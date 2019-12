SMI notiert stabil

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag bei mehrheitlich geringen Kursausschlägen wenig verändert. Händler beschreiben das Geschäft als nicht sehr aktiv. Die Umsätze seien zwar weiterhin leicht überdurchschnittlich. Dies liege aber vor allem am «Hexensabbat» vom Freitag. Dann verfallen an der Eurex Optionen und Futures auf Aktien und Indizes. Dabei kann es jeweils bereits im Vorfeld zu grösseren Umsätzen und Kursausschlägen kommen. Vereinzelt sorgen laut Händlern auch Gewinnmitnahmen für Kursbewegungen.

Abgesehen vom Verfall, der bisher den Markt eher zu stützen scheint, könnten am Nachmittag noch US-Konjunkturzahlen das Geschehen beeinflussen, heisst es am Markt. Veröffentlicht werden das Konjunkturbarometer der Notenbank von Philadelphia und die US-Frühindikatoren. Dagegen dürfte die Zinsentscheidung der Bank of England keinen grossen Einfluss auf die Kurse haben, sagt ein Händler. Eine Zinsänderung wird ausgeschlossen.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 10561.76 0.05%) steht bei Eröffnung unverändert. Im frühen Handel pendelt er um seinen gestrigen Schlusskurs. Am Nachmittag dreht der Leitindex ins Minus, er erholt sich aber rasch von seinem Tagestief.

In New York notieren die Aktien mehrheitlich im Plus. Der Dow Jones (Dow Jones 28299.13 0.21%) legt 0,2% zu. Der breiter gefasste S&p 5000 gewinnt 0,1%. ein Plus von 0,2% weist der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite aus.

Luxusgüteraktien schwächer

Im Schweizer Leitindex werden Swatch Group (UHR 270.2 -1.49%) von einem Entscheid der Wettbewerbskommission belastet. Die Weko hat den Uhrenkonzern faktisch mit einem Verkaufsverbot belegt. «Der Entscheid ist einfach negativ für das Sentiment der Anleger für diesen Titel, der 2019 eh nicht so gut gelaufen ist», sagt ein Händler.

Negativ wirken sich zudem auch die Uhrenexporte auf die Aktienkurse aus. Im November gingen die Ausfuhren nominal um 3,5 und real um 10,8% zurück. Erneut habe sich Hongkong als Problemmarkt erwiesen, sagt ein Marktbeobachter. «Nur konnte dieses Mal China nicht in die Bresche springen.» Die Anteile von Rivale Richemont (CFR 75.12 -1.39%) geben ebenfalls nach.

Schwächer aufgelegt sind zudem Finanzwerte. Die Bankaktien von UBS (UBSG 12.225 -0.49%) und Credit Suisse (CSGN 13.355 -0.63%) verlieren. Im Minus notieren zudem die Versicherertitel von Zurich Insurance (ZURN 397.4 -0.97%), Swiss Life (SLHN 492.2 -0.83%) und Swiss Re (SREN 108.75 -0.55%).

Die Schwergewichte um Novartis (NOVN 92.2 0.68%) und Roche (ROG 306.5 0.77%) stabilisieren mit leichten Gewinnen den SMI. Nestlé (NESN 103.92 -0.1%) bewegen sich leicht abwärts.

Clariant von Spartenverkauf getrieben

Die Aktien von Clariant (CLN 21.28 1.82%) steigen. Der Chemiekonzern will nach dem Verkauf des Masterbatches-Geschäfts für 1,6 Mrd. $ die Aktionäre mit einer Sonderausschüttung von 3 Fr. je Aktie bedenken.

Erneut unter Druck stehen ausserdem Schindler (SCHP 245 -1.45%) PS. Wieder hat ein Firmeninsider Titel abgestossen.

Am breiten Markt stechen die Anteile von Kudelski (KUD 5.91 -2.48%) negativ hervor. Die Technologiefirma hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Zuletzt hatten schon Meyer Burger (MBTN 0.3918 -0.2%), Schlatter (STRN 33.8 -0.59%) und Inficon (IFCN 725 -0.62%) vor einem Ertragsrückgang gewarnt.

Eine Ratingsenkung auf «Neutral» von «Buy» der UBS belastet Logitech (LOGN 45.17 -0.53%).

Gefragt sind Perrot Duval (Perrot Duval 126 4.13%). Die auf Industrieunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft hat für das erste Semester 2019/20 einen kleinen Verlust ausgewiesen. Aus der schwarzen Null im Vorjahr ist damit bei etwas geringerem Umsatz wieder eine rote geworden. Dass die Aktie dennoch anzieht, dürfte laut Händlern der Tatsache geschuldet sein, dass der Handel in dem Titel illiquid ist.

Asien mit Abgaben

Auf den Märkten in Asien prägen Gewinnmitnahmen das Bild. Der Nikkei 225 gibt 0,3% nach. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,5%. Der Shanghai Composite und der koreanische Kospi treten auf der Stelle.

Euro etwas fester

Der Euro steigt am Donnerstag gegenüber dem Dollar und Schweizer Franken leicht. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet derzeit 1.1135 $. Zum Schweizer Franken notiert der Euro aktuell bei 1.0918 Fr. und damit ebenfalls fester. Der Dollar wird nahezu unverändert zu 0.9803 Fr. gehandelt.

Ölpreis stabil

Der Ölpreise bewegt sich am Donnerstag kaum. Am Markt ist von fehlenden Impulsen die Rede. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.32 0.11%) kostet aktuell 66 $. Der Goldpreis liegt bei 1475 $ pro Feinunze.