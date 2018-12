SMI weiter klar im Minus – Wallstreet schwächer

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt erleidet am Donnerstag satte Verluste. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 8442.47 -1.14%) nähert sich im frühen Handel dem Jahrestief vom Juni bis auf gut zehn Punkte, vermag sich dann aber im weiteren Handelsverlauf oberhalb der 8400-Punkte-Marke zu stabilisieren. Manche Händler erklären sich die schlechte Stimmung am Markt mit den Entscheiden der US-Notenbank vom Vorabend. Sie hat für das nächste Jahr eine Zinserhöhung mehr in Aussicht gestellt, als viele Investoren erwartet hatten. Dies habe viele Anleger auf dem falschen Fuss erwischt.

An Wallstreet setzt sich der Abwärtstrend fort. Die drei grossen Indizes in New York knüpfen an ihre Verlustserie an. Der Dow Jones (Dow Jones 23191.69 -0.57%) büsst 0,9% ein, der S&P 500 (SP500 2499.7 -0.29%) verliert ebenfalls 0,9%. An der Technologiebörse gibt der Nasdaq Composite 0,4% nach.

Klare Abgaben im SMI

Nahezu alle zwanzig Werte im Leitindex notieren im Minus. Besonders deutlich sind die Einbussen bei den Bankaktien UBS (UBSG 11.945 -3.63%), Credit Suisse (CSGN 10.6 -3.24%) und Julius Bär (BAER 34.85 -3.62%). Die stärksten Verluste erleiden derzeit Lonza (LONN 270.1 -4.79%). Die Papiere des Life-Science-Konzerns hatten bislang im Jahresverlauf zu den wenigen und grössten Gewinnern im SMI gezählt. Im aktuellen Umfeld würden wohl Gewinne mitgenommen, ist zu hören.

Markante Einbussen verzeichnen auch Zykliker wie ABB (ABBN 18.74 -2.93%) und LafargeHolcim (LHN 40.45 -2.53%).

Unterstützung erfährt der Index selbst von den defensiven Schwergewichten nicht. So verlieren Novartis (NOVN 84.16 -0.52%). Bei Pharmakonzern kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der Onkologiesparte. Wie der Pharmakonzern am Donnerstag mitgeteilt hat, wird Susanne Schaffert den CEO-Posten von Liz Barrett übernehmen. Der Wechsel werde zum 1. Januar 2019 vollzogen. Und noch eine Novartis-Meldung: Die Aktionäre der amerikanischen Pharmagesellschaft Endocyte haben am Donnerstag den Weg frei gemacht für eine Übernahme durch die Basler. Novartis blättert rund 2,1 Mrd. $ für die Firma hin.

Auch Nestlé (NESN 81.08 -0.98%) büssen ein, während Roche (ROG 244.5 0.27%) den Sprung in den grünen Bereich schaffen.

Klar abwärts geht es auch mit den Luxusgüterpapieren Swatch Group (UHR 284.7 -1.73%) und Richemont (CFR 61.9 -2.06%). Hier belasten die neusten Konjunkturprognosen für den Schlüsselmarkt China. Eher leicht positiv sind für die beiden Valoren dafür die neusten Uhrenexportzahlen, die steigende Verkäufe ins Ausland zeigen.

Tech-Titel erneut unter Druck

Rot dominiert zudem im breiteren Markt die Kurse. Leonteq (LEON 42.14 2.28%) stemmen sich gegen den Abwärtstrend. Der Derivatspezialist erwartet für das Geschäftsjahr 2018 eine deutliche Gewinnsteigerung.

Satte Rückschläge verzeichnen die Technologietitel. So zählen Logitech (LOGN 30.54 -4.05%) und Temenos (TEMN 113.8 -3.89%) zu den grössten Verlierern. Kudelski (KUD 5.36 1.13%), U-Blox (UBXN 73.15 -2.6%) und VAT Group (VACN 83.25 -5.45%) bestätigen mit Abgaben diesen Trend. AMS (AMS 21.92 0.32%) arbeiten sich ins Plus. Auf der Gewinnerseite sind zudem die arg gebeutelten Titel von GAM (GAM 3.472 4.26%) sowie Ems-Chemie (EMSN 462 -0.04%) zu finden.

Die Aktien der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 4060 -12.88%)) büssen erneut kräftig ein. Sie haben von ihrem Höchststand im April mehr als die Hälfte verloren.

Klares Minus in Asien

An den Börsen in Asien verlieren viele Aktienindizes kräftig. In Tokio gibt der Nikkei 225 (Nikkei 225 20392.58 -2.97%) 2,8% ab, und der breiter gefasste Topix verliert 2,5%. Der Hang Seng in Hongkong fällt um 1,2%. Chinas Leitindex CSI 300 sinkt 0,8%. Der südkoreanische Kospi büsst 0,9% ein, und der australische S&P/ASX 200 liegt 1,3% im Minus.

Schwacher Dollar

Die US-Währung rutscht ab. So büsst der Dollar zum Franken massiv ein. Er fällt unter die Marke von 0.99 Fr. und handelt aktuell zu 0.9892 Fr. Der Euro erholt sich gegenüber dem Dollar von seinen Verlusten und legt kräftig zu. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung 1.1456 $. Gegenüber dem Franken notiert der Euro fester bei derzeit 1.1333 Fr.

Öl erneut unter Druck

Der Ölpreis fällt wieder. Erstmals seit September 2017 rutscht der Kurs zeitweise unter 55 $. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 55.73 -1.95%) gut 55 $. Der Goldpreis liegt klar höher bei 1259 $ pro Feinunze.