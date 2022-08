SMI: Leichte Abgaben erwartet

(AWP/Reuters) Die Vorgaben aus den USA sind nach durchzogenen Wirtschaftsdaten wenig aussagekräftig. Immerhin schlossen die wichtigsten Indizes in New York mit einem leichten Plus. Im Fokus bleibt die Geldpolitik. Am Vortag hatten sich in den USA verschiedene Mitglieder des Fed dazu geäussert. Dabei war der Grundtenor weiter eher “hawkish”, was eher für eine stärkere als eine schwächere Zinserhöhung anlässlich der nächsten Notenbanksitzung spricht.

Die jüngst starken Arbeitsmarktdaten aus den USA liessen auf weitere Zinsschritte schliessen, heisst es denn auch in einer Einschätzung der Marktlage der Credit Suisse (CSGN 5.25 +0.81%). Sollte sich die Wirtschaft als einigermassen widerstandsfähig erweisen, werde die amerikanische Notenbank die geldpolitischen Zügel noch straffer in die Hände nehmen müssen. Im Umkehrschluss brauche es wohl eine deutliche konjunkturelle Abkühlung, bis das Fed von seinem Straffungskurs ablassen werde.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär (BAER 48.92 -0.14%) berechnete SMI (SMI 11'167.59 +0.35%) notiert um 8.15 Uhr 0,15% tiefer bei 11’150,87 Punkten. Alle SMI-Titel geben dabei nach.

Etwas auffälliger sind die vorbörslichen Abgaben in Geberit (GEBN 488.50 -1.37%) (-0,9%). Der Titel hatte bereits am Vortag im Anschluss an durchzogene Halbjahreszahlen nachgegeben, am Berichtstag folgen nun weitere kritische Kommentare verbunden mit Kurszielsenkungen; so etwa durch Berenberg, Barclays (BARCl 1.68 -0.43%) oder CFRA.

Die übrigen SMI-Aktien büssen alle zwischen 0,1 und 0,2% ein.

Gegen den Trend legen Sonova (SOON 276.60 -0.86%) (+0,9%) zu. Der Hörgerätehersteller hat am Morgen über eine Ergänzungsakquisition in China berichtet.

Zudem notieren auch VAT (+1,6%) und AMS Osram (AMS 8.00 +2.80%) (+0,9%) höher. Dies erhalten von starken Zahlen von Applied Materials etwas Unterstützung, wie es in Marktkreisen heisst.

Jeweils nach Zahlen legen PSP (+0,9%) leicht und U-Blox (+8,4%) markant zu. Polypeptide (-6,2%) fallen dagegen nach durchzogenen Zahlen und einer Reduktion der Prognose klar zurück.

Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas weiter nach

Der Kurs des Euro ist am Freitag nach dem Kursrutsch am Vortag etwas weiter unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung notierte am Morgen bei 1,0078 $ und damit etwas unter dem Niveau vom Vorabend.

Gegenüber dem Franken hat der Euro über Nacht auf 0,9662 von 0,9652 am Vorabend etwas zugelegt. Grösser ist die Bewegung beim US-Dollar. Dieser hat sich in der gleichen Zeitpanne auf 0,9590 verteuert, gestern Abend notierte er noch bei 0,9557.

Zuletzt hatten robuste Konjunkturdaten aus der US-Wirtschaft den Dollar gestärkt und im Gegenzug den Euro geschwächt. Börsianern zufolge könnte nun US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem in der nächsten Woche anstehenden traditionellen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming eine restriktive Gangart im weiteren Kampf gegen die hohe Inflation signalisieren. Dies würde mit weiteren deutlichen Zinserhöhungen einhergehen und den Dollar entsprechend stützen.

Am Morgen steht jedoch erst einmal die Entwicklung der Erzeugerpreise in Deutschland im Juli im Fokus. Der Preisauftrieb dürfte sich im Jahresvergleich etwas abgeschwächt haben.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Freitag nach ihren deutlichen Vortagesgewinnen wieder etwas nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96,18 $. Das waren 41 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 90.59 +3.43%)) fiel um 39 Cent auf 90,11 $.

Am Vortag hatten robuste Konjunkturdaten aus den USA die Rezessionssorgen etwas gedämpft und damit die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage nach Rohöl genährt. Gleichwohl dürften die Ölpreise nach jetzigem Stand mit Wochenverlusten aus dem Handel gehen. Denn es ist unklar, wie viel Öl die wichtige, aber weiterhin coronageplagte chinesische Wirtschaft nachfragen wird. Zudem besteht weiter die Aussicht, dass der Iran das Ölangebot auf dem Weltmarkt erhöht und so den Preis drückt, wenn die Sanktionen gegen das Land nach einem erfolgreichen Abschluss der Atomverhandlungen aufgehoben werden.

Fragile Stimmung an US-Börsen

Die US-Aktienmärkte machen keine grossen Sprünge. Die Stimmung ist fragil, nachdem die US-Notenbank Fed signalisiert hat, dass die inflationshemmenden Zinserhöhungen trotz einer sich abschwächenden Wirtschaft fortgesetzt werden sollten. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Gewinn von 0,1% bei 33’999 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,2% auf 4284 Punkte. Der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 gewann 0,3% auf 13’506 Punkte.

Aus Unternehmenssicht standen die Aktien von Cisco als Dow-Spitzenreiter mit einem Kurssprung von 5,8% im Fokus. Der Netzwerkausrüster schnitt im abgelaufenen Quartal dank nachlassender Probleme bei der Chipversorgung besser als erwartet ab und gab eine positive Umsatzprognose für das laufende Vierteljahr. Die Titel von Wolfspeed stiegen knapp 32%. Der Hersteller von Halbleitern gab einen optimistischen Ausblick auf das erste Geschäftsquartal.

Die Aktien von Kohl’s gaben 7,7 % nach. Der Einzelhändler enttäuschte mit einer gesenkten Gewinnprognose. So dürfte der Gewinn im kommenden Jahr nicht einmal mehr halb so hoch sein wie bislang erwartet.

Die Anteilscheine von Bed Bath & Beyond sackten gut 20% ab, nachdem der aktivistische Aktionär Ryan Cohen einen Anteilverkauf angekündigt hatte. Sein Investmentvehikel RC Ventures will bis zu 7,8 Mio. Aktien des Einzelhändlers für Wohnungsausstattung veräussern.

Freundliche Stimmung an asiatischen Börsen

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte eher freundlich. In Tokio bleibt der Nikkei 225 unverändert, und der breiter gefasste Topix dreht o,3% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland legt der CSI 300 0,1% zu, und der Shanghai Composite bleibt unverändert. Der Hang Seng steigt 0,5%, der koreanische Kospi gibt 0,4% ab.