten der SMI-Titel notieren leichter. Impulse von Unternehmensnews sind am Dienstag bei den Blue Chips Mangelware.

Die Grossbanken UBS (UBSG 12.335 0.08%) und Credit Suissehandeln tiefer. Die UBS hat am Vorabend eine Auseinandersetzung in den USA wegen angeblich vorsätzlicher Verstösse gegen das Bankgeheimnisgesetz mit einer Millionenzahlung beigelegt. So leistet die UBS an die US-Börsenaufsicht SEC eine Zahlung von 5 Mio. $. Bei der CS hat die Deutsche Bank (DBK 7.633 -0.35%) das Kursziel auf 18 Fr. von 21 Fr. gesenkt, bestätigt aber ihre «Buy»-Einstufung.

Die Schwergewichte Novartis (NOVN 84.92 -1%), Roche (ROG 246.8 -0.56%) und Nestlé (NESN 82.32 -0.68%) zeigen sich unauffällig. Roche hat zusammen mit der US-Tochter Genentech für den Produktkandidaten Mosunetuzumab von der US-Gesundheitsbehörde FDA den sogenannten Orphan Drug-Status erhalten.

Auch im breiten Markt gibt er vor allem Verlierer. Ems-Chemie (EMSN 448.4 -2.69%) notieren etwas leichter, nachdem die Gruppe ihre Ziele für 2018 bestätigt hat. Das Pharmaunternehmen Idorsia (IDIA 17.66 -1.67%) hat mit seinem Produktkandidaten Selatogrel die Ziele in den Phase-II-Studien erreicht. Dormakaba (DOKA 612 -2.78%) fallen nach einer Kurszielsenkung.

Unter Druck stehen erneut die Technologiewerte, die jeweils als erste Konjunkturschwächen zu spüren bekommen. AMS (AMS 22.15 -2.16%) führt die Verliererliste an. Aber auch Temenos (TEMN 115.2 -4.24%) und Logitech (LOGN 31.57 -1.37%) verzeichnen deutliche Abschläge.

Abgaben an Asiens Börsen

Die Börsen in Asien werden von den globalen Wirtschaftssorgen an der Wallstreet am Dienstag ebenfalls angesteckt. Dabei wirkt auch nach, dass Chinas Präsident Xi Jinping während einer Rede keine weiteren Hinweise auf eine Konjunkturstützung oder Strukturreformen gab. Am Dienstag ist die Central Economic Work Conference von Partei und Regierung gestartet, an der das Wachstumsziel und die wirtschaftspolitische Ausrichtung für das Jahr 2019 festgelegt werden.

In Tokio verliert der Nikkei 225 1,75% und der breiter gefasste Topix 1,9%. Der Hang Seng in Hongkong sinkt um 1,22%. Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 1,21% ab. Der südkoreanische Kospi büsst 0,51% ein, und der australische S&P/ASX 200 liegt 1,22% im Minus.

Euro stabil

Der Euro zeigt sich wenig verändert. Zum Dollar gibt er minimal nach. So kostet die Gemeinschaftswährung 1.1345 $.

Zum Franken bleibt der Euro stabil, er notiert bei 1.1267 Fr. Der Dollar legt zum Franken leicht zu, er kostet 0.9933 Fr.

Öl erneut tiefer

Der Ölpreis setzt seinen Sinkflug fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 57.62 -3.58%) wird tiefer zu 58 $ gehandelt. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 48.16 -4.06%)) kostet erstmals seit September 2017 weniger als 50 $. Der Goldpreis liegt unverändert bei 1245 $.