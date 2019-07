SMI notiert klar unter 10’000

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt kann am Freitag die Gewinne aus dem frühen Geschäft nicht halten. Zunächst hat es so ausgesehen, als könnte sich der Leitindex über der Marke von 10’000 festigen. Denn bei Eröffnung stand der Swiss Market Index SMI (SMI 9957.67 -0.52%) 0,4% höher. Im weiteren Handelsverlauf dreht er jedoch ins Minus, woraufhin die vielbeachtete Marke von 10’000 fällt.

Die Vorgaben aus den USA sind mehr oder weniger neutral. Während am Vortag neue Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung Peking für Verunsicherung gesorgt hatten, untermauerten schwach ausgefallene Daten zu den wichtigen Frühindikatoren sowie Aussagen eines Fed-Mitglieds die Aussichten für eine Zinserhöhung durch die amerikanische Notenbank noch im laufenden Monat. Ende Juli findet die nächste Zinssitzung des Fed statt. Unterstützung findet die Börsenstimmung auch in Aussagen des US-Finanzministers Mnuchin, wonach das Gespräch mit China wegen des Handelskriegs demnächst wieder gesucht werden soll.

Novartis (NOVN 92.78 0.35%) zeigen keine Ermüdungserscheinungen. Mit dem Plus von über 3% am Vortag im Anschluss an die starken Quartalszahlen haben die Titel über die Woche gesehen schon mehr als 6% zugelegt. Am Berichtstag sind zu Novartis bereits verschiedene Kurszielerhöhungen verbunden mit positiven Kommentaren eingetroffen. Nach Meinung verschiedener Analysten sollten mittlerweile aber die guten Nachrichten im Kurs der Aktie enthalten sein.

Derweil belasten die Genussscheine von Roche (ROG 264.85 -2.34%) den Markt. Der zweite Basler Pharmamulti wird die Zahlen zum zweiten Quartal in der kommenden Woche vorlegen.

Auch SGS (SGSN 2418 -0.62%) und Givaudan (GIVN 2685 -0.96%) büssen ein. Beide haben am Vortag im Anschluss an die Publikation von Quartalszahlen schon deutlich nachgegeben.

Industrietitel fester

Im SMIM (SMIM 2566.381 0.43%) befinden sich AMS (AMS 42.42 1.8%) und Vifor Pharma an der Tabellenspitze. Georg Fischer (FI-N 864 4.22%) holen die Verluste des Vortages im Anschluss an schwächer als befürchtet ausgefallene Halbjahreszahlen mehr als auf. Bereits am Donnerstag fielen die Titel mit einer gewissen Volatilität auf. Offenbar hatten die Marktteilnehmer Schwierigkeiten, die Ergebnisse zu werten.

Guten Gewinn zeigen aber auch weitere Industrietitel wie Komax (KOMN 188 3.01%), Comet (COTN 89.85 3.81%), VAT Group (VACN 121 2.63%) oder Dätwyler (DAE 137.4 1.33%).

Im breiten Markt klettern die Aktien der Ostschweizer Industriegruppe SFS (SFSN 79.2 6.38%) nach Semesterzahlen in die Höhe. Auch die Titel des Kioskbetreibers Valora sind nach einem Gewinnanstieg im ersten Halbjahr gesucht.

Zudem legen die Aktien von CPH (CPHN 84.4 1.69%) aufgrund der Zahlenpublikation zu. Die Chemie + Papier Holding hat ihre Marge klar steigern können.

Asien im Plus

Die asiatischen Märkte zeigen sich am Freitag von ihrer freundlichen Seite. In Japan gewinnen sowohl der Nikkei 225 als auch der breiter gefasste Topix gut 2%. Der Hang Seng in Hongkong liegt 1,1% im Plus, während der chinesische CSI 300 1,3% zulegt. Auch in Korea notiert der Kospi 1,4% höher. Der australische ASX 200 klettert zum Wochenschluss 0,7%.

Euro tiefer

Der Euro notiert am Freitag tiefer. Die Gemeinschaftswährung handelt zum Greenback bei 1.1238 $. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro bei 1.1057 Fr. auf etwas tieferem Niveau. Der Dollar legt zur Schweizer Valuta auf 0.9836 Fr. leicht zu.

Ölpreis erholt

Der Ölpreis notiert nach den Vortagesverlusten wieder fester. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.74 0.92%) steigt auf gut 63 $. Ein US-Kriegsschiff hat nach Aussage von Präsident Donald Trump eine iranische Drohne in der Strasse von Hormus abgeschossen, die das Schiff bedroht habe. Der Iran dementiert das. Der Goldpreis liegt etwas tiefer bei 1440 $ pro Feinunze.