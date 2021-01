SMI und Wallstreet wenig verändert

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse tendiert am Donnerstag seitwärts. Der SMI (SMI 10'918.34 -0.25%) notiert kurz nach Eröffnung 0,5% höher und damit bei 11’000. Der Leitindex verliert aber bis am Nachmittag an Schwung und dreht mit Eröffnung der US-Börsen sogar ins Minus. Nach der gut aufgenommenen und reibungslos verlaufenen Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden am Vortag seien die Anleger nun mit angezogener Handbremse unterwegs, heisst es am Markt.

Aus New York kommen keine klaren Impulse. Die drei wichtigen Indizes an der Wallstreet liegen leicht im Plus. Der S&P 500 (S&P 500 3'845.00 +1.44%) notiert 0,2% im Plus. Auch der Dow Jones (Dow Jones 31'198.94 +0.03%) liegt 0,2% höher. Die Technologiebörse Nasdaq Composite avanciert 0,4%.

Wenig Einfluss auf das Marktgeschehen haben bislang die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese seien soweit den Erwartungen entsprechend ausgefallen, heisst es. Besser als erwartet ausgefallene US-Daten (Philly-Fed-Index, Baubeginne) sowie leicht positive Signale vom US-Arbeitsmarkt geben der Börse derweil keinen Auftrieb.

Zykliker gesucht

An der Spitze der Blue Chips stehen die zyklischen Werte um den Sanitärtechniker Geberit (GEBN 558.60 +0.94%) und den Bauchmiespezialisten Sika (SIKA 250.10 +1.38%). Auch die Aktien des Zementherstellers LafargeHolcim (LHN 50.96 +0.2%) und des Industriekonzerns ABB (ABBN 26.52 +0.57%) legen zu.

Vorne in der Tabelle stehen Givaudan (GIVN 3'602.00 +1.58%). Der Aromen- und Riechstoffhersteller profitiert davon, dass Bryan Garnier die Abdeckung mit dem Rating «Buy» und dem Kursziel 4200 Fr. gestartet hat.

UBS (UBSG 13.26 -0.3%) können nicht von einer Kaufempfehlung und Kurszielerhöhung der CS von 15.50 auf 16 Fr. profitieren.

Partners Group (PGHN 1'082.00 +1.6%) zeigen sich fester. Die Investmentfirma kauft für ihre Kunden ein Portfolio mit 27 Industrieliegenschaften in Grossbritannien im Wert von 253 Mio. £ (308 Mio. Fr.). Dieses umfasse eine vermietbare Fläche von rund 3,6 Millionen Quadratfuss (ca. 334’000 m2), wie Partners Group am Donnerstag mitteilte.

Etwas schwächer sind Novartis (NOVN 85.63 -0.44%) sowie Roche (ROG 316.45 -1.11%). Der Pharmakonzern Roche hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA für das Lungenmittel Esbriet (Pirfenidon) den Status Priority Review, also ein beschleunigtes Zulassungsverfahren, gewährt bekommen.

Dass auch die Titel des Nahrungsmittelmultis Nestlé (NESN 100.66 -0.16%) im Minus liegen, belastet den SMI.

Die Aktien von Richemont (CFR 85.64 -0.28%) und Swatch Group (UHR 256.90 -0.12%) können sich nach dem Aufwärtstrend vom Vortag, als der Genfer Luxusgüterhersteller mit seinem Quartalsbericht kräftige Kursgewinne ausgelöst hat, nur teilweise behaupten.

Logitech legen zu

Auch bei den mittelgrossen Werten gibt er sehr viele Gewinner. So notieren im SMIM (SMIM 2'904.63 +0.79%) die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 54.32 +1.38%) höher. Tech-Valoren geben ein gemischtes Bild ab. Während Logitech (LOGN 91.98 +3.72%) im Plus notieren, büssen Temenos und AMS (AMS 21.47 -2.67%) ein. Für Logitech hat Kepler Cheuvreux das Kursziel von 100 auf 105 Fr. angehoben und das Buy-Rating bestätigt.

Wie im SMI legen auch mittelgrosse Zykliker zu. Dazu gehören die Aktien des Logistikers Kühne + Nagel (KNIN 207.90 +2.21%) oder des Industriekonzerns Georg Fischer (FI-N 1'158.00 +1.4%).

Die Papiere des Apotheken- und Gesundheitskonzerns Galenica (GALE 59.90 -0.66%) avancieren, nachdem er eine Umsatzsteigerung für 2020 publiziert hat.

Ein Verfahren der Finanzmarktaufsicht Finma gegen einen ehemaligen Manager von Julius Bär (BAER 55.56 +0.94%) wirkt sich kaum auf den Aktienkurs der Privatbank aus.

Zur Rose markieren neues Allzeithoch

Dass sich das Geschäfts des Autozulieferers Autoneum (AUTN 156.00 +3.11%) im zweiten Halbjahr erholt hat, wird an der Börse mit Erleichterung aufgenommen.

Die Online-Apotheke Zur Rose (ROSE 415.50 +8.49%) hat mit den Zahlen die Analystenerwartungen übertroffen. Die Aktien markieren ein neues Allzeithoch über 400 Fr.

Die Industriegruppe Belimo (BEAN 7'260.00 -4.1%) hat dagegen am unteren Ende der Erwartungen abgeschnitten.

Relief Therapeutics (RLF 0.42 +8.16%) gewinnen. Die Biotech-Firma hat eine neue Aktienzeichnungsfazilität mit ihrem Hauptaktionär GEM über 50 Mio. Fr. abgeschlossen.

Addex (ADXN 2.10 +31.25%) ziehen massiv an, an der Spitze um mehr als 60%. Auslöser ist die Meldung, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA den Antrag für eine Studie mit dem Prüfkandidaten JNJ-40411813 (ADX71149) gegen Epilepsie von Partner Janssen bewilligt hat. Mit Newron (NWRN 2.95 +15.04%) Pharma legen weitere Biotech-Titel stark zu.

Asien im Plus

In Tokio notiert der Nikkei 225 (Nikkei 225 28'756.86 +0.82%) 0,8% über dem Schlussstand vom Mittwoch. Der breiter gefasste Topix zeigt sich 0,6% befestigt. Der Kospi in Seoul steht 1,5% im Plus, der Shanghai Composite 1,2%. Leicht abwärts bewegt sich dagegen der Hang Seng in Hongkong mit –0,4%.

Dollar etwas leichter

Der Dollar neigt zu den meisten Währung leicht zur Schwäche. Folglich steigen Euro und Franken zum Greenback leicht. Momentan kostet die Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.2140 $. Zum Franken gibt der Dollar nach auf 0.8873 Fr. Das Euro-Franken-Währungspaar steht wenig verändert bei 1.0775 Fr.

Goldpreis etwas tiefer

Der Ölpreis notiert am Donnerstag stabil. Starke Impulse bleiben zunächst aus. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 56.04 +0.66%) 56 $. Gold (Gold 1'865.16 -0.37%) liegt etwas tiefer bei einem Kurs von 1870 $ pro Feinunze.

Bitcoin unter Druck

Der Bitcoin (Bitcoin 31'952.00 -10.22%) gibt klar nach. Die Kryptowährung liegt nun bei rund 33’000 $. Auf die Stimmung drückte, dass Biden versuchen könnte, Kryptowährungen zu regulieren, sagten Händler. Während einer Anhörung im Senat am Dienstag äusserte Janet Yellen, die unter Biden das US-Finanzministerium leiten soll, Bedenken, dass Kryptowährungen zur Finanzierung illegaler Aktivitäten verwendet werden könnten.