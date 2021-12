SMI notiert klar tiefer

(AWP/SPU) Der Auftakt in die vorletzte Handelswoche dieses Jahres fällt am Schweizer Aktienmarkt tiefrot aus. Auch an den europäischen Börsenplätzen geben die Kurse zu Beginn der Weihnachtswoche deutlich nach – ein “ordentlicher Nackenschlag”, kommentiert ein Händler. “Heute beginnt das grosse Aufräumen nach dem Verfallstermin am vergangenen Freitag und die Verkaufsaktivitäten treffen auf einen sehr dünnen Handel und eine eher zaghafte Aktiennachfrage bei den Investoren.” Die Marktteilnehmer seien ganz klar im Risk-Off Modus. “Nun muss sich zeigen ab welchem Kursniveau der Beissreflex bei den Marktteilnehmern wieder aktiviert werden kann”, ergänzt der Börsianer.

Ausgelöst wird die schlechte Stimmung vor allem durch die Nachrichten rund um die Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus. Der Stamm wurde gemäss WHO bei Tests in rund 90 Ländern gefunden, und die Zahl der Fälle verdoppelt sich in Gebieten mit gemeinschaftlicher Übertragung innerhalb von 1,5 bis 3 Tagen. Länder wie die Niederlande haben bereits mit einem harten Lockdown auf die steigenden Zahlen reagiert. “Die Diskussion um erneute Lockdown-Aktivitäten und Restriktionen machen es den Aktien insbesondere von zyklischen Unternehmen nicht einfach”, heisst es von Händlerseite. Auch die Tatsache, dass der Handel um diese Zeit des Jahres eher ausgedünnt ist, dürfte für eine erhöhte Volatilität an den Märkten sorgen. Tendenziell negativ wird auch die Nachricht aufgenommen, dass sich der demokratische Senator Joe Manchin gegen das Kernprojekt der Präsidentschaft Bidens ausspricht. Damit ist nicht klar, ob das Infrastruktur-Projekt wenigstens in abgeschwächter Form eine Zukunft habe.

Der SMI (SMI 12'581.63 -1.05%) fällt gegen 11.05 Uhr um 1,18 Prozent zurück auf 12’565,05 Punkte. Erst am Donnerstag hatte der Leitindex auf 12’823 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 1,18 Prozent auf 2005,81 und der breite SPI (SXGE 16'040.59 -0.88%) um 1,02 Prozent auf 16’018,65 Zähler. Im SLI stehen 24 Verlierern fünf Gewinner und die unveränderten Richemont (CFR 131.45 +0.11%) gegenüber.

Wie hoch die Unsicherheit der Investoren gerade ist, zeigt sich aber vor allem am Volatilitätsindex VSMI. Dieser weist aktuell ein Plus von 20 Prozent auf 20,1 Punkte auf.

Unter den grössten Verlieren sind vor allem zahlreiche Vertreter der Finanzbranche zu finden. Die Titel der Swiss Life (SLHN 538.40 -2.96%) führen die Verlierer-Liste mit -3,0 Prozent an. Die Aktien der CS, Swiss Re (SREN 87.02 -2.94%), UBS (UBSG 15.86 -1.8%) und Zurich folgen mit Verlusten zwischen 2,9 und 1,8 Prozent. Einerseits seien die Vorgaben aus den USA recht schwach. Zudem sei die Rendite der wichtigen zehnjährigen US-Treasuries zuletzt wieder etwas gesunken, was die Branche tendenziell ebenfalls belaste.

Gleichzeitig trennen sich Investoren angesichts der Unsicherheit um das US-Infrastrukturprogramm von zahlreichen zyklischen Werten wie ABB (ABBN 33.54 -1.76%) (-2,1%), Holcim (LHN 44.26 -1.62%) (-1,9%) oder auch Schindler (SCHP 238.50 -1.2%) (-1,5%).

Überdurchschnittlich stark fallen auch die beiden Pharma-Schwergewichte Novartis (NOVN 78.23 -1.97%) (-2,0%) und Roche (-1,3%) zurück. Bei Novartis nehmen Investoren nach dem starken Lauf in der Vorwoche Gewinne mit und reagieren zudem auf enttäuschende Pipeline-Nachrichten.

Die überschaubare Gewinnerliste wird unterdessen von Vifor Pharma (VIFN 162.55 +1.78%) angeführt, die sich um 1,9 Prozent auf 162,65 Franken verteuern und damit dem Angebotspreis der australischen CSL annähern, die vor einer Woche 167 Franken je Titel im Rahmen der geplanten Übernahme in Aussicht gestellt hat. Etwas Schubkraft verleiht auch der Vergleich in einem Patentstreit um das Eisenpräparats Injectafer.

Ebenfalls gefragt sind noch Titel wie Kühne+Nagel (+1,3%), Lonza (LONN 750.60 +0.35%) (+0,1%) oder auch Givaudan (GIVN 4'784.00 +0.29%) (+0,1%).

In den hinteren Reihen bekommen vor allem die Reise-nahen Werte wie Dufry (DUFN 39.39 -4.46%) (-3,8%) und Flughafen Zurich (-1,6%) die Sorgen um erneute Restriktionen oder Reisebeschränkungen zu spüren.

Dagegen macht sich bei den Anteilsscheinen des Biotechunternehmens Idorsia (IDIA 18.24 +4.47%) (+4,4%) eine wachsende Zuversicht breit. Am 8. Januar ist mit einer Entscheidung der US-Behörde FDA über den Zulassungsantrag für das Schlafmittel von Idorsia zu rechnen.

Asiens Börsen tiefer

Die asiatischen Aktienmärkte können sich dem Trend der US-Märkte nicht entziehen und tendieren am Montag leichter. Es wächst die Sorge, dass die strengeren Massnahmen in Europa wegen steigender Omikronfälle die Weltwirtschaft bis ins neue Jahr hinein belasten könnten. Der Nikkei 225 gibt 2,2% nach, im gleichen Ausmass tendiert der Topix schwächer. Gut 1,8% verliert der Kospi (Kospi 2'962.50 -1.68%). Der Shanghai Composite hält sich mit –0,7% etwas besser, der Hang Seng tendiert 1,5% leichter.

Euro unter 1.13 $ und 1.04 Fr.

Der Euro zeigt sich zu Wochenbeginn weiter schwach. Er notiert zum Dollar weiter deutlich unter der Marke von 1.13 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1253 $ und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Zum Franken verharrt der Euro bei einem Stand von 1.0393 ebenfalls auf dem Niveau von Freitagabend. Auch der Dollar zeigt sich wenig verändert und kostet aktuell 0.9234 Fr.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis startet mit deutlichen Abschlägen in die neue Woche. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71 $.

Gold pendelt um die Marke von 1800 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 45'982.00 -1.87%) gibt etwas nach und liegt bei rund 46’300 $