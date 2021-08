Abgaben auf breiter Front an der Schweizer Börse

(AWP) Zunehmende Coronasorgen und die Angst vor einer eher früher als späteren Straffung der US-Geldpolitik setzen am Donnerstag den Schweizer Aktienmarkt unter Druck. Dabei steigt auch die Nervosität, wie der SMI (SMI 12'370.04 -1.4%) Volatilitätsindex, das Angstbarometer der Börse, zeigt, das um fast 40% nach oben schnellt. Die Ausweitung der Coronapandemie könnte die Konjunktur gefährden, wenn wieder umfassende Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie beschlossen würden, heisst es am Markt. Laut dem Protokoll der Zinssitzung der US-Notenbank sind die Mitglieder uneins, wann die Anleihekäufe reduziert werden sollen. Die Mehrheit habe die Auffassung vertreten, dass man noch in diesem Jahr damit beginnen könnte. Dies könnte die Aktienmärkte unter Druck setzen, weil den Märkten damit Liquidität entzogen wird.

Dennoch äussern sich die Händler insgesamt nicht sehr beunruhigt, da Gewinnmitnahmen in stark gestiegenen Aktien normal seien. «Wir sind so hoch, da machen auch die 200 Punkte minus im SMI von heute noch nicht viel. Rein charttechnisch ist noch gar nichts passiert», meinte ein Händler. Und eher früher als später dürften wieder die Schnäppchenjäger in den Markt kommen. «Ein solcher Taucher wie heute hat sich in den letzten Jahren immer als günstige Einstiegsgelegenheit erwiesen», sagte ein anderer Händler.

Uhrentitel geben nach

Die stärksten Einbussen verbuchen Richemont (CFR 99.84 -6.21%) und Swatch, die den Schwächetrend vom Vortag fortsetzen. Die Luxusgüterhersteller leiden europaweit laut Händlern vor allem unter den stark steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus vor allem in Asien. Dazu komme die Politik Chinas, gegen die Anhäufung von zu viel Reichtum in dem Land vorzugehen, und damit verbundene allgemeine Konjunktursorgen, heisst es weiter. Dies löse in den im ersten Halbjahr stark gestiegenen Luxusgüteraktien Gewinnmitnahmen aus. Dass die Schweizer Uhrenexporte im Juli um 30 Prozent gestiegen sind und damit wieder über dem Niveau von vor der Coronapandemie liegen, helfe nicht viel.

Zu Gewinnmitnahmen kommt es auch bei Straumann (STMN 1'686.50 -3.24%), Partners Group (PGHN 1'588.50 -2.49%), Kühne + Nagel (KNIN 324.70 -1.07%) (-2,8%) sowie bei Geberit (GEBN 749.20 -2.09%) . Dabei hat der Sanitärtechnikkonzern für das erste Halbjahr ein deutlich über den Erwartungen der Analysten liegendes Ergebnis präsentiert (mehr dazu hier). «Die Anleger blicken nach vorne, und da sieht es konjunkturell nicht mehr ganz so rosig aus. Daher besser jetzt noch mit Gewinn verkaufen», so ein Händler. Auch meisten anderen Blue Chips fallen daher um zwei Prozent oder mehr.

Aktien mit einem defensiven Anstrich schlagen besser als der Markt. Alcon (ALC 73.38 +0.14%) notieren nach dem Höhenflug vom Vortag zwar auch leicht schwächer. Der Kurs des Augenheilmittelherstellers hatte am Vortag nach dem Zwischenbericht allerdings um 13,5% zugelegt und ein Allzeithoch erreicht.

Meyer Burger MBTN 0.43 +5.81% )

Die Aktien des Nahrungsmittelmultis Nestlé (NESN 115.94 -0.17%), der Pharmariesen Roche (ROG 369.70 -0.76%) und Novartis (NOVN 85.25 -1.73%), des Telekomkonzerns Swisscom (SCMN 544.80 -0.58%) und des Pharmazulieferers Lonza (LONN 745.40 -0.96%) büssen an Terrain ein, aber sich etwas besser als der SMI.

Auf den hinteren Reihen fallen die Aktien Meyer Burger positiv auf. Der Solarpanelhersteller hat seine Ziele gegenüber AWP bestätigt. Die strategische Transformation sei abgeschlossen (lesen Sie hier mehr).

Die Aktien die Aktien von Relief Therapeutics (RLF 0.19 +1.34%) gewinnen ebenfalls. US-Kooperationspartner NRx hat positive Ergebnisse zum Einsatz von Zyesami (Aviptadil) bei Patienten mit lebensbedrohlichem Covid-19 veröffentlicht.

Ansonsten können auch gute Ergebnisse die Aktienkurse nicht stützen. Ascom (ASCN 15.76 -6.3%), Feintool (FTON 61.40 -3%), Meier Tobler (WMN 18.50 -2.89%) und Siegfried (SFZN 865.50 -5.98%) geben zum Teil deutlich nach (mehr zu Siegfried hier und klicken Sie hier für Ascom).