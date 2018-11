SMI mit Fehlstart in die neue Woche

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag deutliche Abgaben eingefahren. Nach der Erholung zum Handelsstart legte der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 8743.77 -0.78%) wieder den Rückwärtsgang ein und fiel klar unter die Marke von 8900 Punkten zurück. Damit lag er ungefähr wieder auf dem Niveau der Tiefststände vom vergangenen Freitag.

Auch Wallstreet startete mit Verlusten in die neue Woche. Viele Anleger hielten sich auch zurück, da in New York wegen des Thanksgiving-Feiertages am Donnerstag die Börsenwoche unterbrochen wird. Der Dow Jones (Dow Jones 25017.44 -1.56%) fiel bei Börsenschluss in Europa 1,1%. Auch der S&P 500 (SP500 2690.73 -1.66%) verlor 1,1%, der Nasdaq Composite gab sogar 2% nach.

Swatch Group und Richemont klar im Minus

Nur wenige Impulse werden diese Woche in der Schweiz von der Berichtssaison kommen. Von Blue-Chip-Seite her stehen am Dienstag aber immerhin noch Sonova (SOON 146.15 -2.57%) und Julius Bär (BAER 40.45 -7.08%) auf der Agenda.

Im SMI gewannen einzig Swisscom (SCMN 459.5 -0.5%) minimal. ABB (ABBN 19.48 -1.99%) profitierten zunächst erneut von Gerüchten um den Verkauf der Stromnetzsparte. Bei Handelsende blieb von den Avancen aber nichts übrig.

Auch die Papiere von Novartis (NOVN 87.7 0.48%) – im frühen Handeln noch gesucht – schlossen tiefer. Der Pharmakonzern hatte für das Medikament Promacta von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung erhalten, legt aber das mit dem Google-Mutterkonzern Alphabet betriebene Vorhaben einer Kontaktlinse für Diabetiker auf Eis. Vonseiten der Analystengemeinde hatte Goldman Sachs (GS 198.22 -1.93%) das Rating der Basler von «Neutral» auf «Buy» erhöht. Die Genussscheine von Roche (ROG 247.05 0.22%) belasteten den Index mit klaren Verlusten.

Auf der Verliererseite bei den Blue Chips standen Swatch Group (UHR 298.5 -2.16%). Merrill Lynch hatte das Kursziel für die Aktien des Bieler Luxusgüterherstellers von 375 auf 275 Fr. gesenkt. Die Einstufung lautet weiterhin «Underperform». Verluste fuhren auch Richemont (CFR 64.62 -1.97%) ein. Hier bewertet Merrill Lynch die Titel weiterhin mit «Buy», reduzierte das Kursziel jedoch von 100 auf 80 Fr.

Negativ notierten auch die Banktitel um UBS (UBSG 13.29 -2.1%) und Credit Suisse (CSGN 11.8 -4.22%), während Julius Bär nur geringe Verluste verzeichneten.

AMS litten wegen Apple

Im breiten Markt fielen die Papiere von Cosmo (COPN 117.3 -6.9%) positiv auf, nachdem die FDA einem Durchfallmittel die Zulassung erteilt hatte.

Ebenfalls gesucht waren OC Oerlikon (OERL 11.27 -0.35%), nachdem Société Générale das Rating für die Papiere von «Hold» auf «Buy» erhöht hatte. Der Konzern vermeldete am Morgen ausserdem einen Auftrag von Airbus (AIR 90.59 -2.05%). Leicht erholt schlossen nach den jüngsten Verlusten VAT Group (VACN 93.2 -1.11%).

AMS (AMS 24.87 -1.85%) setzten zu Handelsbeginn zur Erholung an, verloren dann aber klar. Der Hintergrund: Wegen einer mutmasslich schwächelnden Nachfrage nach den drei neuesten iPhones hat Apple einem Medienbericht zufolge seine Produktion gekürzt. Deutliche Abgaben verzeichneten auch Temenos (TEMN 116.9 -5.34%) und Logitech (LOGN 32.07 -3.08%).

Tiefer notierten Flughafen Zürich (FHZN 161.9 -0.55%). Citigroup (C 64.62 -0.51%) nahm die Bewertung für Flughafen Zürich mit «Sell» und einem Kursziel von 146 Fr. wieder auf. Auch Aryzta (ARYN 1.356 0.74%) und Clariant (CLN 20.44 -2.01%) verloren.

Asien leicht im Plus

Die asiatischen Märkte starteten leicht positiv in die neue Woche. Die Möglichkeit einer Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China wurde Anfang der Woche in Asien nicht mehr ganz so optimistisch beurteilt wie noch Ende der Woche in den USA. Der japanische Nikkei 225 notierte 0,7% höher, der breiter gefasste Topix kletterte 0,5%. Der Hang Seng in Hongkong stieg 0,7%. Der Shanghai Composite legte 0,8% zu. Einen Kurszuwachs verzeichnete auch der koreanische Kospi (Kospi 2080.58 -0.71%) mit +0,4%.

Euro unter 1.14 Fr.

Der Euro startete gemischt in die neue Handelswoche. Die Gemeinschaftswährung kostete zum Dollar bei Börsenschluss in Europa 1.1450 $. Damit konnte sie sich wieder über der Marke von 1.14 $ etablieren. Zum Franken ging der Euro zurück. Um 17.30 Uhr MESZ wurde er zu 1.1381 Fr. gehandelt. Der Dollar rutschte gegenüber dem Franken klar unter die Parität und kostete 0.9936 Fr.

Ölpreis fällt

Öl ging mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bei Börsenschluss in Europa 66 $. Der Goldpreis lag nahezu unverändert bei 1222 $ pro Feinunze.