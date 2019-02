SMI setzt Rekordjagd fort

(AWP/Reuters/CF) Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9320.72 0.7%)) setzt zur Wochenmitte seinen zuletzt freundlichen Trend weiter fort und durchbricht erstmals seit etwa einem Jahr die Marke von 9300 Punkten.

Der Leitindex folgt damit den insgesamt leicht positiven Vorgaben. Die Hoffnung auf eine Lösung der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China hat die Märkte in Übersee gestützt.

UBS im Rampenlicht

Für hiesige Anleger ist heute UBS (UBSG 12.995 1.17%) das Urteil im Prozess um den Vorwurf der Beihilfe zur Steuerhinterziehung aus Paris erwartet worden. Die französische Staatsanwaltschaft verurteilt die Bank zu einer Rekordbusse von 3,7 Mrd. € (… Update folgt).

Bei der Credit Suisse (CSGN 11.995 1.18%) stützt eine Ratingerhöhung durch Berenberg. Allerdings zeigt sich der zuständige Experte trotz der Erhöhung auf «Hold» weiter eher skeptisch über möglicherweise zunehmende Risiken etwa bei den Kreditbeständen.

Vonseiten der Bilanzsaison sind am Mittwoch hierzulande keine grossen Impulse zu erwarten. Zwar haben Valora (VALN 274 5.38%) (lesen Sie hier mehr), Bank Linth (lesen Sie hier mehr) und Medartis (lesen Sie hier mehr) ihre Zahlen präsentiert, doch erst am Donnerstag und am Freitag werden mit Swiss Re (SREN 97.64 0.51%) und Sika (SIKA 131.9 0.46%) wieder zwei Blue Chips Einblick in ihre Bücher gewähren.

Deutliche Verluste erleiden am Mittwoch DKSH (DKSH 58.3 -3.48%). Grund dafür sind Änderungen im Aktionariat. Der Grossaktionär FFP trennt sich von seinem Anteil von 3,82 Mio. Fr. vollständig (lesen Sie hier mehr).

Weiter im Fokus der Anleger steht die Logistikbranche um Panalpina (PWTN 153.6 -0.45%) und Kühne + Nagel (KNIN 140.6 2.55%). In Branchenkreisen wird neu über einen Schulterschluss der dänischen DSV (DSV 542.8 1.5%) mit Kühne + Nagel spekuliert.

Kühne + Nagel wollte die Gerüchte gegenüber FuW nicht kommentieren, DSV dagegen dementiert entsprechende Verhandlungen. «Wir tun es nicht, es ist eine Falschmeldung», sagte eine DSV-Sprecherin (lesen Sie hier mehr). Es gibt mehrere Stimmen, die einen solchen möglichen Schritt von Kühne + Nagel und dem dänischen Logistikkonzern als nicht nachvollziehbar ansehen. Panalpina hatte Ende vergangener Woche über Gespräche mit Agility aus Kuwait informiert. Eine Antwort des Panalpina-Verwaltungsrats zur 4,3 Mrd. Fr. schweren Übernahmeofferte von DSV steht weiter aus.

Dax tendiert fester

In Frankfurt rückt der Dax (DAX 11352.15 0.38%) nach etwas ruhigen Tagen wieder vor.

Für Schlagzeilen hat Fresenius (FRE 48.2 3.26%) mit ihrem Konzernergebnis gesorgt. Der Gesundheitskonzern hat im Schlussquartal Umsatz und Gewinn ausgebaut. Von Oktober bis Dezember erhöhte sich das bereinigte Konzernergebnis 6% auf 504 Mio. €.

Der Ölpreis hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. In einer vergleichsweise engen Handelsspanne stieg der Preis für US-Öl in der vergangenen Nacht zeitweise auf 56.39 $ je Barrel (159 Liter) und damit auf den höchsten Stand seit November. Der Preis für Nordseeöl hielt sich in der Nähe des Dreimonatshochs, das zu Beginn der Woche erreicht worden war.