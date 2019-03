SMI leicht schwächer erwartet

(AWP/Reuters/JH) Die Schweizer Börse wird gemäss dem vorbörslichen Indikator der Privatbank Julius Bär (BAER 44.79 0.97%) am Mittwoch leicht schwächer erwartet. Sie schliesst sich damit den verhaltenen Vorgaben aus Übersee an. Sowohl die Wallstreet als auch die meisten Börsen Asiens geben leicht nach.

Im Swiss Market Index tendieren lediglich Novartis (NOVN 93.12 -0.17%) positiv. Die Titel des Pharmakonzerns profitieren von einer Heraufstufung durch die Analysten von Kepler Cheuvreux.

Flughafen Zürich (FHZN 180.6 0.33%) fallen ebenfalls positiv auf, sie profitieren von einer Ratingänderung durch Goldman Sachs (GS 201.12 -0.67%).

Verhaltene Vorgaben

Auch Asiens Märkte liessen am Mittwoch vor der Fed-Sitzung eine klare Tendenz vermissen. Japans Nikkei-Index notierte 0,15% höher auf 21’599. In Korea gab der Kospi 0,25% nach. Konzernriese Samsung Electronics signalisierte ein schwieriges Jahr.

Hongkongs Hang Seng verlor 0,4%, der Shanghai Composite fiel 0,9%. Die Handelsgespräche mit den USA kämen weniger rasch voran als gehofft, wurde als Grund genannt.

Wenig Bewegung bei Währungen

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1.1347 $ etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend gehandelt. Auch zum Franken tritt der Euro bei einem Stand von 1.1341 auf der Stelle.

Vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank am frühen Abend wird am Markt mit einem impulsarmen Handel gerechnet. Die US-Währungshüter dürften den Leitzins unverändert in einer Spanne von 2,25 bis 2,5% belassen und weiterhin ein «geduldiges» Vorgehen mit Blick auf künftige Zinserhöhungen in Aussicht stellen.

Der Ölpreis hat sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 67.68 0.34%) 67.71 $. Das waren 10 Cent mehr als am Vortag.

Gold (Gold 1303.07 -0.26%) handelt mit einem leichten Abschlag zum Vortag.