SMI rutscht unter 12’400

(AWP) Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Wochenschluss beschleunigt abwärts. Der SMI (SMI 12'385.42 -1.40%) sackt bei Eröffnung 1% ab, im weiteren Handel bei der Leitindex seine Verluste aus und fällt unter die Marke von 12’400. Damit zeichnet sich für den Leitindex SMI auf Basis der aktuellen Indikationen die dritte Minuswoche in Folge ab. Die Unsicherheit an den Märkten bleibe nach wie vor deutlich zu spüren, heisst es. Die anhaltenden Zinsängste sorgten erneut für die negative Stimmung. «Die Anleger agieren aufgrund der Zinssorgen und der schwelenden Ukrainekrise vorsichtig», heisst es in einem Kommentar. Generell seien sie hin- und hergerissen. «Einerseits besteht die Gefahr, dass die Notenbanken angesichts der hohen Inflationsraten zu einem restriktiveren Kurs gezwungen sind. Andererseits würde damit die Inflationsgefahr mittelfristig verringert», heisst es zusammenfassend in einem Kommentar.

Speziell für den Technologiesektor erweisen sich enttäuschende Zahlen des Streaming-Anbieters Netflix (NFLX 508.25 -1.48%) als belastend. Doch auch auf die gesamte Marktstimmung dürften die Zahlen drücken, sind sich Händler einig. So seien an Wallstreet vor allem defensive Sektoren gekauft worden. «Ein solches Bild ist auch hierzulande zu erwarten: Die Versorger und der Lebensmittelsektor dürften besser als die Technologiewerte performen.» Der kleine Verfall an den Terminbörsen dürfte derweil kaum Einfluss auf den Gesamtmarkt haben.

Tech-Aktien und Zykliker unter Druck

Im Schweizer Markt sacken vor allem Technologiewerte überdurchschnittlich stark ab. So weisen die Blue Chips Logitech (LOGN 70.66 -5.38%) und AMS ebenso wie die kleineren und mittelgrossen Titel wie Comet (COTN 297.50 -3.41%), Inficon (IFCN 1'130.00 -2.59%) und VAT Group (VACN 377.20 -1.57%) allesamt klare Kursverluste auf.

Neben den Tech-Werten verzeichnen unter den SMI-Titeln noch die Zykliker SGS (SGSN 2'680.00 -3.00%), ABB (ABBN 33.59 -2.33%), Sika (SIKA 328.20 -2.18%) sowie Holcim (HOLN 50.48 -1.41%) starke Abgaben.

Finanzwerte präsentieren sich uneinheitlich. Während Swiss Re (SREN 96.92 -0.16%) zulegen, büssen mit Zurich Insurance (ZURN 435.20 -1.05%) und Swiss Life (SLHN 577.60 -1.67%) die anderen Versicherer ein. Gemischt zeigen sich auch die beiden Grossbankentitel UBS (UBSG 17.64 -0.25%) und Credit Suisse (CSGN 8.9420 -2.04%). Partners Group (PGHN 1'315.00 -2.56%) gehören erneut zu den Verlierern.

Die Luxusgüteraktien von Richemont (CFR 136.35 -3.40%) korrigieren ebenfalls in ihrem jüngsten Aufwärtstrend.

Die Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 80.07 -1.62%) und Roche belasten den Markt mit Abgaben. Auf der anderen Seite sorgen Nestlé (NESN 120.78 -0.35%) für etwas Stabilität.

Nachrichten lieferten am Morgen vor allem Vertreter aus den hinteren Reihen. Autoneum (AUTN 185.80 +0.22%) drehen nach Umsatzzahlen ins Plus.

Die Aktien des Verbindungstechnikers Huber+Suhner (HUBN 79.70 -0.38%) tendieren nach Zahlen seitwärts.

Die Titel der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech (BION 67.40 -2.88%) fallen nach Zwischenergebnissen.

Im breiten Markt fallen Dormakaba (DOKA 526.00 -4.01%) stark. Eine neu ausgesprochene Verkaufsempfehlung setzt die Aktien des Schliesstechnikspezialisten stark unter Druck. Die Experten der französischen Société Générale haben am Morgen das Rating gesenkt und auch ihr Kursziel deutlich auf 540 Fr. gesenkt.

Auch Meyer Burger (MBTN 0.3426 -5.36%), die Aktien des Solarenergiezulieferers, büssen deutlich ein.

Börsen in Asien tiefer

Die asiatischen Märkte konnten sich dem schwachen Trend aus den USA nicht entziehen. Die leichte Leitzinssenkung der chinesischen Notenbank änderte daran nichts, weil gleichzeitig Wachstumssorgen publik wurden. In Tokio gibt der Nikkei 225 um 0,6% nach, der breiter gefasste Topix korrigiert um 0,7%. Auf dem chinesischen Festland büsst der CSI 300 derzeit um 1% ein, der Shanghai Composite fällt annähernd 0,9%. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,7%. Der südkoreanische Kospi sinkt um 1,2%. In Australien schlossen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils mit –2,3% ab.

Franken stärker

Der Franken zeigt sich am Freitag zum Euro und Dollar stärker. Der Euro kostet entsprechend weniger, 1.0352 Fr. nach 1,0362 Fr. am frühen Morgen. Der Dollar notiert aktuell ebenfalls tiefer bei 0.9125 Fr. Europas Gemeinschaftswährung handelt zum Greenback etwas höher und liegt bei 1.1341 $.

Ölpreis korrigiert – Bitcoin klar unter 40’000 $

Der jüngste Höhenflug der Ölpreise erhält am Freitag einen empfindlichen Dämpfer. So geben die beiden wichtigsten Rohölsorten Brent und WTI (WBS 84.64 -2.62%) deutlich nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet derzeit 87.50 $.

Gold notiert trotz leichter Verluste bei einem Stand von 1834 $ klar über der Marke von 1800 $ pro Feinunze.

Kryptowährungen geraten erneut unter Druck. Der Bitcoin sinkt markant und rutscht unter die Marke von 40’000 $. Aktuell notiert die grösste Cyberdevise bei 38’800 $.