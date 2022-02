SMI mit neuem Jahrestief wegen Kriegsangst

(AWP) Nach einem zunächst verhalten freundlichen Start sackte der Leitindex SMI (SMI 11'891.88 -0.98%) am Nachmittag auf ein neues Jahrestief, nachdem Medienberichte, wonach der russische Invasionsplan bereits begonnen habe, zu einer heftigen Kursreaktion führten. «Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung haben sich wohl zerschlagen», kommentierte ein Händler. In der Folge zogen sich die Anleger aus Angst vor der sich zuspitzenden Ukrainekrise vom Markt zurück. Auch wenn sich die Berichte als weniger dramatisch herausstellten als zunächst befürchtet, konnte sich der Leitindex bis Handelsschluss nur teilweise wieder erholen.

Die Reaktion der Anleger zeigt, wie fragil die Situation an den Märkten derzeit ist. Auch der als «Angstbarometer» bezeichnete Volatilitätsindex VSMI legte um rund 10% zu. Nebst dem Säbelrasseln im ukrainisch-russischen Grenzgebiet hat aber auch die zukünftige US-Geldpolitik die Märkte nach wie vor fest im Griff, wie Händler sagten. Kurzfristige Impulse aus den Vereinigten Staaten gab es am Montag allerdings keine, denn die US-Börsen waren wegen des Feiertags zu Ehren von George Washington geschlossen.

Der SMI schloss am Montag 0,98% tiefer bei 11’891,88 Punkten. Am Nachmittag fiel der Index auf ein neues Jahrestief bei 11’853 Punkten und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sank um 1,29% auf 1890,45 und der breite SPI (SXGE 15'030.92 -1.02%) um 1,02% auf 15’030,92 Zähler. 27 SLI-Werte schlossen im Minus, drei im Plus.

Im SLI verbuchten die Bankenwerte starke Abgaben: Julius Bär (BAER 56.28 -3.46%) führte mit einem Minus von 3,5% die Liste der Verlierer an. Auch CS (-3,1 %) waren deutlich unter Druck. Bei der zweitgrössten Schweizer Bank sorgten die Enthüllungen unter dem Titel «Suisse Secrets», die von verschiedenen Medien veröffentlicht wurden, für Negativschlagzeilen. Laut dem internationalen Recherche-Netzwerk soll die Bank über Jahre Autokraten, Drogendealer, mutmassliche Kriegsverbrecher und Menschenhändler als Kunden akzeptiert haben. UBS (UBSG 18.17 -2.57%) hielten sich mit einem Minus von 2,6% etwas besser.

Grosse Verluste mussten ausserdem vor allem Titel hinnehmen, die im vergangenen Jahr stark waren, wie etwa Sonova (SOON 314.00 -3.18%) (-3,2%), Givaudan (GIVN 3'553.00 -2.66%) (-2,7%), Kühne+Nagel (-2,3%) oder ABB (ABBN 30.99 -2.21%) (-2,2%). Dafür waren die Titel Swatch (+0,9%) und Logitech (LOGN 68.48 +0.35%) (+0,4%) gefragt, die im Vorjahr noch unter die Räder gekommen waren.

Ausserdem gab das Schwergewicht Nestlé (NESN 118.70 +0.42%) (+0,4%) ein gewisses Gegengewicht. Händler verweisen darauf, dass die Anleger nun bei Aktien wie Nestlé zugreifen, die als sicherer Hafen gelten.

Auf den hinteren Rängen rutschten Dätwyler (DAE 311.00 -4.60%) um 4,6% ab. Sie setzten damit den Abwärtstrend vom Freitag nach der Zahlenvorlage fort. Ausserdem gab es für den Industriekonzern zwei Kurszielsenkungen durch CS und Vontobel (VONN 79.55 -1.73%).

Dufry (DUFN 44.73 -3.14%) (-3,1%) fielen nach anfänglichen Gewinnen ebenfalls deutlich ins Minus. Bei dem Reisedetailhändler kommt es zu einem Führungswechsel. Xavier Rossinyol wird am 1. Juni 2022 den CEO-Posten von Julian Diaz übernehmen. In den letzten sieben Jahren amtierte er als CEO des Airline-Caterers Gategroup.

Zehnder (ZEHN 78.40 +1.16%) gewannen hingegen 1,2%, nachdem der Bauzulieferer eine Übernahme in Kanada bekanntgegeben hatte.

Ukraine-Krise schickt Europas Börsen erneut auf Talfahrt

Die wiederaufgeflammte Angst vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine lässt Europas Börsen erneut abrutschen. Der Dax.GDAXI brach am Montagnachmittag in der Spitze um 2,8% auf 14.618 Punkte ein und fiel damit kurzzeitig auf den niedrigsten Stand seit rund elf Monaten. Auch der EuroStoxx50.STOXX50E gab seine anfänglichen Gewinne ab und verlor bis zu 2,9% auf 3957 Zähler. Gleichzeitig nahm die Nervosität der Anleger in Europa sprunghaft zu. Dies zeigt der Volatilitätsindex VStoxx.V2TX, der um bis zu 25% auf ein 16-Monats-Hoch kletterte.

Zunächst hatte die Aussicht auf ein Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin die Stimmung zum Wochenstart etwas aufgehellt.Das Präsidialamt in Paris teilte mit, dass sich Biden und Putin grundsätzlich auf ein Gipfeltreffen über die Ukraine geeinigt hätten. Der Kreml in Moskau wies jedoch darauf hin, es gebe noch keine konkreten Pläne für eine Begegnung von Putin und Biden. Beide Präsidenten könnten aber jederzeit entscheiden, sich zu einem Telefonat oder einem Treffen zu verabreden.Das Weisse Haus erklärte, es habe einem Treffen nur zugestimmt, «wenn es nicht zu einer Invasion kommt».

«Das heutige Kursgeschehen ist ein perfektes Beispiel dafür, wie eine einzige Schlagzeile die Stimmung auf den Kopf stellen kann», sagte Michael Hewson, Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets (T8Q 2.98 +7.97%). Die hohe Schwankungsanfälligkeit werde wohl noch eine Weile anhalten. «Anleger wagen sich nicht aus der Deckung, solange russische Panzer an der ukrainischen Grenze stehen», betonte CMC Markets-Analyst Jochen Stanzl.

Für Verunsicherung sorgten am Nachmittag auch Berichte russischer Nachrichtenagenturen, denenzufolge das russische Militär fünf Saboteure getötet habe, die von der Ukraine aus die russische Grenze übertreten wollten.Demnach sind bewaffnete Fahrzeuge des ukrainischen Militärs in der Region Rostow zerstört worden. Das ukrainische Militär wies die Berichte als «fake news» zurück. Nervös machten Investoren auch Satelliten-Aufnahmen, denen zufolge russische Truppen näher an die ukrainische Grenze gerückt sind.

Russische und Ukrainische Börsen auf Talfahrt

Vor diesem Hintergrund steuerte der Moskauer Aktienindex Moex.IMOEX mit einem Minus von rund 9% auf den grössten Tagesverlust seit acht Jahren zu. Der Index ukrainischer Werte an der Warschauer Börse.WIGUA verlor rund 7%. Anleihen der beiden Staaten flogen ebenfalls aus den Depots. Dies trieb die Renditen der bis 2025 laufenden ukrainischen Dollar-BondsXS1303925470=TE auf 15,031%, den höchsten Stand seit dem Börsen-Crash vom März 2020. Gleiches gilt für die russischen Titel mit einer Laufzeit bis 2047RU000A0JXU22=TE, die bei 5,35% rentierten.

Am Devisenmarkt gab die russische Währung in der Spitze um fast 3% nach. Im Gegenzug verteuerte sich der Dollar auf bis zu 79,47 Rubel. Russland habe als Investitionsstandort für Jahre oder Jahrzehnte an Attraktivität eingebüsst, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann.

Unterdessen griffen Anleger wieder bei Rohöl zu. Die Preise für die Sorten BrentLCOc1 und WTI (WBS 93.60 +2.86%)CLc1 stiegen jeweils um rund 1% auf 94,51 und 91,87 $ je Barrel. Die Preise werden Analysten zufolge kurzfristig weiter schwanken, da die Wiederaufnahme iranischer Ölexporte erst später im Jahr zu erwarten sei. Der Sprecher des iranischen Aussenministeriums sagte am Montag, dass bei den Gesprächen zur Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens von 2015 «bedeutende Fortschritte» erzielt worden seien. «Sollte es zu einer russischen Invasion kommen, wie die USA und Grossbritannien in den letzten Tagen gewarnt haben, könnten die Brent-Futures auf über 100 $ pro Barrel ansteigen, selbst wenn eine Einigung mit dem Iran erzielt wird», warnte Vivek Dhar, Analyst bei der Commonwealth Bank.

Licht und Schatten bei Zahlen von Saf-Holland

Am deutschen Aktienmarkt rückte SAF-HollandSFQ.DE ins Rampenlicht, nachdem der Lkw-Zulieferer einen Gewinnzuwachs bekannt gegeben hatte.Die überraschend starke Gewinnmarge gebe SAF Auftrieb, sagte ein Börsianer. Ein Wermutstropfen sei allerdings die Warnung vor hohen Kosten vor allem im ersten Quartal. SAF-Titel gaben daher einen Grossteil ihrer anfänglichen Gewinne von mehr als 3% wieder ab und notierten nur noch rund 1% im Plus.

Rund 1% zogen auch die Titel des französischen Impfstoffherstellers ValnevaVLS.PA an, nachdem dessen schottische Einheit einen Zuschuss von bis zu 20 Mio. £ zur Mitfinanzierung des Covid-19-Impfstoffs VLA2001 erhalten hat. Dagegen gaben in Paris die Aktien von Faurecia (EO 37.50 -5.40%)EPED.PA trotz angehobener Umsatzziele rund 5% nach. Die angepeilten Erlöse des Autozulieferers von 17,5 bis 18 Mrd. € lägen leicht unter Markterwartungen, teilten die Analysten der Investmentbank RBC Capital Markets mit. Gleiches gelte für das Ziel beim Barmittel-Zufluss. Die US-Börsen blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Devisen: Eurokurs legt zu – Geplanter Biden-Putin-Gipfel sorgt für Auftrieb

Der Kurs des Euro hat am Montag seine zum Wochenschluss erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1367 $ und damit merklich mehr als am Freitagabend.

Auch zum Franken legt der Euro leicht zu und wird aktuell zu 1,0457 nach 1,0441 Fr. gehandelt. Der Dollar kostet derweil mit 0,9198 Fr. weniger als am Freitagabend mit 0,9215.

Auftrieb erhielt der Euro von neuen Nachrichten zum Ukraine-Konflikt. In den festgefahrenen Konflikt mit Russland kommt Bewegung: Zur Deeskalation ist ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Damit geriet der Dollar in seiner Funktion als Weltreservewährung gegenüber vielen anderen wichtigen Währungen unter Druck.

Im Tagesverlauf stehen die vom Markit-Institut erhobenen Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone im Fokus. Diese dürften sich nach Einschätzung der Commerzbank (CBK 9.15 -0.62%) uneinheitlich entwickelt haben. «Wegen der in den vergangenen Wochen in vielen Ländern erfolgten Lockerungen der Corona-Beschränkungen dürfte der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Februar leicht gestiegen sein», hiess es in einem Ausblick. «Beim Einkaufsmanagerindex für die Industrie dürften hingegen die weiter steigenden Energiepreise, die nach wie vor bestehenden Material- und Lieferengpässe und die drohende Eskalation des Ukraine-Konflikts stärker zu Buche schlagen.»

Ölpreise zu Wochenbeginn leicht unter Druck

Die Ölpreise haben am Montag etwas nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel um 40 Cent auf 93,14 $. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 26 Cent auf 90,81 $ nach.

Börsianer verwiesen als Belastung auf neue diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Krise an der russisch-ukrainischen Grenze. Zur Deeskalation ist ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den beiden ein solches Treffen und anschliessend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen. US-Präsident Biden hat «im Prinzip» einem Treffen mit Putin zugestimmt. Bedingung sei allerdings, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiere.

Russland zählt zu den grössten Rohölproduzenten der Welt. Am Markt wird Rohöl daher angesichts des Risikos einer Eskalation des Ukraine-Konflikts mit einem Risikoaufschlag gehandelt. Dieser dürfte im Falle einer Entspannung der Krise sinken, sodass in der Folge auch die Erdölpreise fallen dürften.

Bitcoin weiter unter 40 000 $

Der Bitcoin hat zum Wochenstart weiter unter der Marke von 40 000 $ notiert. Am Montagmorgen kostete die älteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitfinex rund 39 200 $. Am Wochenende war der Kurs bis auf gut 38 000 $gefallen, das war der tiefste Stand seit Anfang Februar. Auch andere Digitalanlagen wie Ether oder XRP konnten ihre Verluste vom Wochenende am Montag nur teilweise aufholen.

Die Kurse von Kryptowährungen wurden zuletzt vor allem durch die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkten getrieben. Dort sorgte die Ukraine-Krise für erhebliche Verunsicherung. Da Digitalwerte wie Bitcoin zu den besonders riskanten Finanzanlagen gehören, wurden sie durch den Aufmarsch russischer Truppen und neuerliche Gefechte in der Ostukraine spürbar belastet.

Der Wert aller derzeit rund 17 600 existierenden Internetwährungen beträgt aktuell knapp 1,8 Bio. $. Der Rekord von vergangenem November, als fast 3 Bio. $ erreicht wurden, ist derzeit weit entfernt. Gleiches gilt für den Bitcoin-Rekord von kapp 69 000 $, der ebenfalls im vergangenen Herbst markiert wurde.