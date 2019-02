SMI legt abermals zu

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Donnerstag weiter im Rekordmodus. Freundliche Vorgaben sowie sich abzeichnende Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sollten den Markt stützen. Es sind zahlreiche Faktoren, die zu dem insgesamt etwas entspannteren Bild beitragen, heisst es von Händlern. So kommt laut Medienberichten Bewegung in die Gespräche zwischen den USA und China. Demnach arbeiten beide Länder an mehreren Vereinbarungen mit denen der Handelsstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt beigelegt werden könnte. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed wiederum hat die vorsichtige Haltung der Währungshüter von Ende Januar unterstrichen.

Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9339.67 0.26%) notiert bei Eröffnung 0,1% höher und klettert im weiteren Handelsverlauf höher. Der Leitindex setzt gleich im frühen Handel bei 9344 Punkten die neue Bestmarke gesetzt und notiert damit so hoch wie seit Januar 2018 nicht mehr.

Nestlé (NESN 91.32 0.88%) setzen ihren Höhenflug fort. Die Titel des Nahrungsmittelkonzerns festigen sich dank erneuter Avancen über der Marke von 91 Fr.

Die Aktien des Rückversicherer Swiss Re (SREN 98.42 0.98%) steigen, nach dem Einbruch im Vorjahr hat der Konzern 2018 wieder deutlich mehr verdient. Die Katastrophenschäden waren auch 2018 zwar hoch, aber nicht so gewaltig wie im Jahr zuvor. Auch die anderen Versicherer im Leitindex – Zurich Insurance (ZURN 325.7 0.49%) und Swiss Life (SLHN 419.4 0.65%) – gewinnen.

Nach den deutlichen Abgaben am Vortag wegen der Rekordbusse in Frankreich präsentieren sich die Aktien der UBS (UBSG 12.235 -2.12%) erneut schwächer. Auch Credit Suisse (CSGN 11.905 -1.04%) und Julius Bär (BAER 39.82 -1.12%) geben nach.

Die Aussicht auf Fortschritte im Sino-US-Konflikt wirkt sich auch positiv auf die beiden Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 284.5 -0.42%) und Richemont (CFR 73.6 0.57%) aus.

Im breiten Markt fallen die Aktien von GAM (GAM 3.478 -3.6%) auf. Die Titel rauschen bei Eröffnung mehr als 8% bergab, erholen sich aber sofort wieder. Der Vermögensverwalter hat im vergangenen Jahr wie bereits in Aussicht gestellt einen sehr hohen Verlust eingefahren. Auch die verwalteten Vermögen sind eingebrochen.

Asmallword legen klar zu. Wie das soziale Netzwerk am Donnerstag mitteilte, übernimmt es das Management des Seychellen-Resorts North Island. Weiter heisst es, das Resort werde voraussichtlich im Dezember 2019 in die die «Luxury Collection» von Marriott International aufgenommen. Das Hotel sei das erste Hotel in der neu lancierten Asmallworld (ASWN 3.55 14.15%) Hotel Collection.

Asien im Plus

In Fernost gewinnen die Aktienindizes im späten Handel am Donnerstag grossteils, auch weil Anleger hoffnungsvoll auf die Verhandlungen zwischen den USA und China zum Handelsstreit schauen. In Tokio legt der Nikkei 225 um 0,3% zu, und der breiter gefasste Topix gewinnt 0,1%. Der Hang Seng in Hongkong steigt um 0,3%, und Chinas Leitindex CSI 300 rückt im späten Handel 0,2% vor. Der südkoreanische Kospi liegt unverändert zum Vortag, der australische S&P/ASX 200 avanciert dagegen 0,7%.

Euro kaum bewegt

Der Euro bewegt sich nur wenig. Die Gemeinschaftswährung liegt zum Greenback bei 1.1329 $ und damit nur leicht tiefer. Zum Franken tritt der Euro bei 1.1348 Fr. mehr oder weniger auf der Stelle. Der Dollar hält sich mit aktuell 1.0017 Fr. weiter oberhalb der Parität.

Öl auf Dreimonatshoch

Die Ölpreise halten sich auf hohem Niveau. Zur Wochenmitte hat die Notierungen für US-Rohöl und Rohöl aus der Nordsee jeweils den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 67.01 -0.22%) kostet aktuell 67 $. Der Goldpreis zeigt sich stabil. Die Feinunze des Edelmetalls liegt bei derzeit 1338 $.