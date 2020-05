SMI wenig entschlossen

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt handelt am Dienstag über der Marke von 9700. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9752.25 0.12%) notiert bei Eröffnung praktisch unverändert. Im frühen Handel dreht er ins Plus, gibt seine Gewinne aber rasch preis. Am Vortag hat sich der Leitindex mit einem Plus von 2,7% aus dem Handel verabschiedet.

Nach dem deutlichen Kursplus vom Montag sucht der SMI wegen schwächerer Schwergewichte die Richtung. Die Investoren blieben auch nach dem fulminanten Wochenstart in Kauflaune, kommentiert ein Händler. So würden Anleger die Flut an negativen Konjunkturdaten für den Moment beiseiteschieben und sich stattdessen auf die positiven Entwicklungen bei den Neuinfektionen und die weitere Lockerung der Restriktionen fokussieren.

Darüber hinaus wecken die Nachrichten aus der Pharmaindustrie über einen vielversprechenden Impfkandidaten die Hoffnung auf eine möglicherweise schnellere wirtschaftliche Erholung. Zudem wirken laut Händlern die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell nach, dass die Notenbank noch viel Munition im Waffenschrank habe. Aber auch die Meldung, dass Deutschland und Frankreich 500 Mrd. € für den Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft einsetzen wollen, kommt gut an.

Schwache Schwergewichte

Im SMI stechen erneut die Aktien von Credit Suisse (CSGN 8.116 -0.42%) hervor, die bereits gestern an der Spitze des Leitindex standen. Auch UBS (UBSG 9.686 1.04%) steigen.

Fester präsentieren sich zudem die Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 182.2 1.9%) und Richemont (CFR 55.24 2.03%). Richemont hat im Rahmen einer Bond-Emission über drei Tranchen insgesamt 2 Mrd. € am Finanzmarkt aufgenommen. Die Transaktion sei bei Anlegern auf grosses Interesse gestossen, teilte die Gruppe am Montagabend mit.

Allgemein sind zyklische Titel gut aufgelegt, was sich an den Avancen von ABB (ABBN 18.275 0.91%), Adecco (ADEN 42.9 0.68%) und Geberit (GEBN 457.5 1.96%) zeigt. Derweil notieren LafargeHolcim (LHN 37.3 -0.11%) tiefer.

Zurück bleiben die beiden Pharmaschwergewichte Roche (ROG 348.5 -0.87%) und Novartis (NOVN 82.72 0.21%). Während Roche eine US-Zulassung erhalten hat, ist es bei Novartis die EU-Zulassung für die Gentherapie Zolgensma. Auch die Titel des Nahrungsmittelriesen Nestlé handeln tiefer. JDE Peet’s, Nestlés Konkurrent auf dem Kaffeemarkt, soll in den nächsten Wochen an die Euronext-Börse in Amsterdam gehen.

Swisscom (SCMN 493.9 -1.54%) geben nach. Sie werden von der Kooperation der Konkurrenten Sunrise und Salt belastet.

Julius Bär, Sonova und Sunrise gefragt

Im Fokus stehen die Aktien der Privatbank Julius Bär (BAER 38.45 4.09%), sie legen klar zu. Die Kundenaktivitäten haben in den ersten vier Monaten stark zugenommen und damit für einen Schub bei der Profitabilität gesorgt. Allerdings haben die Verwerfungen an den Finanzmärkten auch einen deutlichen Rückgang der Kundenvermögen verursacht.

Sonova (SOON 205.5 5.41%) ziehen an. Nachdem der Hörsystemspezialist bereits Ende März seine Umsatzprognose gesenkt hat, zeigen die Jahreszahlen 2019/20 nun, dass er zwar erneut gewachsen ist. Zum Jahresende spürte er die Coronapandemie jedoch deutlich. Auch mit Blick nach vorne präsentiert sich die Lage angespannt.

Mit Straumann (STMN 737.8 5.01%) und Vifor Pharma (VIFN 146.85 1.1%) sind auch andere Valoren aus dem Gesundheitssektor gesucht.

Zunächst reagieren Investoren auf die überraschende Kooperation auf dem Schweizer Telecommarkt positiv. Doch die Gewinne bei den Aktien von Sunrise (SRCG 83.1 1.71%) schmelzen im Handelsverlauf ab. Sunrise und Salt spannen beim Ausbau des Glasfasernetzes zusammen.

Dufry (DUFN 27.57 5.63%) erholen sich weiter. Die Aktionäre des Reisedetailhändlers haben am Montag dem Dividendenverzicht und den Kapitalmassnahmen zugestimmt.

AMS (AMS 13.05 -4.08%) verlieren. Wie man schon in der Vergangenheit sehen konnte, reagieren sie in der Regel besonders sensibel auf Nachrichten zu den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Derzeit machten wieder Sorgen über eine Eskalation die Runde, begründen Börsianer die Verluste.

Im breiten Markt legen Lem (LEHN 1226 8.3%) deutlich zu. Der Elektronikkomponentenhersteller schliesst das per Ende März beendete Geschäftsjahr 2019/20 mit weniger Umsatz, aber mehr Gewinn ab.

Asien mit Gewinnen

Die asiatischen Märkte werden am Dienstag durch die Neuigkeiten eines möglichen Impfstoffs und die Aussicht auf eine schnellere wirtschaftliche Erholung beflügelt. In Tokio legt der Nikkei 225 (Nikkei 225 20433.45 1.49%) 1,5% und der Topix 1,8% zu. Der chinesische CSI 300 liegt 0,8% im Plus, während der Shanghai Composite 0,7% gewinnt. In Hongkong steigt der Hang Seng um fast 2%. Der südkoreanische Kospi avanciert 2,3%. Auch der australische Index ASX klettert um mehr als 2% nach oben.

Euro erstarkt

Der Kurs des Euros verteidigt am Dienstag gegenüber dem Dollar und dem Franken die deutlichen Kursgewinne vom Vortag und baut sie sogar aus. Die europäische Gemeinschaftswährung wird zur US-Währung fester bei aktuell 1.0953 $ gehandelt. Auch gegenüber dem Franken baut sie bei einem Stand von 1.0640 Fr. die Gewinne weiter aus. Der Dollar verharrt bei 0.9715 Fr. auf dem Stand vom Montagabend.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis büsst nach der jüngsten Erholung ein. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 34.88 -1.61%) kostet knapp 35 $. Am Vortag hatten die Preise für Brent und WTI (WTI 32.71 3.09%) erstmals seit über einem Monat die Marken von 35 und 30 $ überwunden. Gold (Gold 1733.16 0.04%) notiert wenig bewegt bei einem Preis von 1735 $ pro Feinunze.