SMI handelt freundlich

(AWP/SPU/BB) Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenschluss freundlich. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10084.33 0.2%) gewinnt bei Eröffnung 0,5%. Im Verlauf des Vormittags schaltet er einen Gang zurück, notiert aber nach wie vor über der Marke von 10’000. Der hiesige Markt hält sich damit im Vergleich zu seinen europäischen Pendants noch vergleichsweise gut. Dort haben die meisten Indizes nach einem freundlichen Start in die Verlustzone gedreht.

Insgesamt fehlt es dem Markt jedoch an Impulsen. Auch am Nachmittag stehen in den USA keine marktbewegenden Daten auf dem Kalender. Zuletzt hatten weder die geldpolitischen Entscheidungen der EZB noch der US-Notenbank dem Eurokurs eine neue Richtung gegeben. In den USA äussern sich jedoch einige Notenbanker, was angesichts der Uneinigkeit über den geldpolitischen Kurs der US-Zentralbank auf Interesse stossen dürfte.

Der Schweizer Markt stehe in dieser Woche ganz im Zeichen einer Konsolidierung auf hohem Niveau, meint ein Händler. Immerhin habe sich der SMI zuletzt klar oberhalb der 10’000er Marke etabliert. Der grosse Verfall an der Derivatbörse Eurex dürfte nur bedingt Einfluss haben, zeigt sich ein Börsianer überzeugt. Am Verfallstag laufen Terminkontrakte und Optionen auf Aktienindizes und die einzelnen Titel aus. Diese Tage werden von Investoren oft genutzt, um die Kurse in eine für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Darüber hinaus sei mit den Zinsentscheiden von Fed und SNB (SNBN 5760 0.88%) an den vorangegangenen Tagen nun eine gewisse Unsicherheit aus dem Markt, ergänzt ein weiterer Börsianer.

Vor allem Avancen der Pharmaschwergewichte wirken sich positiv auf den Gesamtmarkt aus. Roche (ROG 284.85 0.65%) legen zu. Die Basler haben die US-Zulassung für einen weiteren ihrer Bluttests erhalten. Auch die Hochstufung der Genussscheine durch die Société Générale auf «Hold» wird positiv aufgenommen. Auch Novartis (NOVN 86.87 1.15%) verzeichnen Gewinne. Zudem weisen andere Werte aus dem Sektor – namentlich Lonza (LONN 346.9 0.23%) und Alcon (ALC 59.01 0.02%) – ein Plus auf.

Die Aktien des Nahrungsmittelmultis Nestlé (NESN 107.34 0.11%) erholen sich von ihren anfänglichen Verlusten und drehen ins Plus.

Beim Telecomkonzern Swisscom (SCMN 493.8 0.78%) reagieren Investoren erleichtert auf die Aussagen des Finanzchefs, dass der Konzern trotz der Promotionsschlacht die Abopreise nicht senken werde.

Die Titel der Grossbanken UBS (UBSG 11.445 -0.48%) und Credit Suisse (CSGN 12.86 -0.31%), die am Vortag noch zu den grössten Gewinnern gezählt haben, treten auf der Stelle. Die Erhöhung der Freibeträge durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) sorgte gestern für eine gewisse Erleichterung am Markt.

Mit Adecco (ADEN 56.16 -0.78%), ABB (ABBN 20.01 -0.55%) und SGS (SGSN 2473 -1.2%) geht es für konjunktursensible Papiere abwärts.

Tech-Aktien im Minus

Schwächer sind die Tech-Werte im SMIM (SMIM 2583.192 -0.29%) aufgelegt. AMS (AMS 48.06 1.82%), Temenos (TEMN 168.2 -0.85%) und Logitech (LOGN 40.45 -1.84%) büssen ein.

Zudem verlieren die Valoren des Vakuumventilherstellers VAT Group (VACN 133.7 -0.89%). Auch Clariant (CLN 19.85 -1%) geben nach. Der Chemiekonzern hat eine zweite Lizenzvereinbarung für seine Biotreibstofftechnologie Sunliquid abgeschlossen.

Am breiten Markt fallen Sensirion (SENS 42.45 10.84%) auf. JPMorgan stuft das Rating für die Aktien des Sensorspezialisten von «Neutral» auf «Overweight» hoch und erhöht das Kursziel von 40 auf 48 Fr.

Tamedia (TAMN 98.3 -4%) büssen ein. Der Medienkonzern, der auch «Finanz und Wirtschaft» herausgibt, verliert seinen stellvertretenden CEO Christoph Brand, der an die Spitze des Energiekonzerns Axpo stösst.

Meyer Burger (MBTN 0.4438 7.2%) steigen. Bei den Aktien des Solarzulieferes sprechen Marktteilnehmer von einer insgesamt freundlichen Tendenz bei Anbietern erneuerbarer Energien.

Asien überwiegend im Plus

Am Freitag notieren die meisten Titel in einem ruhigen Handel höher. In Japan liegt der Leitindex Nikkei mit 0,3% im Plus. Der koreanische Kospi verbessert sich um 0,4%. In Schanghai handelt der Leitindex CSI 300 0,2% über dem Niveau des Vortages. Dagegen verliert der Hang Seng in Hongkong 0,2%.

Euro weiter unter 1.10 Fr.

Der Euro steigt am Freitag gegenüber dem Dollar leicht. Die gemeinsame Währung der neunzehn Euroländer kostet aktuell 1.1026 $. Zum Franken bewegt sie sich dagegen bei einem Stand von 1.0938 Fr. eher am unteren Rand der bisherigen Handelsspanne. Auch der Dollar neigt bei 0.9912 Fr. eher zur Schwäche.

Ölpreis fester – politische Spannungen

Der Ölpreis avanciert leicht. Händler nennen die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien einerseits und Iran andererseits als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.77 0.34%) kostet knapp 65 $. Die politischen Spannungen nach dem Drohnenangriff auf Saudi-Arabien bleiben hoch. Am Donnerstag hatte der iranische Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif für den Fall eines Militärschlags der USA und Saudi-Arabiens auf sein Land mit einem «umfassenden Krieg» gedroht.

Der Goldpreis bewegt sich leicht aufwärts und notiert derzeit bei 1506 $ pro Feinunze.