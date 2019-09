SMI stabil

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag kaum verändert. Die SNB hat sich entschieden, EZB und Fed nicht zu folgen. Am Donnerstag haben die Schweizer Währungshüter ihren aktuellen Kurs bestätigt. Die Marktreaktionen sind überschaubar

Der mehrheitlich erwartete Entscheid der amerikanischen Notenbank, die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt zu senken, wird in Marktkreisen beruhigt zur Kenntnis genommen.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 10006.61 -0.12%) steht bei Eröffnung unverändert. Im frühen Handel pendelt er um seinen gestrigen Schlusskurs.

Die Luxusgüter-Aktien Richemont (CFR 75.16 1.43%) und Swatch Group (UHR 267.4 1.25%) steigen. Im Gegensatz zu den Gesamtexporten haben die Uhrenexporte im August zugelegt. Das zweistellige Minus in Hongkong im Zusammenhang mit den dortigen Unruhen wurde vom Zuwachs in China mehr als ausgeglichen.

Zudem weisen die Titel der Grossbanken um UBS (UBSG 11.435 0.84%) und Credit Suisse (CSGN 12.85 1.26%) ein Plus auf. Die SNB (SNBN 5750 0.17%) entlastet die Banken von den Negativzinsen und erhöht den Freibetrag der Finanzinstitute.

Auf der anderen Seite sind die Schwergewichte Roche (ROG 280.6 -0.34%), Novartis (NOVN 85.26 -0.61%) und Nestlé (NESN 106.12 -0.77%) zu finden.

Asien dank Fed im Plus

An den asiatischen Börsen beflügelt die Zinssenkung der US-Notenbank Fed die Kurse am Donnerstag. In Japan notiert der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei 1,1% stärker. Der breiter gefasste Topix steigt um 1,5%. Der Hang Seng in Hongkong macht die positive Bewegung nicht mit, er notiert 1,1% tiefer. In Festlandchina handelt der CSI 300 praktisch unverändert bei 3910 Punkten, während in Südkorea der Kospi in Seoul 0,2% zulegen kann .

Euro tiefer zum Franken

Der Euro tendiert am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen. Die europäische Gemeinschaftswährung büsst zum Franken nach dem SNB-Entscheid ein. Ein Euro fällt unter die Marke von 1.10 und notiert bei derzeit 1.0979 Fr. Zum Greenback entwickelt sich der Euro etwas fester. Der Kurs lautet 1.1042 $. Der Dollar kostet zur Schweizer Währung mit 0.9939 Fr. weniger.

Ölpreis etwas höher

Der Ölpreis steigt leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.01 0.8%) liegt bei knapp 64 $. Der Goldpreis steht stabil bei knapp 1500 $. Die Feinunze des Edelmetalls kostet derzeit 1495 $.