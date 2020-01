SMI wenig bewegt

(AWP/Reuters/SPU) Der Rekordlauf der Schweizer Börse legt zum Wochenstart eine Verschnaufpause ein, und die Kurse bewegen sich kaum. Der Swiss Market Index SMI steht bei Eröffnung unverändert. Am Freitag ist der Leitindex um 1,4% gestiegen und hat mit 10’849 Zählern den höchsten Stand in seiner Geschichte markiert. Am Montag fehlen die Impulse aus den USA wegen des Martin-Luther-King-Feiertags, an dem die Wallstreet geschlossen ist.

Ab Dienstag dürften sich die Marktteilnehmer dann aber nicht mehr über fehlende Impulse beklagen können. Dann beginnt nämlich das Weltwirtschaftsforum in Davos und mit UBS, Lonza und Logitech legen gleich drei Blue-Chip-Firmen ihre Abschlüsse vor. Zudem veröffentlichen am Dienstag die Bank of Japan und am Donnerstag die Europäische Zentralbank ihre Zinsbeschlüsse.

Einen Kursgewinn verbuchen Novartis. Goldman Sachs empfiehlt den Pharmatitel mit einem auf 113 von 105 Fr. erhöhten Kursziel zum Kauf.

Die Aktien von Geberit geben nach. Die Grossbank Credit Suisse hat die Papiere des Sanitärtechnikkonzerns auf «Underperform» von «Neutral» zurückgestuft. Die Ratingsenkung erfolge dabei in erster Linie aus Bewertungsgründen, heisst es in einem Kommentar vom Montag.

Die Aktien von Richemont und Swatch Group leiden unter Gewinnmitnahmen. Ein unerwartet guter Zwischenbericht von Richemont hatte am vergangenen Freitag die Kurse der zwei Titel angeschoben.

Tech und Chemie gesucht

An der Spitze der SMIM-Gewinner stehen die Technologiewerte Temenos, AMS und Logitech. Auch andere zyklische Titel wie die Chemievaloren von Ems-Chemie und Clariant gewinnen.

Interroll unter Druck

Auch im breiteren Markt erhalten die Papiere starke Impulse von Analysten: So profitiert Softwareone von der Hochstufung auf «Buy» von «Hold» durch die Deutsche Bank.

Medacta wiederum wird nach einer Kaufempfehlung der Credit Suisse deutlich nach oben gestellt. Die CS empfiehlt den Medizintechniktitel neu mit «Outperform» (alt: «Neutral»).

Die Aktien von Interoll verlieren deutlich. Der Anbieter von Logistiktechnik hat nach Jahren starken Wachstums 2019 beim Umsatz nicht weiter zugelegt und der Bestellungseingang ist sogar zurückgegangen. Die Erwartungen der Analysten wurden verfehlt, heisst es am Markt.

Asien mit uneinheitlichem Handel

Am Montag gewinnt der japanische Nikkei 0,2%. Das Interesse der Anleger richtet sich auf die bevorstehende Strategiesitzung der japanischen Notenbank. Indessen legen die Aktien des Shanghai Composite 0,5% zu, und in Hongkong verlor der Hang Seng 0,7%.

Euro stabil

Der Euro notiert kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung handelt zum Dollar bei 1.1095 $. Auch zum Franken tendiert der Euro nur wenig verändert. Das Währungspaar Euro-Franken notiert mit 1.0747 Fr. minimal über dem Jahrestief von 1.0732, welches in der Nacht auf Montag markiert wurde. Das Paar Dollar-Franken wird bei 0.9681 Fr. gehandelt.

Ölpreis höher

Der Ölpreis legt zu. Marktbeobachter erklären den Anstieg mit Förderausfällen im Irak und der Schliessung einer Ölpipeline in Libyen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet knapp 66 $. Der Goldpreis notiert kaum verändert bei 1552 $ pro Feinunze.