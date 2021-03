SMI schliesst kaum verändert

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag ganz leicht im Minus geschlossen. Der Leitindex SMI (SMI 11'098.66 +0.45%) stand bei Eröffnung 0,6% tiefer. Kurzzeitig lag er unter der Marke von 10’900. Bis zum Mittag baute er seine anfänglichen Verluste gänzlich ab. Am Nachmittag hielt sich der SMI zunächst knapp unter seinem Vortagesschlusskurs. Doch mit Eröffnung der Wallstreet weitete er seine Abgaben wieder aus. Bei Handelsende in Zürich lag der SMI jedoch nur 0,1% im Minus.

Von der Wallstreet kamen nach dem gestrigen Ausverkauf bei Tech-Aktien gemischte Signale. Der breit gefasste S&P 500 (S&P 500 3'899.80 -0.77%) drehte ins Plus und festigt sich bei Börsenschluss in Europa um 0,2%. Der Dow Jones (Dow Jones 32'423.15 -0.94%) büsste 0,4% ein. Die Technologiebörse Nasdaq Composite erholte sich und lag 0,8% im Plus.

Schwergewichte stützten den Markt

Die Mehrheit der SMI-Valoren büsste ein. Nestlé (NESN 104.48 +1.65%) stützten den Markt. Die Aktien des Lebensmittelriesen lagen an der Spitze des SMI. Die ebenfalls als defensiv taxierten Pharmatitel Novartis (NOVN 80.94 +1.18%) und Roche (ROG 309.35 -1.73%) hielten sich besser als der Markt. Händler hoffen, dass sie profitieren, wenn sich die Anleger von Technologiewerten trennen.

Die Papiere der Banken Credit Suisse (CSGN 12.17 +0.37%) und UBS (UBSG 14.81 -0.07%) verloren nach dem Kursgewinn von 2,5 bzw. 4% am Vortag. Auch die Valoren des Vermögensverwalter Partners Group (PGHN 1'174.50 +0.43%) erfuhren Gewinnmitnahmen. Laut Händlern dürften die höheren Anleihenrenditen das Interesse an Finanztiteln aber bald wieder wecken, denn sie erlaubten der Branche bessere Geschäfte. Die Versicherer Zurich Insurance (ZURN 398.50 +0.89%), Swiss Re (SREN 91.88 +0.57%) und Swiss Life (SLHN 454.60 +0.31%) verloren.

Die Aktien von Swatch Group (UHR 269.80 -2.39%) büssten trotz Rückenwind durch Goldman Sachs (GS 331.77 -2.23%) ein. Die Bank hatte das Kursziel von 322 auf 360 Fr. erhöht und den Titel zum Kauf empfohlen. Deutlich im Minus schlossen die Werte des Konkurrenten Richemont (CFR 91.50 -0.54%).

Tourismustitel schwächer

Flughafen Zürich (FHZN 151.50 -1.05%) konnten nicht einer der Kurszielerhöhung der RBC von 155 auf 175 Fr. profitieren. Mit den Titeln des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 64.00 -1.23%) gaben weitere reisenahe Werte im SMIM (SMIM 3'078.03 +0.17%) nach.

In ihrem Aufwärtstrend korrigierten die Valoren des Vermögensverwalters Julius Bär (BAER 60.98 -0.1%).

Schwach zeigten sich auch Industriewerte wie Georg Fischer (FI-N 1'232.00 -0.81%) und OC Oerlikon (OERL 10.81 -0.18%).

Derweil gehörten Immobilien-Valoren wie Swiss Prime Site (SPSN 92.10 +1.82%) SPS und PSP (PSPN 114.80 +0.79%) zu den Gewinnern.

Interroll gesucht

Avancen verzeichneten Interroll (INRN 3'080.00 -5.67%). Der Logistiktechnikspezialist hatte trotz eines Umsatzrückgangs einen Rekordgewinn verbucht.

Bei den Anteilen von Zur Rose (ROSE 358.50 +8.64%) lief die anfängliche Erholungsbewegung rasch aus. Der Titel war am Vortag nach der Bilanzvorlage massiv unter die Räder geraten, weil die Anleger die doch schönen Kursgewinne der Versandapotheke einstreichen wollten.

Derweil profitierten die Aktien der Onlinebank Swissquote (SQN 123.80 -0.64%) weiter von starken Geschäftszahlen. Auch die Aktien von V-Zug zogen an, nachdem der Haushaltgerätehersteller gute Zahlen vorgelegt hatte.

Aluflexpack (AFP 35.80 -1.1%) schlossen nach eigentlich starken Zahlen des Verpackungsspezialisten etwas tiefer.

Und bei Tornos (TOHN 7.34 +4.71%) kam es zu Gewinnmitnahmen nach dem starken Anstieg der letzten Tage.

Einen Kurssprung vollführten Wisekey (WIHN 2.03 +4.37%). Dabei war der Umsatz in den Aktien des IT-Unternehmens überdurchschnittlich gut. Der Titel sei in einem ausländischen Börsenbrief zum Kauf empfohlen worden, sagte ein Händler. Da Internet-Sicherheit derzeit grossgeschrieben werde, stehe eben auch die Aktie in der Gunst der Anleger.

Verluste in Asien

Die steigenden US-Zinsen und Verluste an der Wallstreet am Donnerstag drückten auch an den asiatischen Handelsplätzen auf die Stimmung. In China verlor der Shanghai Composite Index 1,7%, der Hang Seng in Hongkong 1,8%. Der technologielastige koreanische Kospi (Kospi 3'005.87 -0.98%) gab 0,9% nach. In Tokio schloss der Nikkei 225 1,4% unter dem Vortagesschluss, während der breit gefasste Topix ein neues Rekordhoch erreichte. Die Bank of Japan hatte angekündigt, im Rahmen des Wertpapierkaufprogramms nur noch ETF zu kaufen, die den Topix abbilden.

Dollar bei 93 Rappen

Der Euro fiel am Freitag zum Dollar zeitweise unter die Marke von 1.19 $. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1.1905$ und damit erneut etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken bewegt sie sich im späten Handel aufwärts. Der Kurs um 17.30 Uhr MEZ lautete 1.1071 Fr. Das Währungspaar Dollar-Franken notierte mit 0.93 Fr. deutlich fester.

Ölpreis erholt sich nach Talfahrt

Der Ölpreis legte am Ende einer verlustreichen Woche zu. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent (Brent 60.54 0%) kostete bei Börsenschluss in Europa 64 $. Gold (Gold 1'727.42 -0.68%) zeigte sich nach den jüngsten Einbussen stabil. Die Feinunze des Edelmetalls handelte zu 1740 $. Bitcoin (Bitcoin 54'101.00 -0.8%) stieg. Die Kryptowährung legte zu und lag bei knapp 59’000 $.