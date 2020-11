SMI notiert unter 10’500

(AWP/SPU) Die Konsolidierung am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag fort. Der Leitindex SMI (SMI 10'490.40 -0.7%) verliert bei Eröffnung 0,8%. Im Verlauf des Vormittagshandels verharrt er auf diesem Niveau. Seit Ende Oktober hat er immerhin etwa 1000 Punkte gewonnen, sodass Investoren erst einmal versuchen, ihre Gewinne teilweise ins Trockene zu bringen. Die Vorgaben aus Übersee sorgten ebenfalls für einen verhaltenen Start. An der Wallstreet war es im späten Handel zu einem Satz nach unten gekommen, und auch in Asien tendierten die Märkte am Donnerstagmorgen schwächer.

Derzeit seien Investoren hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf einen bald verfügbaren Impfstoff auf der einen Seite und der zu erwartenden kurzfristigen wirtschaftlichen Verlangsamung auf der anderen. Ein Händler beschreibt dies als «Covid-Luftloch». Man werde erst einmal eine Menge schlechter Nachrichten und eine gewisse Verlangsamung der Realwirtschaft aushalten müssen, bevor die ersehnte Besserung dann einsetze. Am Nachmittag dürften Investoren in Richtung USA schauen, wenn dort die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht werden.

ABB unter Druck

ABB (ABBN 24.72 -2.33%) büssen deutlich ein. Beim Industriekonzern werden damit die Aussagen des neuen CEO Björn Rosengren am Investorentag skeptisch aufgenommen. Die bisherigen Finanzziele hat er leicht aktualisiert, und im Rahmen der Verschlankung des Portfolios werden drei Divisionen ins Schaufenster gestellt. Bei Vontobel (VONN 72.65 -0.21%) klingt der erste Kommentar derweil eher zurückhaltend. Die Umsatzziele könnten womöglich enttäuschen.

Zudem präsentieren sich die Bankaktien schwächer. Credit Suisse (CSGN 11.11 -0.58%) und UBS (UBSG 13.13 -0.23%) geben nach. Auch Versicherer wie Swiss Life (SLHN 401.10 -0.99%), Swiss Re (SREN 82.00 -1.28%) oder Zurich Insurance (ZURN 367.00 -1.69%) notieren tiefer. Die Ausnahme bilden Partners Group (PGHN 945.00 +2.49%).

Die Pharmaschwergewichte Roche (ROG 305.65 -0.96%) und Novartis (NOVN 78.56 -0.29%) verhindern grössere Verluste im SMI.

Lonza (LONN 580.00 0%) sind stabil. Der Pharmazulieferer wird den Wirkstoff für die Coronaimpfung von Moderna herstellen, sobald sie auf den Markt kommt. Hierfür wird er rund 80 bis 90 Mio. Fr. in die Produktionsanlagen investieren.

Leicht abwärts bewegen sich die Aktien der Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 233.50 -1.23%) und Richemont (CFR 75.00 -0.95%) nach den aktuellen Exportdaten, die auch für Oktober einen Rückgang aufzeigen.

Logitech an SMIM-Spitze

Im SMIM (SMIM 2'734.39 -0.39%) verbuchen vor allem Logitech (LOGN 74.72 +1.63%) Gewinne. AMS (AMS 21.32 -1.66%) und Temenos (TEMN 111.35 -1.29%) bleiben zurück. Technologietitel hatten in den letzten Wochen einen eher schweren Stand. Mit den Hoffnungen auf einen Impfstoff war es zu einer Rotation am Markt gekommen. Investoren waren dabei aus den vermeintlichen Coronagewinnerbranchen ausgestiegen.

Vifor Pharma (VIFN 125.55 +0.04%) können von einer erweiterten Chinakooperation profitieren.

VAT Group (VACN 188.10 +2.34%) werden von einer neuen Kaufempfehlung von Vontobel gestützt.

In den hinteren Reihen gibt es mit Ypsomed (YPSN 147.60 +7.89%) nach einer Kooperation mit Eli Lilly einen positiven Ausreisser.

Gemischtes Bild in Asien

Die steigenden Coronavirusfälle drücken auch auf die Stimmung an den asiatischen Börsen. Zugleich sorgt die Anküdigung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, Zölle zu senken und die Importe hochwertiger Waren und Dienstleistungen auszuweiten, für Entlastung. In Japan gibt der Leitindex Nikkei 225 0,4% nach. Der breite Topix avanciert dagegen rund 0,3%. In China gewinnt der Shanghai Composite 0,5%. In Hongkong verliert der Hang Seng rund 0,5%. In Südkorea tritt der Kospi mit +0,1% praktisch auf der Stelle.

Euro zum Franken weiter bei 1.08

Der Euro gibt am Donnerstag gegenüber dem Dollar etwas nach, hält sich aber über der Marke von 1.18 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1825 $. Zum Franken bewegt sie sich derweil in einer engen Spanne um die 1.08er Marke. Der Dollar festigt sich bei Kursen von aktuell 0.9134 Fr. über dem 0.91er Level.

Öl- und Goldpreis im Minus

Der Ölpreis büsst am Donnerstag leicht ein. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 44.24 +0.18%) kostet aktuell 44 $. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete mit Verweis auf anonyme Quellen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate unzufrieden mit der Aufteilung der verabredeten Produktionsmengen seien. Im Extremfall denke man sogar über den Austritt aus dem grösseren Ölverbund Opec+ nach, zu dem unter anderem Russland gehört.

Gold (Gold 1'861.14 -0.6%) notiert tiefer bei einem Kurs von 1857 $ pro Feinunze.