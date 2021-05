SMI etwas erholt

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag mit Gewinnen. Der SMI (SMI 11'093.65 +0.44%) steht bei Eröffnung 0,5% höher und erreicht damit 11’100. Im frühen Handel baut er seine Avancen jedoch ab. Nach dem Kursrückgang am Vortag kommt es damit vorerst zu einer Erholung.

Laut dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed hatten einige Teilnehmer deutlich gemacht, dass bei künftigen Sitzungen an einem Plan für erste Anpassungen der extrem lockeren Geldpolitik gearbeitet werden könnte. Die Gruppe derer, die geldpolitisch auf die Bremse treten wollen, wächst. Am Vortag hatte bereits die Notenbank von Island den Zins erhöht. Es ist das erste Land in Westeuropa, das nach der Pandemie konkret auf den Inflationssprung reagiert hat.

UBS, CS und Partners Group an der Spitze

Viele der zwanzig SMI-Titel legen zu. Zu den Gewinnern zählen die Pharmavaloren Roche (ROG 306.80 +0.77%). Der Pharmariese wartet gleich mit zwei positiven Nachrichten auf. Einmal will er an der Branchenmesse Asco positive Daten zum Krebsmittel Tecentriq vorstellen. Die Daten würden aufzeigen, dass Tecentriq bestimmten Menschen mit frühem Lungenkrebs helfe, signifikant länger zu leben, ohne dass die Krankheit zurückkehre. Zudem erhält Roche in der Schweiz die Zulassung für Evrysdi zur Behandlung von SMA. Nicht mithalten können Novartis (NOVN 78.75 -0.39%).

Nestlé (NESN 110.12 +0.71%) stützen den SMI. Der Nahrungsmittelriese baut eine neue Getränkefabrik in Indonesien. Insgesamt investiere er 220 Mio. $ in den Bau.

Bei den Banken steigen Credit Suisse (CSGN 9.37 +0.75%) und UBS (UBSG 14.02 +0.79%). Im Plus notieren zudem Partners Group (PGHN 1'284.50 +1.38%). Morgan Stanley (MS 86.05 -1.06%) erhöht das Kursziel für die Aktien des Vermögensverwalters von 1147 auf 1392 Fr. und belässt die Einstufung auf «Equal Weight».

Am hinteren Ende der Tabelle finden sich Versicherer wie Swiss Re (SREN 85.36 -0.3%) und Zurich Insurance (ZURN 373.50 -0.43%). Auch verschiedene Zykliker wie Holcim (HOLN 52.86 -0.6%) oder Swatch Group (UHR 298.10 0%) werden verkauft.

Zykliker gesucht

Im SMIM (SMIM 3'121.08 +0.59%) notierten Dufry (DUFN 54.54 -1.66%) im Minus. Der Reisedetailhändler hat im ersten Quartal weiter stark unter der Coronakrise gelitten. Auch von Januar bis März 2021 wurde in den Läden des Duty-Free-Spezialisten nur ein Bruchteil der üblichen Warenmenge verkauft.

An der Spitze der Gewinner bei den mittelgrossen Werten stehen die Logistikaktien Kühne + Nagel (KNIN 292.70 +1.99%), die Halbleiterwerte VAT Group (VACN 255.20 +2.78%) und die Technologietitel Logitech (LOGI 98.52 +1.19%). Auch hier sind Finanzpapiere gefragt, was sich in Gewinnen bei Julius Bär (BAER 59.52 +1.6%) zeigt.

Die Anteile von Sonova (SOON 296.40 +0.14%) setzen den Aufwärtstrend dank neuerlicher positiver Analystenkommentare fort. Mirabaud hat das Kursziel von 303 auf 400 Fr. angehoben. Das Rating lautet «Buy».

Ascom (ASCN 13.98 -0.14%) steigen etwas. Das Unternehmen hat in Finnland einen Auftrag über 1,2 Mio. Fr. erhalten.

ObsEva (OBSV 2.70 +7.57%) gewinnen klar. Das Biotech-Unternehmen hat für sein Medikament Yeslty (Linzagolix) weitere Resultate der Phase-3-Programms Primrose veröffentlicht. Die Vorbereitung der Zulassungsanträge in den USA und Europa für die Behandlung von Uterusmyomen sei auf Kurs.

Achiko (ACHI 0.24 +21.39%) legen ebenfalls klar zu. Das an der Schweizer Börse kotierte indonesische Technologieunternehmen hat die Produktion der ersten tausend Coronatests mit Namen Aptamex abgeschlossen und mit der Lieferung nach Indonesien begonnen. Dies sei ein Meilenstein für das Unternehmen vor dem Hintergrund des Ausbaus der Produktionskapazitäten in Singapur, Spanien, Taiwan und Indonesien, teilte Achiko am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Asien kaum verändert

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte unentschlossen. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,2%, und der breiter gefasste Topix stagniert. Auf dem chinesischen Festland legt der CSI 300 0,4% zu, der Shanghai Composite steigt 0,1%. Der Hang Seng verliert 0,4%. Der koreanische Kospi dreht 0,3% ins Minus. In Australien avanciert der ASX 200 1,3%.

Euro stabil, unter 1.22 $

Der Euro erholt sich am Donnerstag etwas von seinen Vortagsverlusten. Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung vorübergehend über 1.22 $. Aktuell notiert sie wieder etwas tiefer bei 1.2185 $. Gegenüber dem Franken schwächt sie sich ab und fällt unter die Marke von 1.10. Derzeit wird sie zu 1.0989 Fr. gehandelt. Der Dollar kostet derweil 0.9015 Fr. und damit weniger als am Morgen und am Vorabend.

Ölpreis tiefer, Bitcoin erholt

Der Ölpreis weitet am Donnerstag die Verluste nach den deutlichen Abschlägen vom Vortag aus. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.40 -1.8%) 65 $. Zur Wochenmitte sind die Erdölpreise bereits erheblich unter Druck geraten. Ausgelöst wurde die Talfahrt durch die allgemein schlechte Stimmung an den Finanzmärkten. Rohöl gilt als riskante Anlageklasse, die von fallenden Aktienkursen mit nach unten gezogen wird.

Der Bitcoin (Bitcoin 40'177.00 +7.51%) und die weiteren Kryptowährungen stabilisieren sich am Donnerstag nach dem drastischen Preissturz vom Vortag. Experten erwarten allerdings keine Erholungsrally, da das Vertrauen der Investoren nach den jüngsten Turbulenzen noch beschädigt sei. Aktuell wird Bitcoin zu Kursen um 40’000 $ gehandelt.

Gold (Gold 1'870.35 +0.04%) zeigt sich wenig verändert bei einem Kurs von 1870 $ pro Feinunze.