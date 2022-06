SMI schliesst etwas fester

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einer Sitzung in engen Spannen leichte Gewinne verbucht. Der Leitindex SMI (SMI 10'485.91 +0.33%) konnte die anfängliche Schwäche, bei der er ein neues Jahrestief markierte, wettmachen. «Aber für eine Erholung reichte es nicht», sagte ein Händler. Nach der schwachen Vorwoche sei die Stimmung weiterhin getrübt und die Anleger hätten sich daher auch nicht aus der Deckung getraut. In der Vorwoche war das Barometer um 5,7% gefallen – so stark wie beim Einmarsch Russlands in die Ukraine. Da in den USA feiertagbedingt nicht gehandelt wurde, seien die Impulse von jenseits des Atlantiks zudem ausgeblieben.

Das Thema Inflation sei derzeit omnipräsent und dürfte auch weiterhin für volatile Kurse sorgen, hiess es weiter. Die Mischung aus steigenden Zinsen und der Aussicht auf eine Abkühlung der Konjunktur bis hin zu einer Rezession dämpften den Risikoappetit der Anleger. Geschürt würden die Ängste von den Notenbanken, die vergangene Woche entweder die Zinsen erhöht oder solche Schritte in Aussicht gestellt haben. Da die Daten bisher keine Abkühlung an der Preisfront zeigten, dürften die Notenbanken ihre verstärkt restriktiv gewordene Geldpolitik fortsetzen. Damit hänge auch weiterhin die Angst vor einer Rezession über den Märkten.

Der Swiss Market Index schloss 0,33% höher auf 10’485,91 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, stieg um 0,14% auf 1612,60 und der breite SPI (SXGE 13'504.20 +0.33%) um 0,33% auf 13’504,20 Zähler. Im SLI gaben 14 Werte nach und 16 legten zu.

An die Spitze der Gewinner bei den Blue Chips setzten sich die Aktien von AMS Osram (AMS 9.04 +2.17%) und VAT Group (VACN 231.20 +0.78%), die von den positiven Vorgaben der Nasdaq am vergangenen Freitag etwas Auftrieb erhielten. Ebenfalls gesucht waren Swisscom (SCMN 526.80 +1.66%).

SGS (SGSN 2'104.00 +2.09%) stiegen um 2,1%. Der Warenprüfkonzern SGS lanciert ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 250 Mio. Fr. und will damit das Kapital reduzieren.

Zu den Gewinnern zählten die Grossbanken UBS (UBSG 15.35 +1.19%) und Credit Suisse (CSGN 5.81 +1.57%). CS notierten aber trotzdem weiterhin unter der Marke von 6 Fr. Höher schlossen zudem die Versicherungen Swiss Re (SREN 75.00 +1.57%) und Zurich Insurance (ZURN 414.20 +1.40%).

Andere Finanztitel wie Partners Group (PGHN 840.40 -1.71%) setzten den Korrekturpfad fort. Händler befürchten, dass die Gebühreneinnahmen merklich sinken, wenn die Aktienbewertungen unter Druck bleiben. Zudem sorgten höhere Zinsen dafür, dass Übernahmen teurer werden dürften. Aber auch Temenos (TEMN 76.30 -1.14%) und Julius Bär (BAER 44.78 -0.93%) gaben nach. Ein Händler erklärte das Minus bei Swiss Life (SLHN 489.70 -0.75%) mit Umschichtungen in Zurich.

Verlierer gab es zudem unter den zyklischen Branchen. So schlossen baunahe Werte wie Geberit (GEBN 454.20 -2.47%), Sika (SIKA 214.30 -2.19%) und Holcim (HOLN 44.07 -0.45%) tiefer. «Das berüchtigte ‘R’-Wort wird immer häufiger verwendet, da der rezessive Wind immer stärker durch die Wirtschaftsdaten und die Kursbewegungen weht», kommentierte ein Händler.

Die Aktien von ABB (ABBN 25.72 -1.30%) schlossen ebenfalls mit Verlust. Der Elektrokonzern verschiebt den Börsengang seiner Sparte E-Mobility.

Dass der Markt im Plus schloss, verdankte er den Schwergewichten Nestlé (NESN 107.38 +0.73%), Novartis (NOVN 79.64 +0.84%) und Roche GS (ROG 304.50 +0.38%), bei denen sich im späteren Handel ein positiver Trend durchsetzte.

In den hinteren Reihen stiegen Valora (VALN 170.00 +5.85%) um 5,9%. Der Detailhändler baut sein Filialnetz weiter aus und übernimmt 71 Tankstellenshops von Oel-Pool. Addex und die ebenfalls arg gebeutelten Molecular Partners setzten zu einer Erholung an. Kinarus reagierten positiv auf das Update zum Corona-Kandidaten KIN001.

Bei Dufry (DUFN 33.53 +6.75%) und Flughafen Zürich (FHZN 156.60 +2.42%) sorgte die Prognoseerhöhung des Weltluftfahrtverbands IATA für 2023 für steigende Kurse. Idorsia (IDIA 14.52 +4.61%) profitierten von einem positiven Kommentar der Citigroup (C 46.52 -0.79%) über den Verkaufsstart des Schlafmittels Quviviq.

Euro legt zu Dollar und Franken etwas zu

Der Euro hat am Montag bis zum Nachmittag etwas zugelegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0536 $. Sie notiert damit etwas höher als am Morgen.

Auch der Franken bewegte sich in engen Spannen. Das Währungspaar EUR/CHF (EUR/CHF 1.0174 +0.03%) notiert derzeit mit 1,0185 nach 1,0176 noch am Morgen. Derweil wird USD/CHF (USD/CHF 0.9673 +0.00%) aktuell zu 0,9669 Fr. gehandelt nach 0,9671 noch am Morgen.

Der Euro profitierte zum Wochenstart leicht von dem durch die Bank schwächeren Dollar. Ansonsten fielen die Impulse eher schwach aus. Neue Preisdaten aus Deutschland bestätigten das bekannte Bild: Die Erzeugerpreise stiegen im Mai abermals im Rekordtempo. Besonders Energie und viele Vorprodukte verteuerten sich weiter. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte vor einem Ausschuss des Europäischen Parlaments erneut eine Leitzinserhöhung für Juli in Aussicht.

Der Ausgang der französischen Parlamentswahl vom Wochenende spielte am Markt eine eher untergeordnete Rolle. Erstmals seit Jahrzehnten muss ein französischer Präsident ohne absolute Parlamentsmehrheit regieren. Das Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron ist angesichts herber Mandatsverluste auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Der linke und rechte Rand ging gestärkt aus der Wahl hervor.

Der russische Rubel ist unterdessen zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2015 gestiegen. Im Gegenzug sank der Dollar auf 55,18 Rubel. Der Rubel war nach Kriegsbeginn Ende Februar zunächst durch die Sanktionen der westlichen Länder belastet worden. Er erholte sich jedoch rasch. Der Rubel-Kurs gilt jedoch angesichts von Kapitalverkehrskontrollen und Sanktionen als wenig aussagekräftig.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85748 (0,85500) britische Pfund und 141,94 (141,21) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1838 $ gehandelt. Das war 1 $ weniger als am Freitag.

Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben zu Beginn der Woche kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montag im Nachmittagshandel 113,20 $. Das waren 6 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) fiel hingegen um 51 Cent auf 109,05 $.

Die Ölpreise waren am Freitag stark unter Druck geraten. «Der scharfe Preisrückgang am Freitag ist als verspätete Reaktion auf die Rezessionssorgen zu sehen, die bei anderen Rohstoffen schon länger auf den Preisen lasten», erklärte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank (CBK 8.21 +4.48%). Die Erhöhung der Leitzinsen durch wichtige Notenbanken habe Rezessionssorgen geschürt. Eine merkliche konjunkturelle Abkühlung würde auch die Ölnachfrage belasten, so Fritsch.

Zudem hat Libyen nach Aussagen seines Energieministers Mohamed Oun seine Förderung in der vergangenen Woche um 700 000 bis 800 000 Barrel pro Tag angehoben. In Libyen kommt es aufgrund von politischen Konflikten und bürgerkriegsähnlichen Zuständen immer wieder zu Lieferausfällen. Libyen verfügt über die grössten Ölreserven in Afrika.

Bitcoin: Sprung über 20’000-Dollar-Marke

Nach seinen deutlichen Verlusten hat Bitcoin zu Wochenbeginn einen Erholungsversuch gestartet. Die älteste und bekannteste Cyber-Devise übersprang am Mittag wieder die psychologisch wichtige Marke von 20’000 $. Sie notierte in der Spitze 1,6% fester bei 20’969 $. Für Ethereum ging es zeitweise sogar um knapp sieben Prozent auf 1167 $ bergauf. Aus Angst vor einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft hatten sich Anleger in den vergangenen Tagen in Scharen von Cyber-Devisen getrennt. Am Wochenende war Bitcoin mit 17’588 $ zeitweise auf den tiefsten Stand seit Dezember 2020 gefallen. Seit Jahresbeginn hat Bitcoin fast 60%, Ethereum rund 70% an Wert verloren.