SMI: Deutliche Verluste – Roche und Nestlé belasten

(AWP/Reuters) Ein spezifischer Grund dafür sei nicht auszumachen, aber es gebe viele Unsicherheitsfaktoren, die das Umfeld grundsätzlich schwierig machten, so ein Händler. Vor allem der Krieg in der Ukraine, die Lockdowns in China, hohe Rohstoff- und Energiepreise und die geldpolitischen Perspektiven trübten die Stimmung und dämpften die Risikobereitschaft.

Zudem belasteten kräftige Kursverluste der beiden SMI-Schwergewichte Roche und Nestlé (NESN 121.72 -1.95%) den Gesamtmarkt noch zusätzlich. Ob die Berichtssaison zum ersten Quartal positive Impulse setzen könne, werde sich weisen müssen. Diese Woche werden u.a. ABB (ABBN 29.51 +0.48%), Nestlé, Holcim (HOLN 43.66 -0.86%) und Schindler (SCHP 190.15 -1.63%) Quartalszahlen liefern.

Der SMI (SMI 12'228.82 -1.97%) notiert gegen 14.50 Uhr um 2,06% tiefer auf 12’217,66 Punkten, was nur wenig über dem Tagestief liegt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem die Gewichtung der einzelnen Aktien gekappt ist, büsst 1,77% auf 1896,04 und der breite SPI (SXGE 15'690.12 -1.66%) 1,67% auf 15’688,55 Zähler ein. Bei den 30 Blue Chips gibt es 23 Verlierer und 7 Gewinner.

Dass die Nervosität wieder zugenommen hat, zeigt sich auch am Volatilitätsindex VSMI, der um über 10% höher notiert.

Am stärksten auf den SMI drücken die Abgaben beim Indexschwergewicht Roche. Die UBS (UBSG 16.82 +0.81%) hat das Rating für die Titel des Pharmariesen auf «Sell» von «Neutral» gesenkt, das Kursziel für die Bons bleibt allerdings unverändert bei 345 Fr. Die Aktien des Konkurrenten Novartis (NOVN 86.50 -1.00%) entwickeln sich, wie zuletzt regelmässig, auch heute wieder besser.

Die Anteile des Nahrungsmittelherstellers Nestlé stehen vor den Quartalsumsatzzahlen vom Donnerstag unter Druck. Analysten rechnen mit einer leichten Verlangsamung beim Mengenwachstum. Der Kursverlust der beiden Schwergewichte Roche und Nestlé macht sich mit mehr als 150 Punkten im SMI bemerkbar.

Am Ende der Blue-Chips Tabelle stehen vor allem Aktien, die ex-Dividende gehandelt werden und deren prozentuale Verluste damit vor allem optisch sehr hoch sind. Es sind dies u.a. Swiss Re (SREN 82.42 -7.58%), Adecco (ADEN 37.66 -4.66%) oder Geberit (GEBN 543.80 -3.48%).

Klar im Minus notieren mit Givaudan (GIVN 3'770.00 -3.31%) und Lonza (LONN 628.20 -4.18%) zudem zwei Titel, die im letzten Jahr zu den Favoriten gehört hatten, dieses Jahr aber ziemlich Mühe haben.

Mit Abstand grösster Gewinner bei den wichtigsten Schweizer Werten sind derweil Temenos (TEMN 94.50 +6.54%). Die Aktien des Bankensoftware-Hauses sind 2022 stark gefallen, dieses wird immer wieder als latenter Übernahmekandidat erwähnt.

Im Plus notieren ausserdem AMS Osram (AMS 12.15 +2.27%), Kühne+Nagel, UBS und ABB, ohne dass es dazu fundamentale News gäbe.

Devisen: Euro bleibt zum Dollar unter Druck – Zum Franken stabil

Der Euro hat am Dienstag an seine jüngsten Verluste angeknüpft. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0775 $ und damit etwas weniger als am Vorabend. Sie nähert sich auf dem aktuellen Niveau dem am Donnerstag erreichten tiefsten Stand seit zwei Jahren.

Zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Stand von 1,0190 in etwa auf dem Niveau vom Vorabend und in einer anhaltend engen Spanne um die 1,02er Marke. Der US-Dollar zieht derweil auch zum Franken etwas an auf 0,9457.

Die Europäische Zentralbank hatte am Donnerstag trotz der hohen Inflation ihre Geldpolitik nicht verändert. Kritiker warfen der Notenbank fehlende Entschlossenheit vor. Die Zinsdifferenz zwischen den USA und der Eurozone wird sich damit wohl weiter ausweiten. Dies macht den Dollar für Anleger attraktiver. Die US-Notenbank Fed hatte ihren Zinssatz bereits im März erstmals in der Pandemie angehoben und eine Reihe von weiteren Erhöhungen in Aussicht gestellt, um die hohen Preissteigerungen in den Griff zu bekommen.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit am Nachmittag unter anderem auf Immobiliendaten aus den USA. Zudem legt der Internationale Währungsfonds seine neue Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft vor. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist mit einer erneuten Herabstufung der Prognose zu rechnen.

Ölpreise fallen etwas

Die Ölpreise haben am Dienstag nach den jüngsten Gewinnen etwas nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,06 $. Das waren 10 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 107.77 +1.07%)) fiel um 27 Cent auf 107,94 $.

Am Ölmarkt sorgen sich die Anleger weiter um die Nachfrage aus dem wichtigen Verbrauchsland China. Nach einem starken Start in das Jahr hat Chinas Wirtschaft deutlich an Schwung verloren. Die Lockdowns und andere Einschränkungen durch die strikte Null-Covid-Strategie bremsen die zweitgrösste Volkswirtschaft spürbar. Nun könnten stützende Konjunkturmassnahmen erforderlich werden.

Zudem blicken die Anleger nach Libyen. Angesichts von Demonstrationen gegen den Premierminister musste das Sharara-Ölfeld jüngst geschlossen werden. Es wird befürchtet, dass die Ölproduktion des Landes noch weiter sinkt.

USA

In den USA sind die Börsen nach dem Osterwochenende vorsichtig in die Handelswoche gestartet. Der Dow Jones Industrial schliesst am Montag 0,1% tiefer auf 34’412. Der breiter diversifizierte S&P 500 hält sich auf 4392, und der technologielastige Nasdaq Composite gibt 0,1% auf 13’332 nach.

Bank of America (+3,4%) meldet ein kräftiges Wachstum ihres Konsumkreditgeschäfts. Charles Schwab (–9,4%) enttäuscht die Analysten dagegen mit einem schwächeren Quartalsergebnis als erwartet.

Twitters Entschluss von Freitag, dem Tesla-Chef Elon Musk zu verbieten, in den kommenden zwölf Monaten seinen Anteil über 15% zu erhöhen, lässt die Aktien um 7,5% steigen. Tesla (+2%) selbst profitieren von der Meldung, dass die Fabrik in Schanghai nach dem dreiwöchigen Covid-Lockdown erneut geöffnet wird. Das Unternehmen wird morgen sein Quartalsergebnis publizieren.

Ölgesellschaften sind wegen steigender Rohölpreise gesucht. Das Fass Brent klettert auf 114 $ nach Meldungen über Förderausfälle in Libyen. Die Aktien von Valero Energy und Phillips 66 reagieren am stärksten und klettern je 5,2%, Marathon Petroleum legen 3,3% zu.

Asienbörsen öffnen mit vorsichtigem Handel

Asiatische Aktien wurden am Dienstagmorgen nur vorsichtig gehandelt. Die Anleger wägten neue Massnahmen Chinas zur Abfederung einer Konjunkturabschwächung und die Aussicht auf eine aggressive geldpolitische Straffung der Federal Reserve ab.

Analysten sagten, die Schlüsselfrage sei, ob die chinesischen Behörden weitere Anpassungen vornehmen würden, um die harten Corona-Massnahmen auszugleichen.

«Wir erwarten mehr politische Unterstützung, hauptsächlich in Form von mehr Infrastrukturinvestitionen, stärkerem Kreditwachstum und einer günstigeren Immobilienpolitik. Aber wir sehen nicht, dass die Regierung alles tun wird, um das Wachstumsziel von 5,5% zu erreichen, und auch nicht, dass sie die Covid-Politik bald ändern wird», sagte Wang Tao von UBS Investment Bank Research.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index.N225 lag im Verlauf 0,1% höher bei 26’831 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index.TOPX stieg um 0,4% und lag bei 1887 Punkten.

Die Börse in Shanghai.SSEC lag 0,2% im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen.CSI300 verlor 0,3%.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,6% auf 127,67 Yen und legte 0,1% auf 6,3716 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1% höher bei 0,9452 Fr. Parallel dazu fiel der Euro 0,1% auf 1,0767 $ und gab 0,1% auf 1,0179 Fr. Das Pfund Sterling verlor 0,1% auf 1,2995 $.