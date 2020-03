SMI über 8500

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt gehen am Donnerstag die Kurse aufwärts. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8490.53 1.82%) notiert bei Eröffnung 1,2% höher. Im frühen Handel steigt er über die Marke von 8500. Doch an der Börse wird nicht mit einem ruhigen Handel gerechnet – im Gegenteil. Die Schwankungen dürften weiter äusserst ausgeprägt sein.

Kaum Einfluss auf die Aktienkurse hat der Entscheid der SNB (SNBN 4230 1.08%). Die Schweizer Währungshüter halten am Negativzins in der Höhe von –0,75% fest. Massnahmen zur Entlastung der Banken sind geplant.

Für Unterstützung sorgen offenbar die von der EZB über Nacht verkündeten Massnahmen zur Stützung der Finanzmärkte. Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronaviruspandemie hat sie ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Mrd. € angekündigt. Weiter hat in den USA Donald Trump ein vom Kongress beschlossenes milliardenschweres Hilfspaket in Kraft gesetzt, mit dem die Folgen der Coronaviruspandemie abgefedert werden sollen. Die darin vorgesehenen Massnahmen sollen rund 100 Mrd. $ kosten.

Im SMI legen nahezu alle Werte zu. Vor allem die Schwergewichte um Novartis (NOVN 72.91 1.24%) und Nestlé (NESN 97.41 3.37%) sorgen für Auftrieb. Der Gesamtmarkt wird indes vom Abzug der Dividende beim schwergewichtigen Genussschein von Roche (ROG 294.55 1.5%) zurückgebunden. Hier belastet ein Dividendenabschlag in Höhe von 9 Fr. pro Papier.

Mit einem deutlichen Plus zeigen sich Credit Suisse (CSGN 6.814 2.87%) sehr freundlich. Die Bank ist laut einer Mitteilung anlässlich einer Investorenkonferenz im laufenden ersten Quartal 2020 bislang gut unterwegs und hat mehr verdient als in der Vorjahresperiode. Auch UBS (UBSG 8.01 3.14%) legen klar zu.

Fester präsentieren sich Swatch Group (UHR 178.5 3.9%) und Richemont (CFR 49.57 -3.41%). Die Nachfrage aus dem Ausland nach Uhren ist im Februar stark zurückgegangen, besonders die Exporte nach China sind eingebrochen.

Im SMIM (SMIM 1954.536 1.4%) fallen Logitech (LOGN 39.5 10.49%) mit einem Kurssprung auf. Andere Tech-Werte wie Temenos (TEMN 101.55 -3.05%) oder AMS (AMS 9.228 0.92%) bleiben indes zurück.

Während sich die arg gebeutelten Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 20.85 3.73%) merklich erholen, werden Flughafen Zürich (FHZN 98.65 -1.15%) weiter zurückgebunden.

Gemischtes Bild in Asien – Südkoreas Börse crasht

In Asien notieren die Börsen am Donnerstag uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (Nikkei 225 16552.83 -1.04%) liegt rund 0,8% im Minus. Der marktbreite Topix gewinnt dagegen mehr als 1%. Düsterer sieht es in Südkorea aus. Der Kospi (Kospi 1464.25 -9.56%) fällt bis zum späten Nachmittag mehr als 8%.

Der Hang Seng (Hang Seng 21709.13 -2.61%) gibt rund 3,3% nach, und auch die Börsen in Festlandchina notieren deutlich schwächer. Der CSI 300, der die 300 wichtigsten in Shenzhen und Schanghai kotierten Unternehmen umfasst, verliert knapp 2%.

Dollar weiter stark

Der Euro kann sich am Donnerstag zum Dollar nicht über der Marke von 1.09 $ halten. Er wird zum Greenback bei 1.0877 $ gehandelt und damit erneut klar tiefer. Gegenüber dem Franken verliert der Euro leicht. Derzeit liegt er bei 1.0550 Fr. Der Dollar zieht auch zum Franken an und notiert bei 0.9705 sogar über der Marke von 97 Rappen.

Ölpreis verharrt auf sehr tiefem Niveau

Der Ölpreis stoppt am Donnerstag die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 25.3 -11.23%) gut 26 $. Der Goldpreis bewegt sich kaum und notiert bei 1487 $ pro Feinunze wieder unter der Marke von 1500 $.