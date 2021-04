SMI notiert etwas leichter

(AWP/SPU) Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt ist zum Wochenstart weiter gut. Der SMI (SMI 11'250.28 -0.11%) notiert zwar bei Eröffnung 0,2% im Minus, allerdings bremst der Dividendenabgang beim Schwergewicht Nestlé (NESN 106.82 +0.82%) den Gesamtmarkt aus. Immerhin war der Leitindex SMI am Freitag nur wenige Punkte unter dem Vor-Corona-Hoch von 11’270 Punkten aus dem Handel gegangen.

Gestützt werde die Stimmung nicht zuletzt durch die aktuellen Exportdaten aus Japan, heisst es. Getrieben von einer hohen Nachfrage nach Autos, Chips, Halbleiter-Ausrüstung und Kunststoffen stieg der Wert der Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr so stark wie seit November 2017 nicht mehr. Zudem stütze die anhaltend lockere Geldpolitik der Notenbanken sowie die Hoffnung, dass die weltweiten Impfprogramme eine erneute Infektionswelle verhindern könnten.

Der Dividendenabgang von 2.75 Fr. bei Schwergewicht Nestlé belastete den Markt nur optisch.

Die Aktien der Credit Suisse (CSGN 9.90 -0.04%) büssen etwas ein. Am Wochenende haben Presseberichte über Archegos-Aktienpakete die Unsicherheit vor den am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen weiter angefacht. Zudem droht der Grossbank in den USA offenbar die erste Klage wegen möglicher Verstösse gegen das Wertpapier-Recht.

Dem stehen Aufschläge anderer Finanztitel gegenüber. Allen voran ziehen Partners Group (PGHN 1'326.00 +0.38%) an. UBS (UBSG 14.86 +0.27%) gewinnen und auch die Versicherer Zurich Swiss Re (SREN 90.96 +0.35%) und Swiss Life (SLHN 475.50 +0.46%) legen zu. Bereits zum Wochenschluss hatte die Branche zu den grösseren Gewinnern gezählt.

In den hinteren Reihen fallen VAT Group (VACN 274.00 -0.29%) mit grösseren Kursavancen auf. Die Aktien des Vakuumventileherstellers profitieren von einem freundlichen Analystenkommentar.

Basilea (BSLN 48.70 +4.06%) steigen. Beim Pharmaunternehmen Basilea hat CEO David Veitch gegenüber FuW die jüngsten Kapitalerhöhung gerechtfertigt.

Die negativen Vorzeichen bei Bucher (BUCN 497.20 -0.06%) und Emmi (EMMN 973.00 +0.83%) sind nur optischer Natur. Beide Aktien werden an diesem Montag ebenfalls ex Dividende gehandelt.

Asiens Börsen überwiegend freundlich

Die asiatischen Börsen sind am Montag mehrheitlich positiv in die neue Handelswoche gestartet. In Tokio avanciert der Nikkei 225 0,2%, während der breiter gefasste Topix seitwärts tendiert. Der Hang Seng in Hongkong notiert 0,8% höher. Deutliche Gewinne verzeichnen die chinesischen Festlandbörsen. Der Shenzhen Composite und der Shanghai Composite gewinnen 2,7 respektive 1,3%. Mit deutlichen Kursavancen können hier vor allem Unternehmen aus dem Bereich der Elektromobilität aufwarten. Während der südkoreanische Leitindex Kospi 0,4% klettert, steigt der australische S&P/ASX 200 0,2%.

Euro etwas leichter

Der Euro startet am Montag mit leichten Kursverlusten in die Woche. Derzeit kostete die Gemeinschaftswährung 1.1960 $ und damit etwas weniger als am Freitag. Gegenüber dem Franken tendiert der Euro mit einem Stand von 1.1015 Fr. seitwärts. Der Dollar pendelt zur Schweizer Währung weiterhin um die Marke von 92 Rappen und liegt derzeit mit 0.9209 Fr. leicht darüber.

Kryptos korrigieren

Der Ölpreis bewegt zu Wochenbeginn zunächst kaum von der Stelle. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.42 +0.03%) rund 66.50 $. Gold (Gold 1'782.42 +0.33%) zeigt sich stabil bei einem Preis von 1778 $ pro Feinunze.

Viele Kryptowährungen sind am Sonntag durch Gerüchte über ein stärkeres Vorgehen gegen Geldwäsche massiv belastet worden. Der Bitcoin (Bitcoin 57'323.00 +1.72%), die älteste und bekannteste aller Digitalwährungen, brach zeitweise um rund 15% ein. Am Montag notiert Bitcoin leicht erholt bei 56’000 $