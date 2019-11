SMI baut Minus ab

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt gibt zur Wochenmitte leicht nach. Nachdem viele Indizes wie auch der Swiss Market Index SMI (SMI 10357.81 -0.08%) zuletzt im Rekordmodus gewesen seien, sei die Luft etwas dünn geworden, heisst es von Händlerseite. Der SMI gibt bei Eröffnung 0,2% nach. Im Vormittagshandel verharrt er auf diesem Niveau – oberhalb der Marke von 10’300. Am Nachmittag baut er einen Teil seiner Verluste ab. Am Dienstag hat er im Handelsverlauf bei 10’428 Zählern erneut einen Rekordstand erreicht.

Tendenziell bremsend sind die Nachrichten über die Verhandlungen im US-chinesischen Zollstreit. So wurde die Aussicht auf schnelle Fortschritte durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump getrübt. Er hat gedroht, die Zölle weiter zu erhöhen, sollte China nicht einem Deal zustimmen, der seinen Vorstellungen entspreche. Darüber hinaus hat China Beschlüsse des US-Senats verurteilt, mit dem die Menschenrechte in Hongkong geschützt werden sollen. Die Sonderverwaltungsregion wird seit Monaten von Unruhen belastet. China hat im Gegenzug Schritte angekündigt, um die eigene Souveränität zu wahren.

Alcon (ALC 57.29 -1.78%) geben nach den jüngsten Geschäftszahlen nach. Der Augenheilkundespezialist ist im dritten Quartal zwar weiter gewachsen. Die Trennung vom früheren Mutterkonzern Novartis (NOVN 89.54 0.37%) und hohe Abschreibungen haben das Unternehmen allerdings in die Verlustzone gedrückt. Nun wird ein neues Sparprogramm lanciert.

Schwächer sind zudem die Bankaktien UBS (UBSG 11.9 -0.79%) und Credit Suisse (CSGN 12.91 -0.35%) aufgelegt.

Die Pharmaschwergewichte um Roche (ROG 303.2 0.43%) und Novartis halten die Indexverluste durch ihre leichten Gewinne in Grenzen.

Abwärts geht es für die Anteilsscheine von Zurich Insurance (ZURN 388.3 -0.92%) nach einer Abstufung auf «Hold» durch Jefferies. Angesichts der Kursgewinne sei das Potenzial nach oben mittlerweile begrenzt, heisst es zur Begründung.

Die jüngsten Nachrichten bezüglich Hongkong mit dem Beschluss des US-Senats und der Kritik Chinas bringen die Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 275.2 -0.36%) und Richemont (CFR 75.04 -0.05%) unter Druck. Noch am Vortag hatten positiv aufgenommene Uhrenexporte die Werte gestützt.

Sonova nach sehr schwachem Vortag im Plus

Sonova (SOON 218.7 0.74%) erholen sich etwas. Sie sind am Vortag nach guten Halbjahreszahlen mit einem Minus von 8% aus dem Handel gegangen. Der Hörsystemhersteller habe die Anleger nicht überraschen können, hiess es. Der zuvor gute Lauf der Papiere habe die Gewinnmitnahmen noch verstärkt. Am Mittwochmorgen gab es nun verschiedene Analystenkommentare, die eher belastend wirken.

Ein Analystenkommentar ist der Hauptbelastungsfaktor für die Papiere von VAT Group (VACN 139.4 -3.99%). Credit Suisse senkt das Rating für die Aktien des Vakuumventilespezialisten von «Neutral» auf «Underperform», erhöht aber das Kursziel von 98 auf 107 Fr. Auch andere Industriewerte im SMIM (SMIM 2670.093 -0.17%) geben nach. So verlieren OC Oerlikon (OERL 10.92 -1.18%), Bucher (BUCN 316.2 -0.94%) Industries und Clariant (CLN 20.47 -1.02%).

Bei Stadler Rail (SRAIL 48.38 -0.21%) soll dagegen laut Händlern eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung von Oddo BHF den Kurs stützen.

Idorsia (IDIA 24.94 2.89%) steigen klar. Deutsche Bank (DBK 6.553 -0.53%) erhöht das Kursziel für die Biotech-Aktien von 30 auf 31 Fr. und bestätigt die Einstufung «Buy». Der Analyst beurteilt die gestern angekündigte Zusammenarbeit mit Antares bei der Entwicklung eines Autoinjektors für das Herzmedikament Selatogrel als positiv.

Im breiten Markt stechen die Titel von Evolva (EVE 0.1798 4.41%) mit klaren Kursgewinnen hervor. CEO Oliver Walker hat im Gespräch mit FuW erklärt, er werde künftig einen stärkeren Fokus auf das Erreichen des Cash-Breakeven legen.

Asien im Minus

An den asiatischen Aktienmärkten sind heute die Verkäufer in der Mehrheit. In Japan notiert der Nikkei 225 0,7% tiefer. Handelszahlen belasteten die Stimmung: Im Oktober sind die Exporte gegenüber dem Vorjahresmonat über 9% gesunken. In Seoul gibt der Kospi 1,2% nach, der Hang Seng in Hongkong verliert 0,6%. An den chinesischen Festlandbörsen überwiegen die roten Zahlen ebenfalls: Der Shanghai Composite büsst 0,5% ein. Der australische Aktienindex S&P ASX 200 verliert 1,4%. Unter Druck sind vor allem die Titel der Bank Westpac. Die Aufsichtsbehörde ermittelt wegen Verdachts auf Geldwäscherei.

Euro wenig verändert

Der Euro bewegt sich am Mittwoch wenig. Die Gemeinschaftswährung wird zum Dollar bei 1.1064 $ gehandelt. Auch zum Franken bewegt sie sich mit 1.0975 Fr. im Rahmen der jüngsten Handelsspanne. Der Dollar hält sich bei 0.9915 Fr. oberhalb der 0.99-Marke.

Ölpreis etwas fester

Der Ölpreis erholt sich nach den deutlichen Verlusten am gestrigen Handelstag leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 61.21 0.81%) kostet gut 61 $. Der Goldpreis notiert fester bei 1476 $ pro Feinunze.