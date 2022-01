Zinssorgen bremsen SMI

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte knapp gehalten. Dass der SMI (SMI 12'523.49 -0.05%), obwohl die Mehrheit der Titel tiefer stehen, nicht stärker nachgibt, liegt dabei vor allem an Richemont (CFR 146.70 +9.40%). Die Aktie des Luxusgüterkonzerns steigt nach dem unerwartet guten Ergebnis stark an, was dem Markt eine Stütze gibt.

Insgesamt aber sorgten sich die Anleger um die Zinsentwicklung. Die Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed die erste Zinserhöhung nicht nur im März machen, sondern den Leitzins dann auch gleich um 50 Basispunkte erhöhen könnte, sorgten für Unruhe, meinen Händler. «Wenn die Märkte solche Szenarien einpreisen, könnte es bei den Aktien noch viel mehr wehtun», sagt einer. Bisher ging der Markt von bis zu vier Schritten à je 0,25 Prozentpunkten aus. Zusätzlicher Gegenwind kommt von der US-Bilanzsaison. Denn am Vortag enttäuschte die US-Grossbank Goldman Sachs (GS 354.40 -6.97%) die Anleger mit einem Gewinnrückgang. Dies führte zugleich zu Abgaben im Bankensektor.

Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,01% tiefer auf 12’528,29 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigt sich um 0,03% auf 2001,71 und der breite SPI (SXGE 15'860.75 -0.10%) um 0,09% auf 15’862,31 Zähler. Im SLI verlieren 20 Titel und neun legen zu. Einer (Kühne+Nagel) ist unverändert.

Im Fokus steht Richemont. Der Luxusgüterhersteller hat die Erwartungen der Analysten im Schlussquartal 2021 klar übertroffen. Dabei stieg der Umsatz um 35% auf 5,66 Mrd. €. In Sog von Richemont gewinnen auch die Aktien von Rivale Swatch 3,3% an Wert.

Stark gesucht sind zudem Adecco (ADEN 50.50 +3.29%), nachdem die UBS (UBSG 17.59 -0.90%) den Titel auf ‘Buy’ von ‘Sell’ hochgestuft hat. Zu den Gewinnern gehören zudem UBS, die von einer Kurszielerhöhung und Kaufempfehlung von Berenberg profitieren.

Dagegen stehen Technologietitel wie Logitech (LOGN 73.50 -1.87%), Temenos (TEMN 115.45 -1.95%) und AMS am unteren Ende der Kurstafel, was mit der schwachen Nasdaq begründet wird. Weiter unter Druck sind die Gewinner des Vorjahres: Straumann (STMN 1'575.00 +0.45%), Sonova (SOON 323.60 +0.62%) und Givaudan (GIVN 4'174.00 -0.12%).

Ebenfalls tiefer sind Swiss Life (SLHN 589.40 -3.69%). Citigroup (C 65.30 -2.44%) hat den Lebensversicherer auf «Neutral» von «Buy» zurückgestuft.

Auf den hinteren Rängen fallen Poenina (PNHO 46.70 +0.65%) und Burkhalter (BRKN 67.40 +4.01%) positiv auf. die beiden Haustechnikunternehmen prüfen eine Fusion.

Ölpreise steigen erneut auf siebenjährige Höchststände Der Höhenflug der Ölpreise setzt sich fort. Am Mittwoch stiegen die beiden wichtigsten Rohölsorten Brent und WTI (WBS 86.61 +2.72%) abermals auf siebenjährige Höchststände. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Nacht bis zu 89,04 $. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde mit bis zu 86,41 $ gehandelt. Das sind jeweils die höchsten Niveaus seit Oktober 2014. Am Morgen gaben die Ölpreise einen Teil ihrer deutlichen Aufschläge aber ab und notierten etwa einen halben Dollar in der Gewinnzone. Haupttreiber am Ölmarkt war zuletzt eine Explosion an einer wichtigen Erdölpipeline zwischen dem Irak und der Türkei. Der Grund ist bisher unbekannt. Türkische Offizielle gingen jedoch laut der Nachrichtenagentur Bloomberg von einer raschen Wiederinbetriebnahme aus. Die Explosion fällt in eine Zeit mit angespanntem Angebot. Schon seit Wochen bleibt der Ölverbund Opec+ mit seiner Produktion hinter den Erwartungen zurück. Hinzu kommen Spannungen zwischen den jemenitischen Huthi und einer gegnerischen Koalition, angeführt von dem Ölriesen Saudi-Arabien. Zugleich wird die Nachfrage durch die Omikron-Welle weniger stark beeinträchtigt als ursprünglich befürchtet.

Euro hält sich bei 1,13 $

Der Euro hat zur Wochenmitte weiter bei gut 1,13 $ notiert. Am Mittwochmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1334 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Das Euro-Franken-Paar zeigt sich mit 1,0381 Fr. etwas schwächer als am Vorabend mit 1,0391. Auch der Dollar hat sich über Nacht zum Franken leicht auf 0,9160 von 0,9168 Fr. ermässigt.

Zuletzt wurde der Euro vor allem durch den aufwertenden Dollar unter Druck gesetzt. Grund sind steigende Zinserwartungen an die US-Notenbank Federal Reserve. An den Finanzmärkten werden für dieses Jahr bis zu vier Zinsanhebungen durch die Fed erwartet, um der hohen Inflation von zuletzt sieben Prozent zu begegnen. In der Eurozone und in der Schweiz wird für dieses Jahr hingegen nicht mit Zinsanhebungen gerechnet.

Datenseitig stehen am Mittwoch Inflationszahlen aus Deutschland und Grossbritannien zur Veröffentlichung an. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt erwartet.