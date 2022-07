SMI: Anleger bleiben vorsichtig

(AWP/Reuters) Angesichts der anhaltenden Konjunktur- und Inflationssorgen hätten sich die Anleger an die Seitenlinien zurückgezogen, sagte ein Händler. Daher verlaufe das Geschäft auch recht ruhig. «Viele haben resigniert», so der Händler. Die jüngste Aufwärtsbewegung habe sich einmal mehr als Bärenmarkt-Rally erwiesen. Auch trübten Aussagen von Unternehmen wie etwa der US-Investmentbank Goldman Sachs (GS 301.26 +2.51%) und des Technologieriesen Apple und anderer Tech-Unternehmen die Stimmung. Die genannten Unternehmen stellen sich auf schwierigere Zeiten ein.

Für Vorsicht und Zurückhaltung sorgt zudem die am Donnerstag bevorstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Währungshüter dürften die erste Zinsanhebung in der Eurozone seit etwa elf Jahren beschliessen. Mehrheitlich wird eine Anhebung des Leitzins um 25 Basispunkte erwartet. Laut informierten Kreisen könnte die EZB aber auch 50 BP erwägen. Zudem hielten auch die Sorge um die politische Stabilität in Italien und die drohende Energiekrise in Europa einen Deckel auf die Märkte, wie ein Händler sagt. Gemischte Impulse kommen von der Berichtssaison: Von den Bluechip-Unternehmen haben Novartis (NOVN 82.45 +0.41%) und SGS (SGSN 2'156.00 -3.96%) sowie Rieter (RIEN 100.40 -5.28%), Orascom (ODHN 7.70 +1.85%) und die Walliser Kantonalbank (WKBN 114.00 +0.44%) aus den hinteren Rängen Zahlen vorgelegt.

Der SMI (SMI 11'034.94 +0.22%) grenzt im Verlauf die anfänglichen Verluste etwas ein und notiert um 11 Uhr noch um 0,15% tiefer bei 10’994,10 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,42% auf 1680,35 und der breite SPI (SXGE 14'229.30 +0.17%) 0,24% auf 14’171,04 Zähler. Im SLI geben 24 Titel nach und sechs legen zu.

Die stärksten Gewinne im SLI verbuchen die Aktien von Novartis. Der Pharmakonzern hat im zweiten Quartal 2022 einen um 1% tieferen Umsatz von 12,8 Mrd. $ verbucht. Der für Analysten wichtige bereinigte Kern-Betriebsgewinn verringerte sich im zweiten Quartal um 2% und lag damit aber im Rahmen des AWP-Konsens. Es gebe Licht und Schatten, aber insgesamt keine grösseren Überraschungen, meint ein Händler.

Die «Bons» von Rivale Roche notieren nach anfänglicher Schwäche um 0,1% höher. Der Novartis-Konkurrent hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die sogenannte «Breakthrough Device Designation» für den «Elecsys Amyloid Plasma Panel»-Test zur Früherkennung der Alzheimer-Krankheit erhalten.

Ebenfalls zu den Gewinnern zählen mit Nestlé (NESN 115.20 +0.23%), die Aktien des dritten defensiven Schwergewichts. Holcim (HOLN 41.47 +0.56%) gewinnen 0,3%. Der Zementkonzern ist weiter dabei, mit gezielten Zukäufen den ökologischen Fussabdruck zu senken, sagten Händler.

Etwas fester sind Swatch Group (UHR 236.60 +2.07%) und Richemont (CFR 104.55 +2.55%). Die Uhrenexporte haben sich im zweiten Quartal auf einem hohen Niveau gehalten.

Unter Druck stehen SGS. Der Inspektionskonzern hat mit seinem Halbjahresbericht die Erwartungen beim operativen Ergebnis und Reingewinn verfehlt. Zudem hat SGS die Prognose für die operative Marge im Gesamtjahr vorsichtiger formuliert. Die Lockdowns in China hätten ihren Tribut gefordert, kommentierte die ZKB.

Unter Druck stehen Wachstumswerte wie VAT Group und AMS Osram (AMS 7.89 -0.65%), Straumann (STMN 121.60 -0.90%) und Alcon (ALC 69.42 +0.14%). Zykliker wie ABB (ABBN 26.79 +0.22%), Sika (SIKA 225.60 -0.04%), Geberit (GEBN 482.00 +0.08%) und Adecco (ADEN 33.24 +0.06%) schwächen sich um weniger als 1% ab.

Die Aktien der UBS (UBSG 15.56 -1.08%) büssen 1,9% ein. Barclays (BARCl 1.57 +1.72%) hat das Rating für die Aktien der Grossbank auf «Underweight» von «Equal Weight» gesenkt. Allerdings hatten UBS am Vortag 2,9% gewonnen. Die Titel der Credit Suisse (CSGN 5.41 +1.27%) schlagen sich mit -0,3% besser.

Auf den hinteren Rängen Rieter büssen nach Zahlen 2,8% ein. Der Textilmaschinenbauer hofft nach einem negativen ersten Semester auf ein klar besseres zweites Halbjahr.

GAM (GAM 0.9260 -3.04%) fallen um 4,0%. Der Asset Manager hatte am Vortag eine Gewinnwarnung abgegeben. Dagegen heben Flughafen Zürich (FHZN 158.10 +3.33%) nach einer Kaufempfehlung von Citigroup (C 50.07 +0.18%) um 2,6% ab.

Euro zieht an

Die Aussicht auf einen grösseren Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag hat den Euro angetrieben. Die Gemeinschaftswährung zog am Dienstag nach einem verhaltenen Start um rund einen Cent an und notierte am Mittag zeitweise mit bis zu 1,0269 $. Damit erreichte sie das höchste Niveau seit knapp zwei Wochen.

Auch zum Franken notiert die Gemeinschaftswährung am Mittag etwas Fester. Derzeit bezahlt man für einen Euro 0,9930 nach 0,9906 Fr. am Morgen. Der Dollar sank zum Franken unterdessen unter die 0,97-Marke auf aktuell 0,9690 Fr. Im Frühen Handel kostete der Greenback noch 0,9757 Fr.

Beim Euro ist der Auslöser des Kurssprungs ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach es in der EZB laut informierten Kreisen Überlegungen zu einer stärkeren Zinsanhebung gibt. Anstatt wie bisher signalisiert, die Leitzinsen am Donnerstag erstmals seit elf Jahren um 0,25 Prozentpunkte anzuheben, könnte man sich auch zu einer stärkeren Anhebung um 0,5 Punkte entschliessen. Hintergrund sei die hohe Inflation im Währungsraum.

Die Teuerung in der Eurozone hat sich im Juni weiter beschleunigt und abermals einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,6%. Die Daten belegten einen sehr starken Preisdruck, schrieb Jack Allen-Reynolds, Volkswirt für Europa bei Capital Economics. Unabhängig davon, ob die EZB am Donnerstag den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte anhebe oder nicht, handele es sich um den Beginn eines aggressiven zwölfmonatigen Straffungszyklus.

Derweil bleiben die politischen Entwicklungen in Italien und die Energiesituation in Europa im Fokus der Anleger. In Italien ist nach wie vor die Zukunft der international geschätzten Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi fraglich. Im europäischen Energiesektor ist die Gefahr einer Erdgaskrise im Fall dauerhaft ausbleibender Lieferungen aus Russland gross. Der Euro hat unter dem Energie-Risiko stark gelitten.

Ölpreise geben moderat nach

Die Ölpreise sind am Dienstag bis zum Mittag moderat gefallen. Starke Impulse gab es nicht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,74 $. Das waren 53 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) fiel um 34 Cent auf 102,26 $.

Die jüngsten Preisabschläge folgen auf kräftige Aufschläge zum Wochenauftakt, als die Erdölpreise von der überwiegend guten Börsenstimmung und einem etwas schwächeren US-Dollar profitierten. Generell bleibt die Lage am Rohölmarkt aber schwankungsanfällig, da sich der Markt zwischen grossen Nachfrage- und Angebotsrisiken bewegt.

Auf der Nachfrageseite herrschen seit einiger Zeit Rezessionssorgen vor, was die Preise dämpft. Auf der Angebotsseite dominiert die Furcht vor anhaltenden Engpässen infolge des Ukraine-Kriegs. Das Preisniveau am Ölmarkt ist deshalb nach wie vor hoch. Seit Jahresanfang haben die Ölpreise nach aktuellem Stand etwa 40% zugelegt.

US-Börsen im Minus

Nach anfänglichen Kursgewinnen schlossen die US-Börsen am Montag den Handel mit Verlusten. Der Dow Jones Industrial (–0,69%) sank auf 31’645 Punkte. Der S&P 500 (–0,84%) notierte zum Handelsschluss auf 3830 Punkten, der Tech-Index Nasdaq 100 (–0,89%) auf 11’877 Punkten.

Die Grossbanken Goldman Sachs (+2,51%) und Bank of America (+0,16%) haben für das vergangene Quartal einen Gewinneinbruch rapportiert. Goldman Sachs hat die Erwartungen trotzdem geschlagen, Bank of America (BAC 32.26 +0.03%) lag nur knapp unter den Prognosen.

Der iPhone-Hersteller Apple (–2,06%) will nach Medienberichten Kosten sparen und Personal abbauen.

Dem Flugzeughersteller Boeing (–0,01%) brachten neue Aufträge nur kurzzeitig Kursgewinne.

Höhere Ölpreise und ein schwächerer Dollar beeinflussen die Notierungen der Energiekonzerne Chevron (+1,40%) und ExxonMobil (+1,85%). Chesapeake Energy (+4,26%) profitiert zusätzlich von einer Brokerempfehlung.

Auch Expensify (+12,34%), Spezialist für Business-Software, legt dank einer Analystenempfehlung deutlich zu.

Mehrheitlich Kursverluste in Asien

Asiens wichtigste Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich entwickelt, wobei die Verlierer in der Überzahl waren. Die Veränderungen bewegten sich dabei allerdings im überschaubaren Rahmen. In Japan wurde nach der Feiertagspause am Montag wieder gehandelt. Der japanische Markt nutzte dies, die Gewinne der anderen asiatischen Börsen vom Wochenbeginn teilweise nachzuholen. Der Nikkei 225 (N225 26'961.68 +0.65%) stieg um 0,65% auf 26’961,68 Punkte.

An den anderen Börsen hätten hingegen die mässigen Vorgaben der Wall Street belastet, so Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Hinzu komme der Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise. Stärkere Verluste habe aber die Stabilisierung der US-Futures während des Handels in Fernost verhindert. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands verlor 0,38% auf 4276,07 Punkte zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um 0,66% auf 20’707,80 Punkte.

Für den australischen S&P/ASX 200 ging es um 0,56% auf 6649,60 Zähler abwärts. Hier belastete der Anstieg der Anleiherenditen, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Das Protokoll der jüngsten Sitzung der Notenbank des Landes deute darauf hin, dass die Währungshüter weiteren Handlungsbedarf zur Bekämpfung der Inflation sähen. Daher seien erneute Zinserhöhungen wahrscheinlich.