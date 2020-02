SMI notiert leichter

(AWP/SPU) Zum Wochenschluss knüpft der Schweizer Aktienmarkt an die Verluste vom Vortag an. Der Swiss Market Index SMI (SMI 11104.67 -0.45%) verliert bei Eröffnung 0,4%. Schon am Vortag war der Leitindex um knapp 1% gefallen, nachdem er zur Wochenmitte um mehr als 1% gestiegen war.

Das Coronavirus dominiert weiterhin die Schlagzeilen und das Börsengeschehen. Die Zahl der gemeldeten Fälle ausserhalb Chinas steigt und schürt so die Angst der Investoren vor den negativen Folgen für die Weltwirtschaft.

Wie gross die Verunsicherung letztlich ist, lässt sich an verschiedenen Faktoren, wie etwa dem Goldpreis ablesen, der zuletzt auf den höchsten Stand seit sieben Jahren gestiegen ist. Aber auch Anleihen und der Franken finden in dem aktuellen Umfeld regen Zulauf. Dagegen falle der japanische Yen, der neben dem Franken als sichere Währung gilt, derzeit eher, kommentiert ein Händler. Denn auch Japan berichtete über steigende Neuansteckungen mit dem Virus, womit die Sorge vor einer möglichen Rezession steigt. Wie es derzeit um die EU bestellt ist, dürfte verschiedene PMI-Einkaufsmanagerindizes im Laufe des Vormittags zeigen.

Besonders deutlich fallen Sika (SIKA 185.3 -1.3%). Die Bauchemieherstellerin Sika hat 2019 wie angekündigt das beste Resultat der Unternehmensgeschichte erzielt. Zum Wachstum trugen alle Regionen, Investitionen in neue Fabriken und nicht zuletzt eine grosse Übernahme bei. Für die Experten der CS fallen die Zahlen im Rahmen der Erwartungen aus, wie es in einem Kommentar heisst. Nach den jüngsten Kursgewinnen seien Gewinnmitnahmen durchaus denkbar, heisst es von Händlerseite.

Nach den gestrigen Avancen büssen UBS (UBSG 12.845 -1.38%) ein. Credit Suisse (CSGN 13.465 -0.74%) geben ebenfalls nach.

Bei Swatch Group (UHR 243 -1.7%) drücken einerseits die Nachrichten über die Ausbreitung des Virus in der Region Asien. Experten hatten zuletzt gewarnt, dass der Markt noch nicht ausreichend berücksichtige, dass die Nachfrage auch in anderen asiatischen Ländern durch das Virus beeinträchtigt werde. Andererseits gab es am Morgen einen negativen Kommentar von Goldman Sachs (GS 232.73 -1.94%) inklusive Kurszielsenkung. Auch die Aktien des Rivalen Richemont (CFR 71.42 -1.11%) geben nach.

Nach den markanten Einbussen vom Donnerstag aufgrund schwacher Zahlen verlieren die Aktien von Swiss Re (SREN 106.6 -0.65%) erneut.

Im breiten Markt erholen sich die Aktien der Cembra (CMBN 121.8 0.41%) Money Bank von anfänglichen Verlusten. Dabei hat die auf die Vergabe von Konsumkrediten spezialisierte Bank 2019 besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. Auch die Cembra-Aktien hatten im Vorfeld der Zahlen einen guten Lauf, so dass es auch hier zu Gewinnmitnahmen kommen könnte.

Gemischtes Bild in Asien

Auch die asiatischen Börsen stehen am Freitag unter dem Einfluss der News zum Coronavirus. Das Bild ist dennoch uneinheitlich. Derweil liegen die Aktien-Futures in den USA und in Europa im Minus. Der Nikkei-Index in Tokio liegt 0,3% tiefer, der Topix ist nahezu unverändert. Nach zwischenzeitlicher Korrektur notiert der Shanghai Composite in China 0,3% höher. Hongkongs Hang Seng fällt 0,8%, während der südkoreanische Kospi gar um 1,4% korrigiert. Auch die Börsen in Australien sind leicht im Minus. Der ASX All Ordinaries (All Ordinaries 7230.4 -0.34%) gibt 0,3% nach.

Euro weiter nahe Dreijahrestief zum Dollar

Der Euro notiert am Freitag gegenüber dem Dollar weiter in der Nähe seines dreijährigen Tiefstands. Die Gemeinschaftswährung kostet 1.0795 $. Zum Franken bewegt sich der Euro bei Kursen von 1.0610 Fr. weiterhin auf einem Niveau, das er letztmals im Sommer 2015 gesehen hatte. Der Dollar hält sich dagegen weiterhin stabil bei 0.9832 Fr.

Ölpreis stoppt Erholung

Der Ölpreise stoppt am Freitag seine Erholung der vergangenen Tage vorerst. Am Markt ist von neuen Sorgen wegen der von China ausgehenden Virus-Krise die Rede. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.63 -1.21%) kostet knapp 59 $. Der Goldpreis festigt sich über der Marke von 1600 $ und notiert bei 1632 $ pro Feinunze.