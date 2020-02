Finanzwerte sorgen vor Börsenstart für Bewegung

(AWP/CF) Der Donnerstagshandel an der Schweizer Börse dürfte im Zeichen der Finanzwerte stehen. Gemäss Daten von Julius Bär wird der Swiss Market Index (SMI) 0,2% tiefer gestellt.

Als einziger Wert im SMI notieren UBS (+0,9) im positiven Bereich. Die Grossbank hat mit Ralph Hamers einen neuen Chef ernennt. Der bisherige Chef der niederländischen Bank ING Group soll per 1. November 2020 die Nachfolge von Sergio Ermotti antreten (lesen Sie hier mehr).

Aber nicht nur die Grossbank sorgt unter Anlegern für Gesprächsstoff. So hat die Finanzmarktaufsichtsbehörde Finma die Privatbank Julius Bär (–1,1%) wegen schweren Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäscherei gerügt. Die Privatbank anerkennt die Schlussfolgerungen grundsätzlich (lesen Sie hier mehr).

Weitere Finanzinstitute, die in den Schlagzeilen stehen, sind der Asset-Manager GAM sowie der Rückversicherer Swiss Re (–3,1%). Beide Unternehmen haben ihre Zahlen zum vergangenen Jahr veröffentlicht.

Weiter haben auch Basler KB und Polyphor ihre Jahresberichte vorgelegt.

Eine Übersicht über die Vorbörsenkurse finden Sie im FuW-Morgen-Report.

Dax niedriger erwartet

In Deutschland wird der Leitindex Dax in Erwartung einiger Konjunkturdaten Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Die anstehenden Konjunkturdaten versprechen etwas Abwechslung vom Dauerthema Coronavirus. So gibt der GfK-Index Auskunft über die Kauflaune der deutschen Verbraucher. In den USA stehen das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia und die Frühindikatoren auf dem Terminplan.