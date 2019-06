Schweizer Börse eröffnet tiefer

(AWP/GAH) Die Schweizer Börse dürfte sich am Mittwoch erst einmal eine Verschnaufpause gönnen. Am Vortag ist der Leitindex nach einem Sturmlauf kurzfristig über 10’000 Punkte gestiegen. Grund für das Höchst waren Signale des EZB-Präsident Mario Draghi, dass die Geldpolitik gelockert werden könnte.

Am Mittwoch steht nun die US-Notenbank im Fokus. Die Hoffnung ist jetzt, dass es das Fed der EZB gleichtut. Es könnte somit sogar auf einen Zinssenkungswettstreit zwischen den beiden Notenbanken hinauslaufen, erklären Marktteilnehmer. Im Vorfeld des Fed-Meetings und den Ankündigungen nach hiesigem Börsenschluss dürften sich die Anleger aber erst einmal zurückhalten, hiess es im Handel.

Der Leitindex SMI (SMI 9962.53 -0.26%) verliert im frühen Handel 0,3%. Zu den grössten Gewinnern gehören die Banktitel UBS (UBSG 11.79 1.16%) und Credit Suisse (CSGN 11.755 0.69%) sowie die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 82.06 0.81%) und Swatch Group (UHR 271.1 2.5%).

Defensive Werte wie Nestlé (NESN 101.2 -1.02%), Givaudan (GIVN 2807 -0.85%) und Novartis (NOVN 91 -0.47%) verzeichnen dagegen Abgaben.

Am besten schlagen sich bei den mittelgrossen Unternehmen technologielastige Werte wie AMS (AMS 32.96 2.49%), Inficon (IFCN 591.5 0.94%), Temenos (TEMN 177.1 -0.51%), U-Blox und VAT. Am Dienstag waren in den USA Technologiewerte besonders stark gefragt.

Bell Food (BELN 274 -8.05%) eröffnen tiefer. Der Fleischverarbeiter rechnet wegen der stark gestiegenen Schweinepreise mit einem tieferen operativen Ergebnis.

Gute Stimmung an asiatischen Börsen

An den asiatischen Börsen setzt sich am Mittwoch die gute Stimmung fort. In Japan steigen der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix jeweils um 1,7%. In Hongkong notiert der Hang Seng 2,4% höher. Und in Schanghai gewinnt Chinas Leitindex CSI 300 2,1%.

Ölpreis über 62 $

Der Ölpreis notiert etwas fester. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 62.4 0.61%) kostet am Mittwochmorgen mehr als 62 $.

Gold hat sich dagegen leicht verbilligt. Der Unzenpreis sinkt auf 1344 $.

Der Euro wird zu 1.1189 Fr. gehandelt; 1 $ kostet 0.9992 Fr.