SMI schliesst im Minus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt hat nach Gewinnen am Vortag am Mittwoch wieder abgegeben. Eine mögliche Energiekrise und der andauernde Ukraine-Kriegs sorgen bei den Anlegern für grosse Unsicherheiten. Am Nachmittag kündigte Russlands Aussenminister Sergej Lawrow die Besetzung weiterer Gebiete in der Ukraine an. Zudem ist ungewiss, ob Russland nach Abschluss einer Routinewartung der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 1 am Donnerstag wieder Gas liefern wird. Belastet hatte die Aktienmärkte zur Mittagszeit Aussagen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese hatte gesagt, Europa müsse sich auf eine mögliche vollständige Unterbrechung der russischen Gasversorgung vorbereiten.

Später am Nachmittag kam dann die Meldung, dass nach dem Ende der Revision für Donnerstag Gaslieferungen durch die Pipeline angekündigt sind. Das geht aus vorläufigen Daten des Netzbetreibers Gascade hervor. Diese Anmeldungen können sich allerdings noch bis kurz vor der tatsächlichen Lieferung ändern. Es gibt die Meinung am Markt, dass die Gaslieferungen mit 40% der Gesamtkapazität wieder anlaufen könnten. Die Anleger zeigten sich derweil auch zurückhaltend vor dem für Donnerstag angekündigten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte käme besser an als eine wie in Aussicht gestellte um lediglich 25, mutmasste ein Händler.

Der SMI (SMI 11'059.49 -0.56%) schloss 0,56% tiefer bei 11’059,49 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gab um 0,16% auf 1702,81 nach und der breite SPI (SXGE 14'262.02 -0.48%) 0,48% auf 14’262,02 Zähler. Im SLI gewannen 16 Titel hinzu, während 14 nachgaben.

Die grössten Verlierer waren die schwergewichtigen Nestlé (NESN 113.26 -1.75%) und Novartis (NOVN 82.28 -1.24%). Sie wurden damit zur grossen Belastung im SMI. Novartis konsolidieren laut Händlern damit den am Vortag nach der Zahlenvorlage verbuchten Kursgewinn. Auch Roche waren am Mittwoch – am Tag vor der Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses – unter Druck, wenn auch moderater.

Deutlich fester schlossen zudem die Finanztitel Zurich und Swiss Re (SREN 72.22 -1.01%). Bei den Banken gaben CS -0,4% ab, UBS (UBSG 15.85 +0.28%) legten mit +0,3% hingegen etwas zu. Am Vortag hatten die Anteile der UBS wegen einer Verkaufsempfehlung von Barclays (BARCl 1.58 -0.42%) schlechter abgeschnitten als jene der CS.

Zu den grössten Gewinnern unter den Bluechips gehörten hingegen die Aktien des Warenprüf- und Inspektionskonzerns SGS (SGSN 2'230.00 +1.73%). Sie holten damit einen Teil der Kursverluste auf, die sie am Vortag nach den Halbjahreszahlen eingefahren hatten.

Auch Partners Group (PGHN 916.40 +2.28%), AMS Osram (AMS 8.25 +2.00%), Logitech (LOGN 54.92 +1.78%), Sika (SIKA 233.50 +1.65%), VAT und Kühne+Nagel legten zwischen 1,4 und 2,3% zu.

In den hinteren Reihen fielen Lastminute mit einem starken Rücksetzer von -10,5% besonders negativ auf. Gegen die Schweizer Töchter des Online-Reiseanbieter ist eine Untersuchung wegen möglichem Missbrauch im Zusammenhang mit der Beantragung und dem Bezug von Covid-19-Kurzarbeitentschädigungen eingeleitet worden.

Auch Also (ALSN 193.00 -5.85%) gaben deutlich ab, nachdem der IT-Grosshändler im ersten Halbjahr weniger Umsatz und Gewinn erzielt hatte.

Die Papiere des weltgrössten Schokoladenherstellers Barry Callebaut (BARN 2'090.00 -0.29%) hielten sich zwar lange knapp im Plus, schlossen gegen Ende aber um 0,3% tiefer. Der Konzern erzielte zwar ein robustes Volumenwachstum. Für Unmut unter den Anlegern sorgten aber nach wie vor die Kosten für die Schliessung des Werks in Wieze. Die grösste Schokoladenfabrik von Barry wurde Ende Juni geschlossen, nachdem dort Salmonellen gefunden wurden. Der Betrieb soll ab August schrittweise wieder aufgenommen werden.

Dagegen profitierten Georg Fischer (GF 55.60 +7.54%) von einem starken Bestellungseingang im ersten Halbjahr.

US-Aktienmärkte legen deutlich zu

Am Dienstag legten die US-Aktienmärkte deutlich zu. Der Dow Jones Industrial (+2,43%) avancierte auf 31’827 Punkte. Der S&P 500 (+2,76%) erreichte 3936 Punkte. Der Tech-Index Nasdaq 100 (+3,13%) schloss auf 12’249 Punkten.

Der Technologiekonzern IBM (–5,25%) erreichte zwar im vergangenen Quartal ein gutes Ergebnis, enttäuschte aber mit seinem Ausblick für das dritte Quartal.

Auch der Konsum- und Pharmariese Johnson & Johnson (–1,46%) rapportierte gute Quartalszahlen, musste jedoch seine Ziele für dieses Jahr weiter senken. Ein Grund dafür ist der stärkere Dollar.

Autotitel wie Ford (+5,27%) und General Motors (+5,46%) legten stark zu. General Motors (GM 34.63 +0.67%) will nächstes Jahr ein neues Elektroauto auf den Markt bringen.

Der Covid-19-Impfstoff des Biotech-Spezialisten Novavax (+11,6%) wird von der US-Gesundheitsbehörde CDC empfohlen.

Der Datingplattform-Betreiber Match Group (+8,17%) profitiert von Broker-Empfehlungen.

Asiatische Aktienmärkte zeigen sich freundlich

Die asiatischen Märkte zeigen sich am Mittwoch freundlich. Der japanische Nikkei 225 steigt um 2,5%. Der Hang Seng in Hongkong legt 1,4% zu. Der Shanghai Composite avanciert 0,6%. Der südkoreanische Kospi steht 0,6% höher. Der australische S&P/ASX 200 notiert 1,5% im Plus.

Die Futures-Märkte indizieren kaum Veränderungen für die europäischen Indizes Dax (+0,1%) und Euro Stoxx 50 (SX5E 3'585.24 -0.06%) (–0,1%). Für den S&P 500 steht der entsprechende Kontrakt 0,3% im Plus.

Euro fällt nach Kurssprung am Vortag wieder unter 1,02 $

Der Euro hat am Mittwoch einen Teil seiner deutlichen Vortagesgewinne eingebüsst. Die Gemeinschaftswährung hatte sich zunächst auf dem Niveau vom Dienstag behauptet, bevor sie am Mittag wieder spürbar unter Druck geriet und ein Tagestief bei 1,0174 $ erreichte. Danach konnte sich der Kurs leicht erholen. Aktuell wird der Euro zu 1,0205 $ gehandelt.

Zum Franken hat sich die Gemeinschaftswährung wieder etwas abgeschwächt und kostet derzeit 0,9901 Fr. nach 0,9919 am Morgen. Kurzzeitig ist die Einheitswährung gar bis 0,9885 gesunken. Derweil wird der Dollar etwas höher zu 0,9704 Fr. gehandelt nach 0,9688 Fr. im frühen Handel.

Börsianer begründeten den Kursrutsch des Euro zur Mittagszeit mit der jüngst wieder gestiegenen Nervosität der Anleger bezüglich der Gaslieferungen aus Russland. Weiterhin ist unklar, ob diese nach Abschluss der regulären technischen Überprüfungen an der Ostseepipeline Nord Stream 1 wie geplant am Donnerstag wieder aufgenommen werden oder ob weniger Gas fliesst als zuvor. Aktuell steht angesichts der gegen Moskau verhängten Sanktionen im Zuge des Ukraine-Krieges die Frage im Raum, ob und wann Russland eine in Kanada reparierte Turbine zurückerhält.

Zur Wochenmitte rückte zudem die italienische Politik in den Mittelpunkt. Nach seinem gescheiterten Rücktrittsangebot ist Mario Draghi doch bereit, italienischer Ministerpräsident zu bleiben. In einer Rede am Mittwoch im Senat forderte der parteilose Ökonom die zuletzt zerstrittenen Regierungsparteien aber auf, sich geschlossen hinter ihn und die Exekutive zu stellen. Für den Abend ist eine Vertrauensabstimmung in der kleineren der beiden Parlamentskammern anberaumt.

Am Dienstag hatte die Aussicht auf einen deutlichen Zinsschritt der Europäischen Zentralbank zur Bekämpfung der hohen Inflation den Euro um knapp einen Cent in die Höhe schnellen lassen. Der EZB-Rat dürfte am Donnerstag den Einstieg in die geldpolitische Straffung beschliessen. Eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gilt angesichts starker Signale der Zentralbank als ausgemachte Sache. Allerdings ist auch ein deutlicherer Schritt um einen halben Prozentpunkt nicht ausgeschlossen.

«Eine Zinserhöhung von 0,5 Prozentpunkten wäre vernünftig», schrieb Marko Behring, Leiter der Vermögensverwaltung bei der Fürst Fugger Privatbank. Zwar hätten die Renditen italienischer, spanischer, portugiesischer und griechischer Staatsanleihen seit Jahresbeginn vor allem in Relation zu deutschen Staatsanleihen angezogen, doch das sei noch nicht besorgniserregend. Die relativen und absoluten Rendite-Niveaus südeuropäischer Anleihen lägen nach wie vor weit unter den Stressniveaus von vor gut zehn Jahren zum Höhepunkt der Staatsschuldenkrise.

Ölpreise geben vor Lagerdaten nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch vor der Veröffentlichung von Lagerdaten aus den USA gefallen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,29 $. Das waren 1,06 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) fiel um 1,09 $ auf 103,13 $.

Leichten Druck auf die Erdölpreise übten neue Daten des Verbands American Petroleum Institute (API) aus. Nach Zahlen vom Dienstagabend sind die Lagerbestände in den USA in der vergangenen Woche gestiegen. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht das Energieministerium dann seine wöchentlichen Zahlen. Die Daten bewegen in der Regel die Märkte zumindest kurzzeitig.

Die Erdölpreise haben sich zuletzt mit der Richtungssuche etwas schwergetan. Nach kräftigen Anstiegen seit Jahresbeginn waren sie zwischenzeitlich deutlich gefallen. Zuletzt sind sie wieder etwas angezogen, da sie von der besseren Börsenstimmung profitiert haben. Rohöl ist nicht nur ein Rohstoff, sondern auch für einige Anleger ein Spekulationsobjekt. Steigen die Börsenkurse, hellt sich häufig auch die Stimmung am Ölmarkt auf.