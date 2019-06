SMI steigt über 10’000

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt überschreitet am Donnerstag zum Handelsstart die Marke von 10’000 Punkten. Erst vor zwei Tagen hatte der Leitindex SMI (SMI 9961.65 -0.27%) sie erstmals geknackt. Rückenwind dürfte er dabei von der US-Notenbank Fed bekommen. Diese hatte am Vorabend ihre jüngste Zinsentscheidung veröffentlicht und dabei die Tür für eine mögliche Zinssenkung in diesem Jahr geöffnet.

Allerdings heben zahlreiche Strategen hervor, dass Wachstumssorgen der Grund für diese Haltung seien. Den Börsen in Übersee hat die US-Notenbank damit dennoch zu einer freundlichen Tendenz verholfen, wobei sich gerade in Asien zudem noch Hoffnung auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit bemerkbar mache. US-Präsident Donald Trump und Chinas Xi Jinping werden sich kommende Woche beim G20-Gipfel zu Gesprächen treffen. Während sich die Bank of England erst gegen Mittag noch zu ihrem geldpolitischen Kurs äusseren wird, hat die japanische Zentralbank ihre Geldpolitik nicht verändert.

Der Swiss Market Index SMI gewinnt bei Eröffnung 0,5%. Dabei stehen starke Uhrenwerte schwachen Bankaktien gegenüber. Die Papiere von Richemont (CFR 81.64 0.29%) und Swatch Group (UHR 266.6 0.79%) profitieren von starken Uhrenexport-Daten für den Monat Mai. Das Exportvolumen von Schweizer Uhren hat gegenüber dem Vorjahr sogar zweistellig zugelegt, was zuletzt vor gut einem Jahr der Fall war.

Derweil macht sich bei den Aktien der Credit Suisse (CSGN 11.815 1.2%) und UBS (UBSG 11.765 0.94%) die Entwicklung der US-Renditen bemerkbar. So rentieren die wichtigen zehnjährigen US-Treasuries erstmals seit November 2016 mit weniger als 2%. Diese Schwelle gilt als psychologisch wichtig. Grund dafür ist die US-Notenbank, die erklärt hatte, dass die Unsicherheiten für den wirtschaftlichen Ausblick zugenommen hätten.

Bei der CS verweisen Börsianer zudem auf einen Bericht der «Financial Times», wonach ein Rechtsstreit zwischen einem Pekinger Grosskonzern und einer der renommiertesten Universitäten des Landes die Absicht der Grossbank, wie geplant die Kontrolle über einen chinesischen Wertpapierhändler zu übernehmen, gefährden könnte.

Im breiten Markt ziehen unterdessen Barry Callebaut (BARN 1954 -1.26%) nach einem Analystenkommentar überdurchschnittlich an. Die CS nimmt die Abdeckung mit «Outperform» wieder auf.

Chinas Börse profitiert von Index-Anpassung

In Japan ist die Reaktion auf den Fed-Entscheid positiv, der Nikkei gewinnt 0,6%, der Topix legt 0,3% zu. In China werden ab dem 24. Juni mehr als tausend in Yuan ausgestellte Aktien in den FTSE Russell Index einbezogen. Das stützt die Börsen, Chinas Leitindex CSI 300 gewinnt 2,8%, der Hang Seng in Hongkong notiert 0,9% höher. Der koreanische Kospi (Kospi 2129.49 0.36%) steigt 0,2%.

Euro zum Dollar fester

Der Euro steigt nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank zum Dollar. Die Gemeinschaftswährung kostet 1.1268 $. Dagegen bewegt sich der Euro zum Franken kaum. Aktuell geht er zu 1.1157 Fr. um. Der Dollar zeigt sich zum Franken tiefer und steht mit 0.9901 Fr. nur knapp über der 0,99er-Marke.

Goldpreis zieht an

Der Goldpreis legt klar zu und handelt bei 1385 $ pro Feinunze. Der Ölpreis steigt aufgrund von Spannungen in der Golfregion. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 61.78 -0.39%) kostet gut 62 $.