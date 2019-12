SMI startet über 10’600

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse nimmt zum Wochenschluss den Rekordkurs zunächst wieder auf. Im Fokus steht der grosse Eurex-Verfall. Es sei im Verlauf mit stärkeren Kursausschlägen zu rechnen, heisst es am Markt, heute Freitag laufen an der Eurex Futures- und Optionskontrakte auf Aktien und Indizes aus. Dabei sind grosse Umsätzen und hektische Kursausschläge zu erwarten. Der Dezember gilt als der grösste und bedeutendste Verfallstermin des Jahres.

Dass die im Laufe des Tages erwarteten Konjunkturzahlen – veröffentlicht wird das Konsumentenvertrauen aus Deutschland, der EU und den USA – an der zweitletzten Sitzung vor den Weihnachtsfeiertagen noch den Markt beeinflussen, glauben die Marktteilnehmer eher nicht. Es könnte aber noch zu Gewinnmitnahmen kommen.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 10647.25 0.68%) steht bei Eröffnung 0,5% höher. Damit überschreitet der Leitindex die Marke von 10’600.

An der Spitze stehen Sika (SIKA 181.35 1.34%). Kursgewinne verbuchen auch die Schwergewichte. Vor allem Roche (ROG 310.65 1.09%) steigen. Auch Novartis (NOVN 92.9 0.81%) und Nestlé (NESN 105.14 0.98%) liegen im Plus. Der Nahrungsmittelkonzern hat sein Versprechen eingelöst und vor Ablauf des Jahres eine Lösung für das zur Disposition gestellte Charcuterie-Geschäft von Herta gefunden.

Die Aktien von SGS (SGSN 2638 0.42%) bewegen sich kaum. Der Inspektionskonzern hat am 19. Dezember ein Aktienrückkaufprogramm beendet, ohne eine einzige Aktie zu kaufen. Es war ein Volumen von 250 Mio. Fr. vorgesehen.

Credit Suisse (CSGN 13.245 -0.6%) reagieren wenig. Die Bank erwartet aus ihrer Beteiligung am Börsenbetreiber SIX einen Vorsteuergewinn von «mindestens 450 Mio. Fr.». Dies sei eine rein buchhalterische Änderung. Die Bank bleibe ein langfristiger Aktionär der SIX-Gruppe.

Die Aktien von Swisscom (SCMN 515.8 -0.81%) fallen derweil. Der Telecomkonzern muss wegen eines Verstosses gegen das Kartellgesetz eine Busse von 186 Mio. Fr. bezahlen. Das Urteil habe keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2019, da die Busse bereits 2016 bezahlt worden sei, teilte Swisscom am Donnerstagabend mit.

Schwächer sind erneut Swatch Group (UHR 268.7 -0.56%) aufgelegt. Die Anteile des Uhrenkonzerns leiden unter der Ratingsenkung von Goldman Sachs (GS 229.94 -0.22%) auf «Neutral» von «Buy» und der Kurszielsenkung durch SocGen auf 250 von 257 Fr. SocGen bestätigt zudem das Rating «Sell». Begründet werden die Senkungen mit den schwachen Uhrenexporten und der Entscheidung der Wettbewerbskommission Weko, heisst es.

Im SMIM (SMIM 2753.696 0.27%) legen vor allem Industriewerte zu. So verzeichnen die Aktien des Vakuumventilespezialisten VAT Group (VACN 159.75 1.24%) Avancen. Höher notieren auch Georg Fischer (FI-N 975 1.35%).

Mit AMS (AMS 41.55 0.61%), Temenos (TEMN 151.2 0.07%) und Logitech (LOGN 45.5 1.11%) präsentieren sich auch die Valoren aus dem Techsektor fester.

Am breiten Markt stiegen die Anteile von Autoneum (AUTN 114 -0.61%) leicht. Die beiden Grossaktionäre Michael Pieper und Peter Spuhler gewähren dem Autozulieferer Darlehen von jeweils 20 Mio. Fr. bis 15. Januar 2021. Damit wollen die beiden Grossaktionäre ihr Vertrauen in das Unternehmen verdeutlichen.

Nach einer Prognoseerhöhung für das Gesamtjahr 2019 sind die Aktien des sozialen Netzwerks Asmallworld (ASWN 2.74 3.4%) gesucht.

Gewinnmitnahmen in Asien

In Asien realisieren die Anleger vor Weihnachten mehrheitlich Gewinne. In Tokio tendiert der Nikkei 0,3% tiefer. Der breiter gefasste Topix verliert 0,2%. Auch in China notiert der Markt in Schanghai mit 0,3% im Minus. Der Hang Seng (Hang Seng 27871.35 0.25%) steht unverändert. Gewinne fährt die Börse in Südkorea ein. Der Kospi (Kospi 2201.25 0.34%) steigt 0,4%.

Euro etwas leichter

Der Euro hält sich am Freitag trotz leichter Kursverluste zum Dollar über der Marke von 1.11 $ Die europäische Gemeinschaftswährung kostet derzeit 1.1115 $. Zum Schweizer Franken erholt sich die US-Währung auf 0.9794 Fr., nachdem sie am Vorabend auf 0.9778 gesunken ist. Der Euro zeigt sich zum Franken unverändert bei 1.0880 Fr.

Öl am Dreimonatshoch

Der Ölpreis hält sich am Freitag in der Nähe seines dreimonatigen Höchststandes. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.44 0.11%) kostet knapp 67 $. Der Goldpreis notiert kaum verändert 1479 $.