SMI schliesst unverändert

(AWP/Reuters/JH) Die Schweizer Börse schloss nach einem leichten Auf und Ab auf Vortagesniveau. Sowohl der Swiss Markt Index (SMI (SMI 8540.16 0.14%)), als auch der breitere Swiss Performance Index (SPI (SXGE 9953.93 0.13%)) konnten ihr Gewinne vom frühen Nachmittag trotz der positiven Eröffnung der US-Börsen nicht halten. Im Vorfeld des Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hatten die US-Indizes klar zugelegt.

Zu den Gewinnern im SMI gehörten die Titel des Schmuck- und Uhrenherstellers Swatch Group (UHR 289.7 2.44%) . Ebenfalls gefragt sind die Valoren des Riechstoffherstellers Givaudan (GIVN 2350 1.91%), des Bauzulieferers Sika (SIKA 123.9 1.56%) und des Personaldienstleisters Adecco (ADEN 45.88 1.84%), die deutlich zulegten. Swisscom (SCMN 478.9 1.29%) lagen bei Handelsschluss ebenfalls klar im Plus. Das Telecomunternehmen übernimmt vom Verlagshaus Tamedia die verbleibenden 31% am Gemeinschaftsunternehmen Swisscom Directories.

Nicht auf Touren kamen die Titel der Pharmamultis Roche (ROG 243.85 -1.08%) und Novartis (NOVN 84.6 -0.07%), des Pharmazulieferers Lonza (LONN 283.7 -0.39%) und des Industriekonzerns ABB (ABBN 19.305 -0.18%).

Im Fokus standen ebenfalls die Papiere von Georg Fischer (FI-N 785.5 3.56%), die die Nachfolge des langjährigen CEO geregelt hat. Der Vakuumventilhersteller VAT Group (VACN 88.05 -2%) spürt konjunkturellen Gegenwind und verlängerte die Kurzarbeit für 400 Mitarbeiter.

Das Biotech-Unternehmen Molecular Partners profitierte von einer angekündigten Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Amgen (AMGN 187.58 0.26%) zur Entwicklung des Krebswirkstoffs MP0310. Dafür bekommt Molecular Partners eine Vorabzahlung von 50 Mio. $ und kann danach weitere Meilensteinzahlungen von bis zu 497 Mio. $ erhalten.

Den Spezialkunststoffhersteller Gurit belasteten Restrukturierungsaufwendungen. Die Apothekengruppe Galenica (GALE 43.9 -0.41%) gab bekannt, dass sie 2018 weniger umsetzen wird als bislang erwartet.

Abgestraft wurden zudem die Valoren des Asset-Managers GAM (GAM 3.33 -6.41%), des Vakuumventilherstellers VAT und des Chipherstellers AMS (AMS 21.85 -1.93%). Gesucht waren hingegen der Gebäudezulieferer Zehnder (ZEH 31.5 4.3%), der Elektroinstallateur Burkhalter (BRKN 78.8 6.2%) und der Hersteller von Speziallangstahl Schmolz + Bickenbach (STLN 0.52 4%) .

Asien schwächelt

In Asien hatten die meisten Aktienmärkte am Mittwoch an Terrain verloren. In Tokio sank der Nikkei 225 am Mittwoch um 0,6% und der breiter gefasste Topix um 0,4%. Der Hongkonger Hang Seng (Hang Seng 25865.39 0.2%) hielt sich mit 0,1% im Plus, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 um 1,2% fiel. Der koreanische Kospi (Kospi 2079.96 0.94%) stieg hingegen 0,8%. Der regionale MSCI AC Asia Pacific verlor 1,1%.

Euro steigt

Der Schweizer Franken hat nach der Einigung im Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU an Boden verloren und zum Euro den tiefsten Stand seit Anfang Dezember erreicht. Ein Euro kostete im Gegenzug am Mittwoch 1,1333 Fr. Am Tag zuvor waren es noch 1,1260 Fr. Der Euro ist am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed etwas gestiegen.

Der Ölpreis hat sich am Mittwoch leicht von seinem Sinkflug der vergangenen Handelstage erholt. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 56.84 -0.21%) 57,55 US-Dollar.

Gold (Gold 1245.74 -0.3%) notiert unverändert bei 1254 $ pro Unze.