SMI notiert über 11’200

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte von seiner positiven Seite. Der Swiss Market Index SMI (SMI 11234.79 0.79%) steigt bei Eröffnung 0,3%. Im frühen Handel eilt der Leitindex von Rekord zu Rekord über der Marke von 11’200. Der Apple-Schock sei verdaut. Der Kursrückgang vom Vortag sei eine willkommene Konsolidierung auf hohem Niveau gewesen. Die Anleger liessen sich nicht aus der Ruhe bringen. «Natürlich bleibt das Coronavirus nicht ohne Folgen», sagte ein Händler. Aber die Probleme würden nur als vorübergehender Engpass in der Lieferkette betrachtet. «Die Chinesen werden das im Laufe des Jahres aufholen.»

Am Vortag hatte mit Apple (AAPL 319 -1.83%) ein weiteres Unternehmen gewarnt, dass es wegen des Coronavirus zu Produktionsstörungen und damit verbunden zu tieferem Umsatz im ersten Quartal kommen dürfte. Da China die grösste Werkbank der Weltwirtschaft sei, seien sehr viele Firmen, die in dem Land produzieren liessen oder auf Lieferanten aus dem Reich der Mitte angewiesen seien, davon betroffen. «Das ist eigentlich wenig überraschend», sagte ein Händler. Wichtig sei, dass dieser Rückstand wirklich aufgeholt werden könne.

Aktien aus dem zyklischen Bereich, die am Vortag Terrain eingebüsst hätten, stünden nun wieder auf der Einkaufsliste, heisst es am Markt. So ziehen die Titel der Bauchemiefirma Sika (SIKA 185.35 1.53%), des Automationskonzerns ABB (ABBN 23.99 1.05%), des Sanitärtechnikers Geberit (GEBN 528.6 1.73%) und des Zementherstellers LafargeHolcim (LHN 49.17 0.29%) an.

Fester präsentieren sich unter anderem die Bankwerte UBS (UBSG 12.935 0.08%) und Credit Suisse (CSGN 13.585 1.08%).

Die Valoren von Richemont (CFR 72.56 0.36%) legen zu, während sich Swatch Group (UHR 247.8 0.57%) wenig bewegen. Die Luxusgüterwerte zählten am Vortag mit Abschlägen von je 2,5% zu den grössten Verlierern.

Die Genussscheine von Roche (ROG 349.8 1.23%) stehen höher. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Pharmakonzern für Tecentriq bei Lungenkrebs die vorrangige Prüfung zugestanden. Zudem kommt von Novartis (NOVN 96 0.63%) und Nestlé (NESN 108.8 0.97%) Unterstützung für den Markt.

Vifor Pharma erholt

Im SMI können die Tech-Werte ihre Avancen nicht halten. So legen die Chipaktien AMS (AMS 39.1 -1.51%) und die Titel des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 42.21 0.29%) zu. Eine Ausnahme bilden Temenos (TEMN 161.8 -1.4%), die nachgeben.

Clariant (CLN 23.32 -1.27%) stehen unter Druck. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen. Clariant-Chef Hariolf Kottmann hat im FuW-Interview die Möglichkeit einer grossen Firmentransaktion angesprochen. Das sorgt laut Händlern bei Anlegern für Zurückhaltung.

Vifor Pharma (VIFN 179.7 1.18%) erholen sich von den deutlichen Verlusten am Vortag, die durch eine Verkaufsempfehlung ausgelöst worden sind.

Am breiteren Markt notieren Sulzer (SUN 103.7 -3.08%) leichter. Der Anlagenbauer hat 2019 deutlich mehr Bestellungen hereingeholt und den Umsatz klar gesteigert. Daher soll die Dividende um 0.50 auf 4 Fr. je Aktie erhöht werden.

Valora (VALN 277.5 3.35%) sind gefragt. Der Detailhandelskonzern hat ertragsmässig besser als erwartet abgeschnitten und stellt eine unveränderte Dividende in Aussicht.

GAM (GAM 3.188 6.27%) legen am Tag vor der Veröffentlichung des Jahresergebnisses klar zu. Die Käufer spekulieren wohl darauf, dass wie der Praktikus von «Finanz und Wirtschaft» am Dienstag berichtet hat, dem angeschlagenen Finanzdienstleister der Turnaround endlich glückt und es ihm gelingt, wieder Neugelder anzuziehen.

Asien mehrheitlich im Plus

In Asien erholen sich die Aktienindizes am Mittwoch überwiegend. Die chinesischen Behörden meldeten leicht sinkende Ansteckungen mit dem Virus in der Volksrepublik. Es war der niedrigste Wert seit dem 29. Januar. Der Nikkei 225 gewinnt 0,9%, der breiter gefasste Topix legt 0,5% zu. Der Hang Seng in Hongkong rückt 0,3% vor, Chinas Leitindex CSI 300 gibt dagegen im späten Handel 0,1% ab. Der südkoreanische Kospi sinkt ebenfalls um 0,1%, der australische S&P/ASX 200 steigt um 0,4%. Auch die Aktien-Futures in Europa und den USA rücken vor.

Euroschwäche hält an

Der Euro notiert zum Dollar am Mittwoch nahe der Marke von 1.08 $. Die Gemeinschaftswährung kostet aktuell 1.0801 $. Zurzeit ist sie so wenig wert wie seit knapp drei Jahren nicht mehr. Ein Grund dafür ist die schwache Verfassung der Euroraumkonjunktur. Gegenüber dem Franken bewegt sich der Euro in einer engen Bandbreite. Derzeit liegt die Einheitswährung bei 1.0623 Fr. Der Dollar bewegt sich zum Franken mit 0.9831 Fr. seitwärts.

Ölpreis klar höher

Der Ölpreis steigt am Mittwoch spürbar. Händler nennen neue Angebotsrisiken als Grund für den Anstieg. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.51 1.77%) kostet gut 58 $. Der Goldpreis notiert fester bei 1610 $ pro Feinunze.