SMI eröffnet fester

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse erholt sich zur Wochenmitte. Nach den Verlusten der vergangenen Tage hoffen Anleger auf eine technische Erholung. Die Vorgaben stimmten zuversichtlich, sagen Händler. An Wallstreet haben sich die Einbussen nach Börsenschluss in Europa nicht weiter ausgeweitet und in Asien setzen die Börsen zu einer Gegenbewegung an.

Der Swiss Market (SMI (SMI 8514.15 0.6%)) eröffnet 0,5% höher. Der Leitindex hat in den vergangenen drei Sitzungen aufgrund der Angst vor einer Eskalation des von den USA losgetretenen Handelsstreits mit China und Europa gut 2,6% an Wert eingebüsst.

Im Fokus der Anleger steht der sechste Börsengang im laufenden Jahr. Die Klingelnberg-Aktien werden erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Die Aktien des Maschinenbauers eröffnen bei 54 Fr., sie sind zu 53 Fr. platziert worden.

VAT Group (VACN 136 -2.86%) geben klar ab. Credit Suisse (CSGN 15.195 0.83%) senkt das Kursziel für die Aktien des Vakuumventilherstellers auf 140 von 160 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral».

Idorsia (IDIA 27.86 6.66%) klettern in die Höhe. Das Biotechunternehmen treibt die klinischen Tests zum Wirkstoff Aprocitentan zur Behandlung von Bluthochdruck voran und hat den ersten Patienten für das Phase-III-Programm Precision rekrutiert.

Die Aktien der Bank Cler (BC 52.2 26.09%) steigen 25%. Die Basler Kantonalbank will die Bank vollständig übernehmen und will in einem öffentliches Übernahmeangebot 52 Fr. je Aktie bieten.

Nach einem Umsatzsprung im ersten Semester avancieren die Aktien von Mikron (MIKN 9.52 9.43%) kräftig.

Die Aktien des Immobilienunternehmens Mobimo (MOBN 243.5 -3.56%) handeln mit einem Dividendenabschlag von 10 Fr.

Erholung in Asien

Die asiatischen Börsen erholen sich von den heftigen Verlusten vom Vortag. Der Shanghai Composite rückt 0,5% vor, nachdem es lange ausgesehen hat, als würde der chinesische Leitindex den dritten Tag in Folge im Minus beenden. In Hongkong zieht der Hang Seng 1,1% an, nachdem er zu Wochenbeginn nahe an das Jahrestief gefallen ist. Der Nikkei 225 rückt 1,2% vor, der südkoreanische Kospi 1%.

Euro uneinheitlich

Die europäische Gemeinschaftswährung wird mit 1.1571 $ gehandelt. Der Euro verteuert sich gegenüber dem Franken leicht auf 1.1529 Fr. Auch gegenüber dem Dollar gibt die Schweizer Währung etwas nach auf 0.9961 Fr.

Ölpreis fester

Der Ölpreis steigt etwas. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 75.753 0.66%) kostet gut 75 $. Der Goldpreis notiert indes stabil. Die Feinunze liegt bei 1274 $.