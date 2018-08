SMI schliesst klar höher

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse ist angeführt von Finanz- und zyklischen Werten mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Händler sprachen von guten Vorgaben aus den USA. Zudem gebe es Hoffnung auf eine Entspannung im bislang ungelösten Handelskonflikt zwischen den USA und China. Vertreter der beiden Länder wollen sich am Monatsende in den USA treffen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9059.53 0.62%) legte bei Eröffnung 0,1% zu und steig in der Folge weiter in Richtung 9100-Punkte-Marke. Am Freitag hatte der Leitindex 0,1% fester geschlossen.

Spekulationen auf eine Beilegung des Zollstreits der USA mit China gaben auch Wallstreet Auftrieb. Die Leitindizes Dow Jones (Dow Jones 25773.6 0.41%) avancierte bei Börsenschluss in Europa 0,3%, während der S&P 500 (SP500 2859.19 0.32%) 0,1% zulegte. Der Nasdaq Composite lag jedoch leicht im Minus.

Zyklische SMI-Werte im Plus

Händler stellten in der Schweiz ein Geschäft in ruhigen Bahnen fest. Wichtige Konjunkturdaten standen nicht auf dem Programm, und die allermeisten Grosskonzerne hatten ihre Zwischenberichte bereits veröffentlicht. In den kommenden Tagen legen aber noch einige Firmen aus dem breiten Markt Ergebnisse vor. Nahezu alle Blue-Chip-Werte schlossen den Wochenauftakt mit Avancen ab.

Angeführt wurden die mehrheitlich festeren Bluechips von Aktien zyklischer Firmen: Die Titel des Personalvermittlers Adecco (ADEN 58.54 1%), der Luxusgüterkonzerne Swatch Group (UHR 429.2 1.2%) und Richemont (CFR 85.22 1.21%), der Sanitärtechnikfirma Geberit (GEBN 433.6 1.14%) und des Elektrokonzerns ABB (ABBN 22.6 1.03%) gewannen.

Leichter waren die Aktien des Telekomtitels Swisscom (SCMN 447.9 -0.27%) und des Versicherers Swiss Life (SLHN 348 0%). Zurich Insurance (ZURN 295.8 0.1%) handelten unverändert. Die Bankaktien um UBS (UBSG 15.435 0.62%), Credit Suisse (CSGN 14.81 0.68%) und Julius Bär (BAER 54.1 1.39%) stiegen.

Die Genussscheine von Roche (ROG 242 0.85%) stiegen. Das Lungenkrebsmedikament Alecensa des Pharmakonzerns ist in China zugelassen worden. Auch die Valoren von Novartis (NOVN 82.88 0.48%) zeigten sich fester. Im Plus schossen auch die Titel des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 81.82 0.42%).

Tech-Werte im Plus

Deutlich waren die Avancen im Index der kleinen und mittelgrossen Unternehmen, SMIM (SMIM 2660.356 1.06%).

So stiegen im breiten Markt vor allem die Aktien der Technologieunternehmen. AMS (AMS 67.36 1.63%), Temenos (TEMN 170.6 2.46%) und Logitech (LOGN 47.25 1.83%) legten zu.

Bei den Aktien von Maschinen- und Anlagenbauern, die in den vergangenen Wochen unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten, setzten sich Käufe durch. «Wir haben etwas Luft abgelassen. Es ist Zeit, wieder die andere Seite zu versuchen», sagte ein Händler. Die Aktien von OC Oerlikon (OERL 14.32 1.85%) und Schindler (SCHP 228.6 1.69%) gewannen. Sulzer (SUN 118.6 0.59%), Georg Fischer (FI-N 1257 1.04%) und Autoneum (AUTN 222.6 1.09%) zogen an.

Meyer Burger (MBTN 0.613 8.5%) erholten sich nach einem schwachen Handelsauftakt und zogen an. Grossaktionär Petr Kondrashev übte via «Sonntagszeitung» massive Kritik an Teilen des Managements. Konkret forderte er den Rücktritt von Verwaltungsratspräsident Alexander Vogel sowie von Finanzchef Michel Hirschi. Zudem senkte Vontobel (VONN 68.9 0.36%) das Rating für die Aktien des Solarzulieferers von «Buy» auf «Hold» und reduzierte das Kursziel von 1.14 auf 0.65 Fr.

Aryzta (ARYN 9.384 -0.17%) fielen in einem freundlichen Gesamtmarkt aus der Reihe und gaben nach, allerdings erholten sich sich klar vom Tagestief.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen starteten uneinheitlich in die neue Woche. In Tokio verlor der Nikkei 225 0,3%. Vor allem Chipwerte und die Aktien exportorientierter Unternehmen gaben nach. In Hongkong gewann der Hang Seng (Hang Seng 27598.02 1.41%) Index 1,1%, und der Shanghai Composite stieg 0,5%.

Euro tiefer

Der Euro handelte uneinheitlich. Die Gemeinschaftswährung konnte die Kurserholung vom vergangenen Freitag allerdings nicht weiter fortsetzen. Sie wurde zum Dollar bei Börsenschluss in Europa bei 1.1440 $ nahezu gehandelt. Zum Franken gab sie nach, nämlich auf 1.1369 Fr. Der Dollar notierte zur Schweizer Währung mit 0.9939 Fr. etwas tiefer.

Goldpreis stabil

Der Goldpreis bewegte sich nach den jüngsten Verlusten kaum und stabilisierte sich vorerst bei 1186 $. Der Ölpreis gewann klar Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 72.444 1.06%) kostete bei Börsenschluss in Europa gut 72 $.