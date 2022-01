SMI schliesst sehr gutes Anlegerjahr mit Abgaben ab

(AWP) Dennoch ging damit ein sehr starkes Börsenjahr zu Ende. Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und der Aussicht auf steigende Leitzinsen in den USA steht für den Swiss Market Index (SMI (SMI 12'881.04 -0.15%)) ein Plus von fast 21% zu Buche. Der Leitindex hatte am Donnerstag im frühen Handel gar noch ein neues Allzeithoch bei 12’980,14 Punkten gesetzt. Danach gingen den Dividendenpapieren doch noch die Luft aus.

Dem SMI bleibt es deshalb wohl für das Jahr 2022 vorbehalten, die Marke von 13’000 in Angriff zu nehmen. Denn Experten trauen den Aktien im neuen Jahr weitere Gewinne zu. Für Gesprächsstoff sorgte am Nachmittag die Ankündigung des Bundesrates, er werde sich am (morgigen) Freitag an einer ausserordentlichen Telefonkonferenz über die aktuelle Coronalage beraten. Gesundheitsminister Alain Berset hatte diese Woche getwittert, man sei in der Lage, rasch zu reagieren, falls sich die Lage verschlechtere. Ein nächstes Massnahmenpaket sei bereit, und es sehe auch Schliessungen vor.

Der SMI schloss am Donnerstag 0,39% tiefer auf 12’875,66 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien beinhaltet, verlor 0,37% auf 2069,05 und der umfassende SPI (SXGE 16'450.35 -0.21%) ebenfalls 0,37% auf 16’444,52 Zähler. Bei den Blue Chips standen 5 Gewinner 25 Verlierern gegenüber.

Die drei SMI-Schwergewichte Nestlé (NESN 126.10 -2.63%) (-0,7%), Novartis (NOVN 81.04 +0.71%) (-0,1%) und Roche (-0,5%) waren dem Markt am Berichtstag kein Stütze. Nestlé und Roche hatten 2021 aber beide mit einem Kursgewinn von knapp 23% viel zur starken Performance des Gesamtmarktes beigetragen. Novartis hingegen hat im zu Ende gehenden Jahr fast 4% verloren und zählt zur kleinen Gruppe der Blue Chips mit einer negativen Kursentwicklung.

Credit Suisse (CSGN 9.20 0%) (+0,1%) stehen auf Jahressicht am untersten Ende der SMI-Kurstafel. Die Grossbank machte auch zum Jahresende noch mit negativen Schlagzeilen von sich reden. Die CS untersucht Insidern zufolge einen zweiten Verstoss ihres Verwaltungsratspräsidenten António Horta-Osório gegen Corona-Quarantäneregeln. UBS (UBSG 17.09 +0.29%) gaben zwar leicht um 0,6% nach; die grösste Schweizer Bank zählt mit +32% aber zu den besseren Werten im SLI.

AMS (-0,8%), Logitech (LOGN 78.54 +1.42%) (-0,3%) und Holcim (LHN 48.21 +0.21%) (-0,3%) gehören ebenfalls zu den Blue Chips, die eine negative Jahresperformance aufweisen. Die Papiere von Temenos (TEMN 126.75 -0.43%) hingegen erreichten dank einem Kursplus von 2,2% auf der Zielgeraden doch noch ein kleines Plus im Jahresvergleich.

Auf der anderen Seite wurden die beiden Überflieger des Jahres noch verkauft: Straumann (STMN 1'935.00 +0.26%) büssten 0,4% ein und Richemont (CFR 141.50 +1.76%) 0,6%. Auf Jahressicht haben sich die beiden Papiere aber um satte 88, respektive 71% verteuert.

Eine sehr gute Jahresperformance weisen auch Partners Group (PGHN 1'462.50 -0.51%) (-0,1%), Lonza (LONN 712.80 -1.14%) (+0,5%), Sika (SIKA 376.80 -0.71%) (-0,4%), Alcon (ALC 77.90 -1.19%) (+0,1%) und Sonova (SOON 355.30 +0.2%) (-0,5%) auf.

Das stärkste Plus schreiben im Gesamtjahr Vertreter der hintere Ränge: Die Gewinner sind Youngtimers (Jahresgewinne +184%), Medartis (MED 131.40 -0.45%) (+181%), Sensirion (SENS 130.60 +0.77%) (+133%), Swissquote (SQN 206.50 +2.23%) (+132%), sowie TX Group (TXGN 153.60 -0.65%) (+121%). Dagegen verzeichneten die Biotechfirmen Polyphor, Relief, Igea Pharma und Santhera (SANN 1.48 +1.37%) Einbussen zwischen 85 und 46%.

Devisen: Euro gibt zum Dollar etwas nach – USD/CHF USDCHF 0.92 +0.02% )

Der Euro hat am Donnerstag einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder eingebüsst. Die Gemeinschaftswährung notiert zuletzt bei 1,1320 $, nachdem sie am Vortag noch auf den höchsten Stand seit Ende November geklettert war.

Auch zum Franken kann der Dollar zulegen und kostet aktuell 0,9166 Fr. nach 0,9144 am Vorabend. Das EUR/CHF-Währungspaar notiert dagegen mit 1,0375 Fr. praktisch unverändert gegenüber Mittwochabend und nur wenig über dem am Vortag markierten neuen Jahrestief (1,03605).

Der Euro pendelt bereits seit rund einem Monat in der recht engen Spanne von 1,12 bis 1,14 $. Im Tagesverlauf stehen Preisdaten aus Spanien im Fokus. Experten zufolge dürfte die Inflation erneut angezogen haben.

Derweil steht die türkische Lira im frühen Handel gegenüber dem Euro und dem Dollar wieder verstärkt unter Druck. Börsianer verweisen auf das schwindende Vertrauen der Anleger in die Massnahmen der türkischen Notenbank zur Stabilisierung der Lira.

Ölpreise gefallen

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 78,71 $. Das waren 52 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 77.42 +0.3%)) fiel um 56 Cent auf 76,00 $.

Händler verwiesen auf reduzierte Rohölimportquoten in China, die von der Regierung an heimische Raffinerien vergeben wurden. Zudem lastete auch der gestiegene Dollar auf den Ölpreisen. Ein höherer Dollarkurs macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer. Händler sprachen auch von Gewinnmitnahmen, nachdem die Ölpreise zuletzt zugelegt hatten.

Bestimmt wird der Handel aber weiterhin durch die Unsicherheit über die Auswirkungen der Omicron-Variante des Corona-Virus. Die rasche Ausbreitung der Variante spricht für fallende Ölpreise, während die offenbar niedrigere Krankheitslast für steigende Preise spricht.

Der Handel kurz vor Jahresende gilt jedoch als wenig aussagekräftig. Viele Anleger haben sich bereits vom Markt zurückgezogen.

USA

Die Börsen in den USA schlossen am Mittwoch mit leichten Gewinnen. Airlineaktien verloren aufgrund vieler gestrichener Flüge, während am anderen Ende des Tableaus Biogen 9,5% gewannen, nachdem ein Medienbericht Übernahmegerüchte kolportiert hatte.

Der breite S&P 500 avancierte 0,14% auf 4793,06 Punkte, während der preisgewichtete Dow Jones Industrial Average im Handelsverlauf gar eine Rekordmarke knackte und mit 0,25% mehr bei 36’488,63 Punkten aus dem Handel ging.

Weniger positiv war die Stimmung an der Nasdaq. Der Nasdaq 100 mit den grössten Tech-Werten schloss hauchdünn im Plus: Er gewann 0,01% auf 16’491,01 Zähler. Derweil war der breite Nasdaq Composite ebenso hauchdünn negativ und ging bei 15’766,22 Punkten aus dem Handel, leicht unter den 15’781,72, bei denen er eröffnet hatte.

Asien

Während am Mittwoch die US-Börsen zulegten, sind die Vorgaben aus Asien am Donnerstagmorgen durchzogen. In Japan liegt der Nikkei 225 kurz vor Schluss 0,4% tiefer als am Vortag bei 28’791,71 Punkten. Der breiter gefasste Topix verliert 0,27% auf 1993,68 Zähler. Auch weiter westlich bietet sich ein ähnliches Bild. Der koreanische Kospi handelt 0,51% tiefer bei 2977,8 Punkten.

Derweil handeln die chinesischen Indizes im positiven Bereich: Der Shenzhen Component Index gewinnt über 1% und steht bei 14’806,15 Punkten, während der Shanghai Composite gut 0,6% höher bei 3619,17 Zählern notiert.