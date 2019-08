SMI etwas höher

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse notiert am Dienstag mit etwas höheren Kursen. Nach zwei Sitzungen mit kräftigen Gewinnen stellen sich die Händler jedoch auf Verschnaufpause ein. «Es ist Zeit, Platz zu nehmen», sagt ein Börsianer. Die Vorgaben aus den USA und Fernost seien zwar freundlich. Doch ob dies ausreiche, um den Markt weiter anzuschieben, sei fraglich. Denn nun rückten die Zentralbankereignisse der laufenden Woche immer mehr in den Vordergrund.

Vor der Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed (Mittwochabend MESZ) und der Europäischen Zentralbank (am Donnerstag) und dem Beginn des jährlichen Notenbanker- und Finanzministertreffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming am Donnerstag dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Von diesen Ereignissen erhoffen die Anleger Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Währungshüter und damit auch über den weiteren Verlauf an den Finanzmärkten. Die Erwartungen, dass die Märkte weiterhin mit viel Liquidität versorgt werden, sind sehr hoch.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9837.85 0.12%) notiert bei Eröffnung kaum verändert. Im frühen Handel notiert er leicht im Plus. Am Montag hat der Leitindex 1% gewonnen. Die Anteile der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 75.92 0.98%) und Swatch Group (UHR 269.6 1.7%) legen zu. Die Uhrenexporte sind im Juli unbereinigt um 4,3% auf 1,9 Mrd. Fr. gestiegen.

Die schwergewichtigen Novartis (NOVN 88.39 0.57%) stützen den Index.

Zurich Insurance (ZURN 352.4 0.34%) gewinnen nach einer Empfehlung von Jefferies. Der Broker stuft den Versicherer neu mit «Buy» nach «Hold» ein.

Am breiten Markt steigen Implenia (IMPN 29.54 -2.31%). Das Bauunternehmen bestätigt nach einem Gewinneinbruch im ersten Semester den Ausblick.

Komax (KOMN 177 2.67%). Der Kabelmaschinenhersteller hat im ersten Halbjahr mit 10,7 Mio. Fr. zwar 62% weniger verdient. Der Autozulieferer erwartet aber ein besseres zweites Halbjahr.

Basilea (BSLN 38.5 4.11%) hat den Verlust im 1. Halbjahr deutlich verringert. Die Biotechnologieforma geht im weiteren Jahresverlauf von steigenden Einnahmen durch die Vermarktungspartner aus.

Unter Druck geraten Hochdorf (HOCN 73.3 0.55%). Der Milchverarbeiter braucht nach einem riesigen Verlust im Halbjahr neues Kapital.

Medartis (MED 49.8 12.16%) büssen ein. Die Medizintechnikfirma hat nach einem enttäuschenden Ergebnis die Prognose reduziert.

Kursgewinne in Asien

Auch die asiatischen Börsen notieren am Dienstag mehrheitlich höher. Der japanische Leitindex Nikkei (+0,5%) und der marktbreite Topix (+0,7%) stiegen. Der koreanische Kospi notiert 1% höher. Dagegen zeigten sich der Shanghai Composite und der Hang Seng in Hongkong so gut wie unverändert.

Euro wenig verändert

Der Euro notiert im frühen Handel stabil. Die Gemeinschaftswährung liegt zum Dollar bei 1.1083 $.Auch zum Schweizer Franken verändert sich der Euro zuletzt nur wenig. Zur Berichtszeit kostet ein Euro mit 1.0872 Fr. etwa gleich viel. Der Dollar zieht zum Franken leicht an auf 0.9810 Fr.

Ölpreis stabil

Der Ölpreis bewegt sich am Dienstag zunächst kaum von der Stelle. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 59.72 0.23%) kostet 60 $. Der Goldpreis handelt stabil bei 1498 $.