Schweizer Börse beschleunigt Talfahrt

(AWP/Reuters/CF) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch die Talfahrt etwas beschleunigt. Die Aktien befinden sich auf breiter Front im Minus. Händler verweisen einmal mehr auf die Inflations- und Zinsängste, die seit längerem an den Märkten herumspuken. Vor allem in USA steigen die Wachstums- und Inflationserwartungen. Auch in Europa ist die Inflation im April erneut gestiegen.

Ein Analyst warnte, dass eine anhaltende Schwächephase der US-Währung die Preissteigerungen der überwiegend in Dollar gehandelten Rohstoffe und damit den Inflationsdruck weiter anheizen könnte. Im späteren Handel erhoffen sich die Anleger Signale zur weiteren Geldpolitik der US-Notenbank. Die Fed veröffentlicht dann ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten und Investoren hätten gerne Hinweise, ob die Notenbank mit Blick auf die steigende Inflation etwas an ihrer entspannten Haltung ändern könnte. «Zumindest solange die Arbeitslosenquote hoch und der Lohndruck gedämpft bleibt, würde ich nicht darauf hoffen, dass die Notenbank ihre Rhetorik in Bezug auf die Inflation ändert», kommentierte eine Analystin.

Der Swiss Market Index (SMI (SMI 11'032.80 -0.98%)) notiert tiefer. Gegen den Trend stemmen sich Sonova (SOON 295.60 +1.65%). Sie setzen ihren Steigflug fort, nachdem sie bereits am Vortag nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2020/21 einen Kurssprung um über 11% gemacht hatten. Der Hörgerätehersteller hatte mit dem Ergebnis die Erwartungen der Analysten übertroffen. In der Folge stuften reihenweise Analysten ihre Einschätzungen nach oben.

Nach Avancen am Vormittag haben Julius Bär (BAER 58.50 -1.48%) ihre Gewinne trotz überzeugender Vier-Monats-Ergebnisse mittlerweile eingebüsst und notieren tiefer. Der Vermögensverwalter hat in den ersten vier Monaten 2021 von positiven Finanzmärkten und guten Zuflüssen von Neugeldern profitiert und die verwalteten Vermögen klar gesteigert (lesen Sie hier mehr dazu).

Technologiewerte wieder unter Druck

Schweizer und europäische Technologieaktien stehen derweil nach einigen Stabilisierungstagen wieder unter Druck. Händler verweisen auf die schwache US-Technologiebörse Nasdaq, die am Vorabend nach anfänglichen Gewinnen auch schon wieder ins Minus abgerutscht ist.

Dabei büssen U-Blox (UBXN 59.45 -1.65%) am deutlichsten ein. Dahinter folgen mit AMS (AMS 16.74 -1.27%) und Sensirion (SENS 60.40 -1.63%) weitere Chip- und Sensorhersteller. Aber auch die erfolgreichen Nischenplayer VAT Group (VACN 252.60 -0.71%) und Inficon (IFCN 974.00 -0.51%) geben klar nach. Die Softwarefirmen Temenos (TEMN 130.10 -1.66%) und SoftwareOne (SWON 21.85 -1.35%) schwächen sich ebenfalls ab.

Deutsche Anleger machen Kasse

Aus Furcht vor vorzeitigen Zinserhöhungen ziehen sich Anleger wieder aus den Aktienmärkten zurück. Der Dax (DAX 15'097.65 -1.88%) fällt am Mittwoch, nachdem er am Dienstag ein Rekordhoch von 15’538,01 Zählern erreicht hatte. Der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3'932.22 -1.83%) büsst ebenfalls ein. Parallel dazu flogen ertragsschwache Staatsanleihen aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf ein Zweijahreshoch von minus 0,074%.

Eurokurs wenig verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,2217 $ gehandelt und damit höher als am Mittag, aber tiefer als am Morgen. Allerdings steht der Kurs derzeit vergleichsweise hoch. Zeitweise konnte die Gemeinschaftswährung am Vormittag bei 1,2245 $ den höchsten Stand seit Ende Februar erreichen.

Zum Schweizer Franken blieb der Euro mit 1,1005 Franken praktisch unverändert gegenüber dem Mittag (1,1004). Der Dollar verlor indes mit 0,9006 Fr. wieder leicht an Wert, nachdem er zuvor noch zu 0,9019 Fr. gehandelt worden war. Am Morgen hatte der «Greenback» wieder die Marke von 0,90 überwunden.

Weitere Beschränkungen für Kryptowährungstransaktionen in China lassen Bitcoin (Bitcoin 37'312.00 -13.52%) unter die Marke von 40’000 $ rutschen. Damit liegt die grösste Cyber-Devise nun 40% unter dem Mitte April erzielten Jahreshoch von 64’895,22 $. Die zweitwichtigste digitale Währung Ether, die mit dem Ethereum-Blockchain-Netzwerk verbunden ist, bricht 15% auf 2875 $ ein.

Ölpreise weiten Abschläge aus

Die Ölpreise haben am Mittwoch den zweiten Tag in Folge deutlich nachgegeben. Die schlechte Aktienmarktstimmung und die Furcht vor einem steigenden Ölangebot belasteten. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 65.64 -4.01%) kostete am Mittag 67,43 $. Das waren 1,28 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 62.62 -4.31%)) fiel um 1,31 $ auf 64,18 $.

Unter Druck gerieten die Ölpreise zum einen wegen der angeschlagenen Aktienmarktstimmung. Riskantere Anlagen, zu denen Erdöl gehört, wurden dadurch belastet. Hinzu kam, dass der Dollar im Tagesverlauf anzog. Eine teure US-Währung erhöht den rechnerischen Rohölpreis für Investoren ausserhalb des Dollarraus, da der Rohstoff international in Dollar gehandelt wird.

Der Goldpreis ist am Mittwoch deutlich gestiegen und erreichte den höchsten Stand seit etwa vier Monaten. Am Nachmittag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls an der Börse in London bis auf 1888,55 $. Damit war Gold (Gold 1'883.94 +0.74%) so teuer wie seit Januar nicht mehr. Marktbeobachter verwiesen auf Kursverluste an führenden Aktienmärkten, während sich die Nachfrage nach dem Edelmetall verstärkte.