SMI rutscht unter 11’900

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Start in eine mit Terminen vollgepackte Woche erst einmal abwärts. Der SMI (SMI 11'887.06 -1.16%) verliert bei Eröffnung 0,5%. Im frühen Handel weitet er seine Verluste aus und rutscht unter 11’900. Die Volatilität ist zeitgleich nach oben geschnellt – der VSMI notiert so hoch wie zuletzt vor einem Monat. Dabei ist der Wochenauftakt noch vergleichsweise ruhig. An Unternehmen hat sich nur SGS (SGSN 2'868.00 -2.02%) mit Zahlen gemeldet. Erst am morgigen Dienstag startet die Berichtssaison voll durch.

Wie ein Händler erklärt, haben sich die Märkte in den letzten Wochen als sehr robust erwiesen und allen negativen Vorzeichen recht erfolgreich getrotzt. «Nun kommt der Druck von allen Seiten, und viele wichtige fundamentale Unterstützungen brechen weg.» Die weltweit steigenden Infektionszahlen und das Dauerbrennerthema Inflation liessen gerade unter den Investoren Zweifel aufkommen, wie stark sich die wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr noch fortsetzen lasse. Die Europäische Zentralbank könnte in dieser Woche zumindest zur Beruhigung der Märkte beitragen, sollte sie das Signal einer weiterhin lockeren Geldpolitik geben.

Die meisten der zwanzig SMI-Titel handeln tiefer. Nur Nestlé (NESN 115.86 +0.1%) sind in der Gewinnzone. Givaudan (GIVN 4'397.00 -0.27%) und Swisscom (SCMN 542.60 -0.4%) zeigen sich kaum bewegt.

Die Anteilsscheine des Warenprüfkonzerns SGS können sich nicht gegen den insgesamt schwächeren Trend stemmen. Die Genfer setzten in der ersten Jahreshälfte 2021 deutlich mehr um als noch vor Jahresfrist, und auch der Gewinn wurde erhöht. Wie es in einem ersten Jefferies-Kommentar heisst, sei das Unternehmen stärker als erwartet gewachsen, und es sei mit leicht steigenden Konsenserwartungen zu rechnen.

Partners Group (PGHN 1'451.50 -0.65%) liegen minimal im Minus. Der Vermögensverwalter übernimmt im Namen von Kunden einen 75%igen Anteil am italienischen Breitbandanbieter Eolo. Verkäufer sei Searchlight Capital Partners, die von Eolo-Gründer und CEO Luca Spada kontrolliert werde, teilte Partners Group am Montag mit. Der Wert von Eolo gemäss Transaktion liege bei 1,2 Mrd. €, hiess es in dem Communiqué weiter. 25% des Eigenkapitals würden bei Searchlight Capital Partners bleiben. Zudem übernimmt Partners Group im Namen von Kunden das Pharmaunternehmen Pharmathen. Verkäufer sei die Beteiligungsfirma BC Partners, teilte Partners Group am Montag mit. Der Wert von Pharmathen gemäss Transaktion liege bei 1,6 Mrd. €.

Höhere Verluste sind in den anderen Finanzwerten zu beobachten. So geben die Bankaktien UBS (UBSG 13.45 -2.18%) oder Credit Suisse (CSGN 8.82 -2.11%) nach. Morgen legt UBS Zahlen vor.

Auch für Swiss Re (SREN 80.90 -3.11%) geht es überdurchschnittlich abwärts. Die Commerzbank (CBK 5.36 -2.28%) hat Rating und Kursziel für den Rückversicherer gesenkt und dies mit der steigenden Inflation begründet, die sich in den kommenden zwei Jahren negativ auf die Gewinnentwicklung auswirken dürfte.

Die zunehmende Sorge, die Wirtschaft könnte beim Wachstum bereits ihren Zenit erreicht haben, schlägt sich auch in den Zyklikern negativ nieder. Neben Adecco (ADEN 59.94 -2.22%) bekommen dies Holcim (HOLN 51.50 -2.2%) oder auch ABB (ABBN 31.75 -2.22%) zu spüren.

Auch im SMIM (SMIM 3'346.62 -1.26%) sind Zykliker unter den grössten Verlierern. Zum einen geben mit Dufry (DUFN 47.32 -4.48%) und Flughafen Zürich (FHZN 143.30 -2.38%) reisenahe Werte nach. Zum anderen gehören Technologieaktien wie AMS oder Industrievaloren wie OC Oerlikon (OERL 10.01 -2.53%) und Georg Fischer (FI-N 1'382.00 -1.78%) zu den schwachen Titeln.

Wie im SMI werden auch mittelgrosse Aktien aus dem Finanzsektor vermehrt verkauft, was sich an Julius Bär (BAER 56.10 -2.67%), Helvetia (HELN 96.00 -2.83%), Leonteq (LEON 54.30 -4.06%) oder EFG (EFGN 7.21 -3.09%) zeigt.

Im breiten Markt brechen One Swiss Bank, ehemals BPDG, nach schwachen Zahlen zweistellig ein. Jedoch ist es am Freitag zu einer starken Avance gekommen.

Idorsia (IDIA 24.72 -2.83%) büssen ein. Die neu zuständige Barclays-Analystin hat sich zurückhaltend über die Geschäftsaussichten des Biotech-Unternehmens geäussert.

Asiens Börsen schwächer

In Asien sind die Aktienmärkte am Montag deutlich gesunken. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,3% und der breiter diversifizierte Topix um 1,3%. Der Hongkonger Hang Seng verliert 1,9%. Auf dem chinesischen Festland dreht der CSI 300 hingegen 0,3% ins Plus. Der koreanische Kospi gibt 0,9% nach, und in Taiwan fällt der Taiex 0,6%. Ein konkreter Grund für die Kursschwäche ist nicht auszumachen. Nach der globalen Aufwärtsbewegung an den Börsen scheint unter Anlegern Unsicherheit zu herrschen, wie es angesichts der Pandemie und der Inflationsaussichten weitergehen könnte.

Euro unter 1.18 $, Dollar über 0.92 Fr

Der Euro tendiert am Montag zum Dollar in eine andere Richtung als zum Franken. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung 1.1777 $, womit sie wieder unter die Marke von 1.18 $ rutscht. Zum Franken tendiert sie bei einem Stand von 1.0853 Fr. etwas fester. Das Franken-Dollar-Paar bewegt sich aufwärts, womit es die Hürde von 92 Rappen nimmt. Der Kurs lautet aktuell 0.9210 Fr.

Ölpreis klar im Minus

Der Ölpreis gibt am Montag nach der Einigung wichtiger Ölförderländer auf eine Erhöhung der Produktion nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 71.66 -1.89%) kostet aktuell knapp 72 $.

Gold (Gold 1'804.10 -0.44%) notiert im Minus und nur knapp über der Marke von 1800 $ pro Feinunze.