SMI arbeitet sich über 12’500

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt fällt am Donnerstag erneut zurück und setzt damit den seit Jahresbeginn andauernden Abwärtstrend fort. Gemäss aktuellem Stand zeichnet sich in der dritten Woche des Jahres das dritte Minus ab. Das am Vortag markierte Jahrestief liegt mehr als 500 Punkte unter dem Allzeithoch von Anfang Januar. Die Börsenstimmung wird in Marktkreisen denn auch als angeschlagen bezeichnet.

Dabei seien es weniger die aktuellen Rekordfallzahlen beim Coronavirus, die daran schuld seien, heisst es in einem Kommentar von RoboMarkets. Die Pandemie scheine bei den Investoren abgehakt. Vielmehr kämpften sie mit der wegen der hohen Inflation bevorstehenden Zinswende in den USA oder auch mit dem schwelenden Konflikt in der Ukraine, der jederzeit eskalieren könnte. Die Spekulationen unter den Investoren nehmen denn auch zu, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im März wegen der hohen Inflation um mehr als die bislang erwarteten 0,25 Prozentpunkte anheben könnte, was wiederum das Wirtschaftswachstum in den USA beeinträchtigen könnte.

Am meisten unter Druck stehen derzeit SGS (SGSN 2'759.00 -2.75%), Geberit (GEBN 650.60 +0.43%) und mit etwas Abstand Givaudan (GIVN 4'178.00 -0.55%). SGS werden von einer Abstufung durch Credit Suisse (CSGN 9.0820 +0.20%) auf «Underperform» aus Bewertungsgründen zurückgebunden. Und für Geberit hat Jefferies das Kursziel gesenkt und die Einschätzung «Underperform» bestätigt. Givaudan wiederum erhalten von einer Kurszielerhöhung und der Bestätigung der Kaufempfehlung durch Berenberg kaum Unterstützung.

Nestlé NESN 120.80 +0.53% ) NOVN 81.06 -0.49% )

Schwach präsentieren sich die Versicherer. So gehören Swiss Life (SLHN 581.40 -2.19%), Swiss Re (SREN 96.30 -1.21%) und Zurich Insurance (ZURN 435.70 -0.89%) zu den grössten Verlierern. Die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 17.62 -0.25%) und Credit Suisse halten sich etwas besser. Die Titel von Partners Group (PGHN 1'340.00 +0.87%), ein anderer Finanzwert, erholen sich etwas in ihrem jüngsten Abwärtstrend.

Unter den Blue Chips legen Swisscom (SCMN 519.00 +0.12%) zu. Auch die Valoren des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 73.88 +1.40%) liegen im Plus.

Nestlé entwickeln sich besser als der Markt. Berenberg hat hier das Rating «Buy» bestätigt und das Kursziel angehoben.

Roche, ein anderes Schwergewicht, belasten den Markt mit Verlusten. Auch Novartis büssen ein.

Zur Rose ROSE 199.80 +4.72% )

Im SMIM (SMIM 3'217.08 +0.20%) gewinnen Zur Rose klar. Die Versandapotheke hat Angaben zum Wachstum 2021 sowie zum Ausblick gemacht.

Jeweils nach ersten Angaben zum vergangenen Jahr ziehen Galenica (GALE 65.40 +3.15%) klar sowie Belimo (BEAN 497.00 +1.43%) und LLB (LLBN 56.30 +0.36%) etwas moderater an.

Comet (COTN 302.50 +1.68%), Medacta (MOVE 121.80 -1.30%) und Ascom (ASCN 12.50 +1.13%) büssen dagegen an Terrain ein.

Bucher (BUCN 480.40 +3.31%) Industries erhalten von einer Kaufempfehlung etwas Rückenwind, wie ein Händler erklärt.

Stark gesucht sind dagegen Kuros Biosciences (KURN 2.0200 +8.02%) nach einem Studienerfolg und Molecular Partners (MOLN 27.45 +8.07%) nach einem wohlwollenden Kommentar der Royal Bank of Canada (RY 147.00 -1.14%) verbunden mit einer massiven Kurszielerhöhung auf 40 Fr. und der Empfehlung «Outperform».

Asiens Börsen überwiegend fester

Erfreulich sieht das Bild der Börsen in Asien und Australien am Donnerstag aus. Eine Zinssenkung in China hat asiatische Anleger zu Aktienkäufen ermuntert. In Tokio avanciert der Nikkei 225 1,1%, und der breiter gefasste Topix notiert 1,0% höher. Auf dem chinesischen Festland steigt der CSI 300 1%, der Shanghai Composite notiert mit einem Plus von 0,1% hingegen wenig verändert. Der Hang Seng in Hongkong klettert 2,4%, und der südkoreanische Kospi avanciert 0,5%. In Australien notieren der ASX 200 und der ASX 300 mit einem Plus von 0,2% leicht fester.

Dollar über 1.13 $ und unter 1.04 Fr.

Der Euro legt am Donnerstag gegenüber dem Dollar moderat zu. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1360 $ und damit etwas mehr als am Morgen. Gegenüber dem Franken verharrt sie knapp unter der Marke von 1.04 Fr. Derzeit wird sie zu 1.0386 Fr. gehandelt, nach 1.0394 Fr. im frühen Geschäft und einem ähnlichen Niveau am Vorabend. Der Dollar verbilligt sich auf 0.9146 $ im Vergleich zum Morgen mit 0.9155 $ ebenfalls leicht.

Ölpreis konsolidiert nach Siebenjahreshoch

Der jüngste Höhenflug des Ölpreises legt am Donnerstag eine zumindest kurze Pause ein. Die beiden wichtigsten Rohölsorten, Brent und WTI (WBS 86.92 +0.36%), notieren knapp unter ihren unlängst markierten siebenjährigen Höchstständen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 87.50 $.

Gold notiert stabil bei 1840 $ pro Feinunze.

Bitcoin pendelt um die Marke von 42’000 $.